Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Bạn đọc
Thứ năm, ngày 25/09/2025 11:42 GMT+7

Đại diện Hợp tác xã chỉ ra "lỗ hổng hệ thống" từ tem truy xuất nguồn gốc rau củ

+ aA -
Phi Long - Minh Tiến Thứ năm, ngày 25/09/2025 11:42 GMT+7
Tem truy xuất nguồn gốc chưa phát huy hết tác dụng, mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo, đây là lỗ hổng hệ thống, chia sẻ của đại diện hai HTX tại buổi tọa đàm do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Truy xuất nguồn gốc còn nhiều lỗ hổng

Ông Nguyễn Tuấn Hồng – Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn Bắc Hồng cho biết, HTX được thành lập từ năm 2002 nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Trước đây, các xã viên phải đạp xe chở rau từ ngoại thành vào nội đô bán lẻ. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm hoạt động, khó khăn vẫn chồng chất.

Ông Nguyễn Tuấn Hồng – Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn Bắc Hồng.

HTX hiện đầu tư 5 ha rau VietGAP, nhưng toàn bộ là đất thuê, chi phí từ 1,5–2 triệu đồng/sào/năm. Trong khi đó, lao động trẻ khan hiếm, chủ yếu phải thuê người cao tuổi, trẻ nhất cũng đã 50 tuổi hoặc mượn nhân công từ các tỉnh miền núi.

Phù phép rau trôi nổi vào bếp ăn trường học: Những bữa ăn gian dối

“Tiếp cận nguồn vốn cũng rất khó khăn, chưa có tổ chức tín dụng nào cho HTX vay cả, vì không có tài sản đảm bảo. Các xã viên phải cắm sổ đỏ vay tiền, sau đó cho HTX vay lại. Đây là áp lực rất lớn”, ông Hồng chia sẻ.

Không chỉ vốn, khâu tiêu thụ cũng gặp bế tắc. Để đưa rau vào trường học hay khu công nghiệp, HTX thường phải qua trung gian, khiến lợi nhuận bị giảm sút.

Ông Hồng cũng cho biết, dù sản xuất rau VietGAP rất vất vả nhưng lại khó cạnh tranh được với rau trôi nổi trên thị trường với giá rẻ hơn, lại qua khâu trung gian, nên "đến nay toàn lỗ vốn".

Theo ông Hồng, vấn đề lớn nhất hiện nay là quản lý mã QR và tem truy xuất nguồn gốc. Người sản xuất không nghiêm túc ghi chép và cập nhật, việc truy xuất sẽ sai lệch. Trong khi đó, để vận động người nông dân, xã viên ghi chép nhật ký đầy đủ là rất khó.

"HTX phải thuê một kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ, các tổ sản xuất kiểm tra chéo lẫn nhau", ông Hồng cho hay.

Để giải quyết tận gốc, cần tổ chức vùng sản xuất lớn, tập trung, có sự quản lý trực tiếp từ HTX hoặc doanh nghiệp thuê đất, đồng thời áp dụng công nghệ quản lý đơn giản, phù hợp với nông dân.

Đồn thời, ông Hồng cũng kiến nghị cần đưa việc kiểm soát rau về cho chính quyền địa phương và hỗ trợ kết nối HTX với các trường học, siêu thị trên địa bàn sẽ đảm bảo giám sát chất lượng của các bên thuận tiện hơn.

“Tem truy xuất chỉ để tham khảo”

Ông Hoàng Văn Thám – Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn cũng chung nhận định: “Hiện tem truy xuất nguồn gốc chưa phát huy hết tác dụng, mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo, đây là lỗ hổng hệ thống”.

Ông Hoàng Văn Thám – Đại diện Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn.

Theo ông Thám, HTX từng áp dụng công nghệ truy xuất của Nhật Bản, cập nhật dữ liệu hằng ngày. Tuy nhiên, chi phí cao khiến sản phẩm khó cạnh tranh, buộc HTX phải dừng hợp tác.

“Nếu chỉ kiểm tra quy trình sản xuất rau an toàn 12 tháng một lần, rất khó bảo đảm quá trình duy trì chất lượng và an toàn sản phẩm. Giấy chứng nhận chỉ phản ánh tại thời điểm cấp, chứ không đảm bảo được chất lượng trong suốt cả năm,” bà Đặng Thị Hương – Giám đốc chứng nhận Công ty CP Chứng nhận và Giám định Vinacert nhận định.

Ông Hoàng Văn Thám cho rằng, các bên trong chuỗi liên kết phải thay đổi ý thức, cùng ngồi lại với nhau khi đó mới có cơ sở vững cho việc xây dựng vùng sản xuất rau an toàn.

"Hiện nay người nông dân không được bình đẳng trong chuỗi liên kết, chúng tôi ở vị trí yếu thế. Có khách hàng chỉ ký hợp đồng nửa tháng, một tháng làm sao có rau an toàn được? Các chủ thể trong chuỗi phải minh bạch thông tin với nhau, chứ thay đổi liên tục HTX không chịu đựng được", ông Thám cho hay.

Giám đốc HTX Rau quả sạch Chúc Sơn kiến nghị cần có hệ thống phần mềm giám sát thống nhất, minh bạch, để việc truy xuất nguồn gốc thực sự hiệu quả.

Nhiều HTX rau an toàn ở Hà Nội gặp khó do chi phí đầu tư lớn, thiếu vốn vay và khó khăn về lao động, vướng về đầu ra vì không cạnh tranh được về giá so với rau trôi nổi trên thị trường. Đầu ra bấp bênh, thường phải qua trung gian, khiến lợi nhuận thấp. Hệ thống truy xuất nguồn gốc còn nhiều lỗ hổng, khó áp dụng triệt để. Các HTX kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ mạnh hơn, minh bạch hóa thực đơn tại trường học và xây dựng phần mềm giám sát thống nhất.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu: Điều kiện để được cấp sổ đỏ?

Đất có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu hình thành trước ngày quy định của UBND tỉnh có hiệu lực, theo Luật Đất đai 2024. Vậy điều kiện cụ thể để loại đất này được cấp sổ đỏ là gì?

Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra tình trạng tăng giá điện

Bạn đọc
Thanh tra Chính phủ trả lời về kiến nghị thanh tra tình trạng tăng giá điện

Nghệ An: Công an phường Vinh Lộc khẩn trương hỗ trợ người dân sau bão số 10

Bạn đọc
Nghệ An: Công an phường Vinh Lộc khẩn trương hỗ trợ người dân sau bão số 10

Thu hồi đất làm dự án: Người dân được bồi thường bằng đất ở khi nào?

Bạn đọc
Thu hồi đất làm dự án: Người dân được bồi thường bằng đất ở khi nào?

Vikki Bank Trà Vinh: Nợ xấu khó thu hồi chiếm tỷ trọng cao

Bạn đọc
Vikki Bank Trà Vinh: Nợ xấu khó thu hồi chiếm tỷ trọng cao

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!

Gia đình

Tôi hoảng hốt nhưng cũng vui mừng vì cách con giải quyết vấn đề.

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Gia Cát Lượng phò tá Tào Tháo, thế cục Tam Quốc sẽ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nếu đi theo trợ giúp cho Tào Tháo, thế cục Tam quốc liệu có thay đổi? Đây là một vấn đề gây nhiều tranh cãi với hậu thế, đặc biệt là đối với những người yêu mến tác phẩm “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung.

Người Yết thiểu số từng lập quốc, thống trị miền Bắc Trung Hoa, vì sao lại diệt vong?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Yết thiểu số từng lập quốc, thống trị miền Bắc Trung Hoa, vì sao lại diệt vong?

Đông Tây - Kim Cổ

Người Yết (羯, Jié) là một trong những dân tộc thiểu số ít ỏi nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử Trung Hoa cổ đại. Dù số lượng không đông, xuất phát điểm khiêm tốn và từng là thuộc hạ của Hung Nô, người Yết đã vươn lên chiếm lĩnh trung tâm chính trị – quân sự của miền Bắc Trung Quốc, dựng nên quốc gia Hậu Triệu hùng mạnh.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển - tác giả 'Nhánh lan rừng' qua đời sau thời gian chiến đấu với ung thư di căn
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển - tác giả "Nhánh lan rừng" qua đời sau thời gian chiến đấu với ung thư di căn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ở tuổi 70 sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, tài giỏi, chính trực, tháng 8 Âm tiền tài chỉ tăng không giảm
Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, tài giỏi, chính trực, tháng 8 Âm tiền tài chỉ tăng không giảm

Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch đặc biệt này vốn nổi tiếng tài giỏi và chính trực. Trong tháng 8 Âm lịch, họ sẽ đón nhận vận may rực rỡ, tài chính khởi sắc.

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động
Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn

Nghe tiếng động bên trong sân trường cao đẳng trên địa bàn phường Phước Long, TP.HCM bảo vệ kiểm tra thì phát hiện nữ sinh viên đã tử vong.

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát
Thế giới

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát

Thế giới

Trong cửa hàng quần áo mới mở ngay trung tâm thành phố tiền tuyến Kramatorsk, Maksym Lysenko bỗng ngừng nói chuyện và lắng nghe. “Đấy! Nó đang lao xuống. Nó sắp nổ”, anh nói, mắt hướng ra cửa sổ...

Tổng thống Belarus Lukashenko vô tình làm lộ bí mật về một siêu vũ khí của Nga, phương Tây choáng váng
Thế giới

Tổng thống Belarus Lukashenko vô tình làm lộ bí mật về một siêu vũ khí của Nga, phương Tây choáng váng

Thế giới

Tổng thống Belarus tự xưng Alexander Lukashenko vừa vô tình tiết lộ hình ảnh của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mang tên Oreshnik (tên thực là Kedr) của Nga, theo Militarnyi.

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, 2 bà cháu đi xe máy bị đè trúng
Chuyển động Sài Gòn

Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn ở TP.HCM, 2 bà cháu đi xe máy bị đè trúng

Chuyển động Sài Gòn

Đang chạy trên đường, xe máy do người phụ nữ điều khiển chở theo cháu bất ngờ bị cây xanh bật gốc đổ ra đường và đè trúng, vụ việc khiến cả 2 bà cháu bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM
Thể thao

Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM

Thể thao

Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM; HLV Albaladejo được vinh danh; báo Trung Quốc dự đoán ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup 2030; Xuân Bắc tự hào khi được lên ĐT Việt Nam; HLV Mourinho “ngó lơ” nữ MC xinh đẹp.

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương
Thế giới

'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương

Thế giới

Các nguồn tin tiền tuyến cho biết, quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV, kết hợp với các đội phục kích chờ sẵn trong những tòa nhà đổ nát đang nỗ lực "săn lùng" lính Nga, ngăn chặn đối phương giành được pháo đài Pokrovsk. Các hoạt động tác chiến gần Pokrovsk của lực lượng Ukraine gần đây được đích thân Tổng tư lệnh Oleksandr Syrski chỉ huy, điều phối, theo Euromaidanpress.

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành chuyển nửa tỷ đồng cho Mặt trận Tổ Quốc giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, MC Trấn Thành cho biết đã chuyển khoản tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 500 triệu đồng giúp đỡ bà con miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?
Nhà nông

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Nhà nông

Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng
Thể thao

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC nhẹ nhàng giành 3 điểm trước SHB Đà Nẵng

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Hoà Xuân ở vòng 6 V.League 2025/2026, Tuấn Hải và Luiz Fernando thay nhau lập công giúp Hà Nội FC nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng.

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'
Thế giới

Ông Zelensky báo động về tình thế nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Nga đáp trả cực 'gắt'

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng báo động về tình hình mà ông gọi là "nguy cấp" tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát – sau khi nơi này bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine suốt 7 ngày liên tiếp, mức kỷ lục kể từ khi chiến tranh bùng nổ.

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ
Nhà nông

Lào Cai: 12 người thương vong, 7 người mất tích do mưa lũ

Nhà nông

Hoàn lưu cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây ra thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai. Mưa lũ đã khiến 19 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?
Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt nói gì khi Thép xanh Nam Định đấu Eastern FC trên mặt sân cỏ lạ?

Thể thao

Chiều 1/10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu thứ 2 của CLB Thép xanh Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp chủ nhà Eastern FC (Hong Kong). Đội bóng thành Nam bày tỏ sự tự tin cao độ, đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, được quý nhân trợ giúp, suôn sẻ mọi bề

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này gặp đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đầu tháng 10 sẽ được quý nhân hỗ trợ trong công việc, tài lộc và tình cảm đều như ý.

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong
Chuyển động Sài Gòn

Clip ghi lại cảnh tai nạn thương tâm ở TP.HCM khiến 2 người thương vong

Chuyển động Sài Gòn

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy trên đường Trần Hải Phụng, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM chiều 1/10, khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở
Tin tức

Tuyến bus đầu tiên ra xã đảo Minh Châu chính thức lăn bánh: Niềm vui xen lẫn trăn trở

Tin tức

Ngày 1/10, tuyến xe buýt 20ATC Minh Châu – Nhổn chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi bộ máy chính quyền hai cấp tại xã Minh Châu được thành lập.

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau
Thế giới

Trung Quốc phẫn nộ, thề trả đũa sau khi bị chính quyền Trump giáng đòn đau

Thế giới

Mỹ vừa mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, động thái khiến Bắc Kinh phẫn nộ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt, theo CNN.

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Loạt “câu hỏi nóng” - “trả lời ngay” tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trong thời gian ngắn, chủ đề bao trùm khá rộng nhưng Diễn đàn đã nhận được hàng loạt câu hỏi “nóng” mang tính thực tiễn, toát ra từ hơi thở cuộc sống của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cũng nhận được câu “trả lời ngay” đầy trách nhiệm của hai vị Chủ trì Diễn đàn.

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?
Thể thao

Vì sao Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu bị loại khỏi ĐT Việt Nam?

Thể thao

2 thủ môn Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu không được gọi lên ĐT Việt Nam do sa sút phong độ. Mặt khác, HLV Kim Sang-sik muốn trao cơ hội cho thế hệ thủ môn trẻ.

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động
Nhà nông

Tỷ phú Thái Nguyên là một ông chủ có 13 lò ấp trứng, bán 200.000 con gà giống/năm, nhận Huân chương Lao động

Nhà nông

Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số
Video

Kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số

Video

Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Sau 'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không': Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại
Văn hóa - Giải trí

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Văn hóa - Giải trí

Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga