Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm

Viết Niệm Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:15 GMT+7
Sở GDĐT TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do có nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.
Theo kết quả kiểm tra, Palm River Academy (thôn Thanh Nhứt, phường Hội An Đông) được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, trung tâm này lại quảng cáo, tuyển sinh và tổ chức giảng dạy 7 lớp học cho các lứa tuổi từ mầm non đến THPT với 62 học viên, vượt quá phạm vi cho phép.

Ngoài ra, Palm River Academy còn mắc nhiều vi phạm nghiêm trọng như: tuyển dụng và sử dụng giáo viên người Việt không đúng tiêu chuẩn; sử dụng giáo viên nước ngoài không đúng nội dung, vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động do Sở Nội vụ cấp; quảng cáo sai nội dung đề án được cấp phép, gây hiểu nhầm mô hình hoạt động là trường học.

Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vi phạm hàng loạt sai phạm. (Ảnh chụp sáng ngày 27/10: Viết Niệm)

Đáng chú ý, trung tâm này còn tổ chức dạy các môn học và kỹ năng ngoài chương trình tiếng Anh, tổ chức hoạt động bán trú – những hoạt động không thuộc chức năng, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ. Palm River Academy cũng chưa ban hành quy chế tổ chức hoạt động, nội quy, quy định chức năng nhiệm vụ; không công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định tại Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Trước loạt sai phạm trên, Sở GDĐT Đà Nẵng đã yêu cầu Palm River Academy chấm dứt việc quảng cáo, tuyển sinh gây hiểu nhầm là trường học; ngừng tổ chức bán trú và giảng dạy các môn, kỹ năng ngoài phạm vi cho phép.

Đồng thời, Sở GDĐT giao các phòng chức năng phối hợp với Công an TP Đà Nẵng, Sở Nội vụ và UBND phường Hội An Đông để giám sát việc khắc phục sai phạm và quản lý hoạt động của trung tâm.

Trung tâm Palm River Academy được yêu cầu niêm yết công khai kết luận kiểm tra tại trụ sở trong 15 ngày liên tục và gửi báo cáo kết quả khắc phục về Sở GDĐT trước ngày 30/10/2025.

Ông Hà Trung Chiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Tin tức

Ông Hà Trung Chiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Tin tức

Sáng nay, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Tuyên Quang: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Mai Thị Lạc, vợ liệt sỹ Lê Văn Chiến, tại thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang. Liệt sỹ Lê Văn Chiến hy sinh năm 1987 tại Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên (cũ).

Trưởng Công an xã tham gia quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng
Tin tức

Trưởng Công an xã tham gia quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng

Tin tức

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Công an cấp xã theo hướng Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Phú Thọ: Tận dụng tiềm năng, phát huy lợi thế phát triển vùng lòng hồ Hoà Bình
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phú Thọ: Tận dụng tiềm năng, phát huy lợi thế phát triển vùng lòng hồ Hoà Bình

Hòa Bình thi đua yêu nước

Ngày 26/10, ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng tại Khu Du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. Chuyến đi cũng tập trung rà soát tình hình nuôi trồng thủy sản và tiến độ một số dự án tại khu vực lòng hồ.

Huy động xe cứu hộ cẩu cứu phương tiện gặp nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan
Xã hội

Huy động xe cứu hộ cẩu cứu phương tiện gặp nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan

Xã hội

Mưa lớn kéo dài khiến cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn Km14, TP.Huế) ngập sâu và sạt lở, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu hộ cẩu các phương tiện mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn giao thông.

Tuần mới, 3 con giáp táo bạo lại quyết đoán, không bỏ lỡ cơ hội, kiếm tiền tài về đầy tay
Gia đình

Tuần mới, 3 con giáp táo bạo lại quyết đoán, không bỏ lỡ cơ hội, kiếm tiền tài về đầy tay
4

Gia đình

Tuần mới, 3 con giáp mang trong mình tinh thần táo bạo và ý chí kiên trì sẽ bước vào giai đoạn vàng để bứt phá, thu hút vận may tài chính dồi dào.

Ấn tượng về nông nghiệp Triều Tiên qua lời kể của một chuyên gia Việt Nam khi mang lúa giống sang trồng ở Bình Nhưỡng
Nhà nông

Ấn tượng về nông nghiệp Triều Tiên qua lời kể của một chuyên gia Việt Nam khi mang lúa giống sang trồng ở Bình Nhưỡng

Nhà nông

Chuyến đi của đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam cách đây 8 năm gồm 5 người, chủ yếu làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam- VAAS (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Bên cạnh việc mang lúa giống để phía Triều Tiên trồng thử nghiệm, các chuyên gia Việt Nam còn hướng dẫn lý thuyết về cách ngâm ủ giống, thâm canh và các kỹ thuật nông nghiệp cơ bản.

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, chảy xiết gây sạt taluy, mặt đường cao tốc bị nứt
Tin tức

Đà Nẵng: Nước sông dâng cao, chảy xiết gây sạt taluy, mặt đường cao tốc bị nứt

Tin tức

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn Km50 (TP Đà Nẵng) xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét do taluy âm sạt nghiêng về phía sông, gây nguy cơ uy hiếp an toàn công trình và giao thông.

Ở cụm Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đang trưng bày vô số cây cảnh thế độc, dáng lạ, có cây cổ thụ hoành tráng, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Ở cụm Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đang trưng bày vô số cây cảnh thế độc, dáng lạ, có cây cổ thụ hoành tráng, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Chiều ngày 25/10, tại phường Phủ Lý, Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hà Nam (Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình) tổ chức lễ khai mạc Triển lãm cây cảnh nghệ thuật cụm Hà Nam-tỉnh Ninh Bình năm 2025 với nhiều cây cảnh là cây cổ thụ hoành tráng. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện Hội Sinh vật cảnh các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh...

Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
Tin tức

Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Tin tức

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp đề xuất quy định cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Việc này nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Lũ lên nhanh gây ngập diện rộng ở Huế, thủy điện xả lũ điều tiết hàng nghìn m3/s
Nhà nông

Lũ lên nhanh gây ngập diện rộng ở Huế, thủy điện xả lũ điều tiết hàng nghìn m3/s

Nhà nông

Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các hồ thủy điện xả lũ điều tiết với lưu lượng rất lớn khiến mực nước các sông ở Huế lên rất nhanh, gây ngập lũ trên diện rộng.

Tin sáng (27/10): Nhập tịch Việt Nam, trung vệ Gustavo Santos 1m95 lấy tên là gì?
Thể thao

Tin sáng (27/10): Nhập tịch Việt Nam, trung vệ Gustavo Santos 1m95 lấy tên là gì?

Thể thao

Nhập tịch Việt Nam, trung vệ Gustavo Santos 1m95 lấy tên là gì?; Son Heung-min có thể khoác áo AC Milan; Scott McTominay có thể trở lại Premier League; Real Madrid và Chelsea chú ý đến Dayot Upamecano; Bạn gái của Lamine Yamal chưa có ý định mang thai.

Làn sóng 'tỷ đô' đổ vào trung tâm dữ liệu Việt Nam: Cuộc đua mới của các ''ông lớn" toàn cầu
Kinh tế

Làn sóng "tỷ đô" đổ vào trung tâm dữ liệu Việt Nam: Cuộc đua mới của các ‘’ông lớn” toàn cầu

Kinh tế

Việt Nam đang nổi lên trong vai trò thị trường mới về trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, thu hút hàng loạt nhà đầu tư công nghệ toàn cầu.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (27/10): Thị trường chợ đen tăng mạnh sau động thái từ NHNN
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (27/10): Thị trường chợ đen tăng mạnh sau động thái từ NHNN

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (27/10): Giá USD chợ đen tục tăng mạnh sau động thái NHNN gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

Nữ sinh lớp 10 đạt giải Nhất Cuộc vận động sáng tác "Viết tiếp câu chuyện tự hào"
Văn hóa - Giải trí

Nữ sinh lớp 10 đạt giải Nhất Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”

Văn hóa - Giải trí

Tối 26/10 tại Hà Nội, báo Đại đoàn kết đã tổ chức tổng kết chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” và trao giải Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”.

Bán xe máy, vàng trả nợ thua cờ bạc rồi đến công an trình báo bị cướp
Pháp luật

Bán xe máy, vàng trả nợ thua cờ bạc rồi đến công an trình báo bị cướp

Pháp luật

Ông B. ở xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau đến công an trình báo mình bị cướp xe máy, vàng và các tài sản khác ở đoạn đường vắng sau khi đã bán hết để trả nợ cờ bạc.

Nông thôn mới Phú Thọ ở xã Liên Châu trù phú, dân giàu lên, có nhà thu tiền tỷ từ loại quả trông như bàn tay
Nhà nông

Nông thôn mới Phú Thọ ở xã Liên Châu trù phú, dân giàu lên, có nhà thu tiền tỷ từ loại quả trông như bàn tay

Nhà nông

Tại khu bãi bồi ven sông Hồng, nông thôn mới xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu nhờ một loài cây đặc biệt: phật thủ. Từ mô hình nhỏ lẻ, nay cây phật thủ đã mang lại nguồn thu tiền tỷ cho nhiều hộ dân, góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh, hiện đại và bền vững.

Lưu ý mới nhất về bồi thường đất nông nghiệp năm 2025 khi Nhà nước thu hồi
Bạn đọc

Lưu ý mới nhất về bồi thường đất nông nghiệp năm 2025 khi Nhà nước thu hồi

Bạn đọc

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường. Luật Đất đai 2024 cũng quy định về hình thức bồi thường bằng đất nông nghiệp; bằng tiền hoặc đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở…

Đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao, học viên sang Trung Quốc sẽ được đào tạo những gì?
Kinh tế

Đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao, học viên sang Trung Quốc sẽ được đào tạo những gì?

Kinh tế

TS. Trương Trọng Vương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt cho biết, các học viên sang Trung Quốc sẽ được học phần lý thuyết do các giáo sư, giảng viên chuyên môn Trung Quốc giảng dạy tại Việt Nam về đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị,...

TP.HCM tăng tốc giải quyết từ 'điểm nghẽn' đến 'tam giác nghẽn', hướng tới siêu đô thị phát triển bền vững
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc giải quyết từ "điểm nghẽn" đến "tam giác nghẽn", hướng tới siêu đô thị phát triển bền vững

Chuyển động Sài Gòn

Giai đoạn 2025-2030, TP.HCM giải quyết từ "điểm nghẽn" đến "tam giác nghẽn", đặt mục tiêu lọt top 100 thành phố toàn cầu đáng sống, giải quyết căn cơ tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, tạo nền tảng vươn tầm siêu đô thị quốc tế vào năm 2045.

Tại sao 'Vòm Vàng' của Mỹ có thể bất lực trước tên lửa ngày tận thế của Nga
Điểm nóng

Tại sao 'Vòm Vàng' của Mỹ có thể bất lực trước tên lửa ngày tận thế của Nga

Điểm nóng

Một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn không giới hạn có thể vượt qua cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tham vọng nhất của Mỹ.

Mưa lớn, thủy điện xả nước gây ngập lụt diện rộng tại Đà Nẵng, người dân chạy lũ trong đêm
Media

Mưa lớn, thủy điện xả nước gây ngập lụt diện rộng tại Đà Nẵng, người dân chạy lũ trong đêm

Media

Mưa lớn, thủy điện xả nước gây ngập lụt diện rộng tại Đà Nẵng, người dân chạy lũ trong đêm, thông tin từ các địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng cho biết.

4 vị Thánh bất tử nước Nam: Ai là người đứng đầu?
Đông Tây - Kim Cổ

4 vị Thánh bất tử nước Nam: Ai là người đứng đầu?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ bao đời, người Việt tin rằng có 4 vị thánh không bao giờ mất, sống cùng trời đất, hóa thân trong mây gió – đó là Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đạo Tổ, Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Nỗi ám ảnh của tiếng cưa máy
Tin tức

Nỗi ám ảnh của tiếng cưa máy

Tin tức

Nếu không có những hành động triệt để từ bây giờ, nhiều cánh rừng tự nhiên, không chỉ ở Lạng Sơn, sẽ chỉ còn lại những mảng đồi trọc. Tiếng cưa máy sẽ mãi là âm thanh ám ảnh về sự bất lực và thiếu trách nhiệm của con người với người mẹ thiên nhiên.

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất
Xã hội

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất

Xã hội

Lãnh đạo UBND xã Quảng Oai (Hà Nội) xác nhận, hôm nay đoàn liên ngành của thành phố Hà Nội sẽ trực tiếp về xã kiểm tra đột xuất sau vụ việc phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn nhập cá ươn, thịt ôi, nhớt tại Trường Tiểu học Chu Minh diễn ra hôm 4/10 vừa qua.

Tin Showbiz 24h: Ngọc Anh nói 'thà chết cũng không hát nhạc AI', hai người đẹp Việt làm lành sau thời gian bất hòa
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Ngọc Anh nói "thà chết cũng không hát nhạc AI", hai người đẹp Việt làm lành sau thời gian bất hòa

Văn hóa - Giải trí

Ngọc Anh khẳng định thà chết không hát nhạc AI, Hoàng Thùy - Lê Thúy "làm lành" là những thông tin showbiz "nóng" nhất trong 24h qua.

'Hoàn toàn điên rồ', tiết lộ kế hoạch của Bỉ với các tài sản của Nga
Điểm nóng

"Hoàn toàn điên rồ", tiết lộ kế hoạch của Bỉ với các tài sản của Nga

Điểm nóng

Ngoài những lo ngại về tính hợp pháp của thỏa thuận liên quan đến tài sản bị đóng băng của Nga, Bỉ còn có động cơ tài chính khi từ chối đề nghị "vay tiền bồi thường" cho Ukraine, tờ Le Soir đưa tin.

100% thủ tục hành chính đưa lên môi trường điện tử, ở Đồng Nai vẫn phải hỗ trợ cấp xã giải quyết hồ sơ đất đai
Nhà nông

100% thủ tục hành chính đưa lên môi trường điện tử, ở Đồng Nai vẫn phải hỗ trợ cấp xã giải quyết hồ sơ đất đai

Nhà nông

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp như đưa 100% thủ tục hành chính lên môi trường điện tử, cử cán bộ cấp tỉnh về tăng cường, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ…song việc giải quyết hồ sơ, đặc biệt hồ sơ đất đai, tại các địa phương tỉnh Đồng Nai vẫn còn một số vướng mắc.

Phố cổ "Tinh hoa Thu Hà Nội" gây ấn tượng mạnh tại 'siêu hội chợ quốc gia'
Ảnh

Phố cổ “Tinh hoa Thu Hà Nội” gây ấn tượng mạnh tại "siêu hội chợ quốc gia"

Ảnh

Trong không gian rộng hơn 130.000 m2, Hội chợ Mùa thu 2025 được xem là "siêu hội chợ quốc gia" đầu tiên được tổ chức, trong đó phân khu tái hiện phố cổ mang tên “Tinh hoa Thu Hà Nội” thu hút nhiều người.

"Dạ thưa xứ Huế bây giờ"… đã nghĩ khác, nói khác, làm khác
Dân Việt trò chuyện

“Dạ thưa xứ Huế bây giờ”… đã nghĩ khác, nói khác, làm khác

Dân Việt trò chuyện

Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cũng là lúc Huế phải nghĩ khác, nói khác và làm khác. Thành phố hướng tới một mô hình phát triển mới: Lấy “kinh tế di sản” làm mô hình tăng trưởng mới. Cuộc trò chuyện của Dân Việt với ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Huế về di sản văn hóa Huế, cả vật thể và phi vật thể, mở ra một tầm nhìn mới cho tương lai cố đô.

