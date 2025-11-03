Tư lệnh ngành Tài chính tiết lộ lý do địa phương, Bộ ngành “ngại”... vốn ODA

Tiếp tục phiên thảo luận tại Tổ về 6 dự án luật sửa đổi, bổ sung các dự luật về ngành tài chính như Luật Quản lý nợ công, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Thương mại Điện tư được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến, trước khi thông qua, sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trả lời các thắc mắc, ý kiến khác nhau của nhiều đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại thảo luận tổ sáng nay 3/11 (Ảnh: Lâm Hiển)

Theo Bộ trưởng Thắng, các đại biểu rất quan tâm đến cơ chế cho vay lại đối với địa phương, nhất là những địa phương chưa tự cân đối ngân sách, cùng với đó là nguyên tắc cho vay đối với đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước.

Theo ông Thắng, tại dự thảo lần này, doanh nghiệp được trực tiếp đề xuất dự án vay ODA thay vì phải thông qua Bộ chủ quản như trước đây.

“Đây là một điểm mới, tạo thuận lợi hơn trong quá trình triển khai. Luật cũng bổ sung quy định cho phép các công ty con của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được trực tiếp đề xuất vay ODA”, ông Thắng nói.

Về việc có đại biểu băn khoăn, nếu công ty con được vay mà công ty mẹ không chịu trách nhiệm thì sẽ phát sinh rủi ro, Bộ trưởng Thắng cho biết, các khoản vay ODA chủ yếu dành cho tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.



“Các doanh nghiệp này có năng lực, chủ động trong hoạt động kinh doanh, nên nếu được trực tiếp đề xuất và chịu trách nhiệm thì thủ tục sẽ nhanh gọn hơn. Dù vậy, vẫn cần nghiên cứu kỹ để bảo đảm công ty mẹ có trách nhiệm giám sát, đồng thời giảm thiểu thủ tục nội bộ cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Về quản lý và điều tiết vốn ODA, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Tài chính theo dõi thấy vốn ODA có rất nhiều tác động tích cực tới phát triển kinh tế, nhưng cũng tồn tại khó khăn, trong đó xuất phát từ địa phương, bộ ngành.

Ông Thắng nêu: “Khi đề xuất vay ODA cho địa phương hoặc bộ ngành, trừ trường hợp không thể có ngân sách Nhà nước thì nhiều địa phương mới đồng ý nhận ODA khi thật cần thiết, bởi thời gian thủ tục dài, phần ngân sách đối ứng lớn khiến nhiều địa phương khó đáp ứng”.

Tư lệnh ngành Tài chính lý giải: Khó khăn lớn nhất là thời gian vay ODA, từ khâu đặt vấn đề, đàm phán, chuẩn bị hồ sơ dự án đến khi ký kết hiệp định và giải ngân mất quá nhiều thời gian. Điều này dẫn đến nhiều dự án khi ký hiệp định rồi phải mất tới một nửa thời gian hiệu lực của hiệp định mới bắt đầu giải ngân, có dự án khi hết thời hạn hiệp định vẫn chưa giải ngân hết.

“Khi đó lại phải đàm phán kéo dài, mất rất nhiều thời gian và nhiều trường hợp nhà tài trợ không đồng ý kéo dài dẫn đến dự án bị dở dang, phải chuyển đổi hình thức hoặc tìm nguồn vốn khác tiếp tục triển khai. Đây là tồn tại rất lớn đối với nguồn vốn ODA”, ông Thắng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua Bộ đã rất quyết liệt về vấn đề này. Bản thân ông đã trực tiếp làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và các tổ chức tài trợ lớn.

“Tôi đề nghị các tổ chức này cung cấp thông tin về thời gian trung bình từ khởi động đến ký kết và giải ngân một khoản vay. Họ cho biết bình quân khoảng 12 tháng, với một số dự án đặc thù khoảng 14 tháng”, ông Thắng nói và cho biết, nếu đạt được thời gian như vậy thì rất quý, bởi thực tế thường gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần thời gian đó.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và sửa đổi Nghị định về ODA theo mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý, cụ thể: với khoản vay bình thường cố gắng hoàn thành trong 12 tháng để ký hợp đồng/hiệp định; trường hợp phức tạp mới kéo dài đến 14 tháng.

“Chỉ khi rút ngắn được thời gian, các khoản vay ODA mới phát huy hiệu quả”, ông Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng nêu rõ, ODA là vốn vay, phải trả lại, do đó, phải đánh giá rất kỹ hiệu quả tài chính trước khi quyết định vay.

“Nếu ta so sánh 10 quốc gia vay nợ lớn nhất thì đều là những nền kinh tế phát triển, họ vay ở mức 120%, 150%, thậm chí 200% GDP nhưng họ không phải lo ngại vì khoản vay đó được sử dụng hiệu quả, tạo ra tích lũy, chứ không gây áp lực lạm phát hay rủi ro trả nợ. Việt Nam cũng phải hướng đến điều này, vay phải đi đôi với hiệu quả, đặc biệt là hiệu quả tài chính”, ông Thắng chia sẻ.