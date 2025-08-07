



Theo ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), hệ thống buýt điện này không chỉ là lời giải cho bài toán kẹt xe mà còn là bước đi chiến lược hướng đến một Côn Đảo không khói bụi.

Đặc khu Côn Đảo sắp có 6 tuyến buýt điện. Ảnh: Minh họa

30 chiếc buýt điện 40 chỗ sẽ kết nối sân bay, cảng Bến Đầm, trung tâm đảo và các điểm tham quan nổi tiếng, với tần suất 15 phút/chuyến. Đây là lần đầu tiên Côn Đảo có một hệ thống vận tải công cộng chuyên nghiệp như vậy.

Để "xanh hóa" đặc khu, TP.HCM không chỉ đầu tư vào buýt điện mà còn mạnh tay hỗ trợ người dân chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện. Từ năm 2026, những chính sách hấp dẫn sẽ được áp dụng như giảm 50% lệ phí đăng ký và cấp biển số cho người mua xe máy điện.

Hỗ trợ 80-100% chi phí cho hộ nghèo và cận nghèo để mua xe điện dưới 20 triệu đồng.

Vay ưu đãi lãi suất 4% trong 3 năm, hỗ trợ đến 70% giá trị xe.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng giao thông xanh cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi, từ vay vốn lãi suất thấp đến miễn giảm tiền thuê đất và trợ giá vận hành. Tổng chi phí cho cuộc cách mạng xanh này, bao gồm cả Cần Giờ, ước tính hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó gần 630 tỷ đồng từ ngân sách.

Bí thư đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú cho biết, tháng 9 tới, Côn Đảo sẽ chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, mở đường cho việc phát triển điện gió ngoài khơi và điện mặt trời áp mái. Nguồn năng lượng sạch này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đảo.

Hiện tại, Côn Đảo vẫn phụ thuộc vào xe xăng, với hơn 97% xe máy và gần 82% ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, lộ trình chuyển đổi đã được vạch rõ: sau năm 2030, tất cả xe máy xăng sẽ bị thay thế bằng xe điện, và 80% dân số sẽ sử dụng giao thông công cộng. Côn Đảo đang trên đường trở thành một hình mẫu "đặc khu xanh" của Việt Nam và khu vực.