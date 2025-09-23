Đà Nẵng xử phạt công ty du lịch Lâm Thuỳ Mai hàng trăm triệu đồng vì 7 hành vi

Ngày 23/9, văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lam Thùy Mai (địa chỉ 73-75 đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải, TP Đà Nẵng) đơn vị sở hữu cơ sở Prague Hotel.

Theo kết quả kiểm tra ngày 27/8/2025 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Chi cục Bảo vệ Môi trường và Công an phường An Hải, cơ sở này đã có 7 hành vi vi phạm.



Cụ thể, Prague Hotel không thực hiện đúng nội dung trong giấy phép môi trường, không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, thải rác thải bừa bãi ra vỉa hè, không ký hợp đồng với đơn vị có phép xử lý chất thải nguy hại, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đạt chuẩn kỹ thuật.



Ngoài ra, khách sạn còn bị phát hiện không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về công tác bảo vệ môi trường; không đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống như: để xảy ra nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, không tuân thủ quy định về lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.



Với hàng loạt vi phạm trên, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt tổng số tiền 261 triệu đồng. Đồng thời, công ty buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm, thu dọn rác thải, ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị có chức năng và báo cáo kết quả trong vòng 10 ngày.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lam Thùy Mai nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt