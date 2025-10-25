Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm

Theo kết quả kiểm tra, Palm River Academy (thôn Thanh Nhứt, phường Hội An Đông) được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, trung tâm này lại quảng cáo, tuyển sinh và tổ chức giảng dạy 7 lớp học cho các lứa tuổi từ mầm non đến THPT với 62 học viên, vượt quá phạm vi cho phép.

Ngoài ra, Palm River Academy còn mắc nhiều vi phạm nghiêm trọng như: tuyển dụng và sử dụng giáo viên người Việt không đúng tiêu chuẩn; sử dụng giáo viên nước ngoài không đúng nội dung, vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động do Sở Nội vụ cấp; quảng cáo sai nội dung đề án được cấp phép, gây hiểu nhầm mô hình hoạt động là trường học.

Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vi phạm hàng loạt sai phạm. (Ảnh chụp sáng ngày 27/10: Viết Niệm)

Đáng chú ý, trung tâm này còn tổ chức dạy các môn học và kỹ năng ngoài chương trình tiếng Anh, tổ chức hoạt động bán trú – những hoạt động không thuộc chức năng, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ. Palm River Academy cũng chưa ban hành quy chế tổ chức hoạt động, nội quy, quy định chức năng nhiệm vụ; không công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Trước loạt sai phạm trên, Sở GDĐT Đà Nẵng đã yêu cầu Palm River Academy chấm dứt việc quảng cáo, tuyển sinh gây hiểu nhầm là trường học; ngừng tổ chức bán trú và giảng dạy các môn, kỹ năng ngoài phạm vi cho phép.

Đồng thời, Sở GDĐT giao các phòng chức năng phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ và UBND phường Hội An Đông để giám sát việc khắc phục sai phạm và quản lý hoạt động của trung tâm.

Trung tâm Palm River Academy được yêu cầu niêm yết công khai kết luận kiểm tra tại trụ sở trong 15 ngày liên tục và gửi báo cáo kết quả khắc phục về Sở GDĐT trước ngày 30/10/2025.