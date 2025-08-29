Đại gia “Đường bia” khởi công dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng gần Times City, nổi bật với thiết bị mạ vàng

Ngày 29/8, tại phường Vĩnh Hưng, Liên danh Công ty TNHH Hòa Bình của doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - thường được gọi là “Đường bia” và CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản và Thương mại Vĩnh Hưng tổ chức lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án “Phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ.



Phối cảnh tổng thể dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội.

Dự án “3 nhất” và chi tiết mạ vàng gây chú ý

Dự án Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng được xây dựng tại số 4-6-8 phố Vĩnh Hưng, ngay gần khu đô thị Times City, trên khu đất rộng hơn 4.500 m². Tổng mức đầu tư hơn 1.183 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 256,7 tỷ đồng (chiếm 21,6%), phần còn lại là vốn vay và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.



Công trình gồm 31 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 577 căn hộ với sức chứa khoảng 1.154 người. Mật độ xây dựng đạt 66% ở khối đế và 60% ở khối tháp. Đây là một trong số ít dự án nhà ở xã hội quy mô lớn nằm trong khu vực trung tâm Hà Nội được khởi công trong năm 2025.



Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) cho biết, dự án không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Công trình hướng đến mục tiêu hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và tích hợp đầy đủ công năng phục vụ cư dân.

Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng được khởi công là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Ảnh: Sông Bùi.

Ông Đường nhấn mạnh, nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng là dự án “3 nhất”. Thứ nhất, là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được khởi công trong quận cũ trung tâm Hà Nội năm 2025. Thứ hai, là dự án nhà ở xã hội ứng dụng công nghệ thông minh, thân thiện môi trường, với những công năng đứng đầu. Thứ ba, là nhà ở xã hội đầy đủ tiện ích nhất với các dịch cụ ở khối đế, hiện đại bậc nhất trong phân khúc nhà ở xã hội.

Một điểm đặc biệt gây nhiều chú ý là thiết bị vệ sinh Toto với vòi mạ vàng được lắp đặt trong từng căn hộ. Theo ông Đường, đây là món quà tặng cư dân, không tính vào chi phí căn hộ, và cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, nhà ở xã hội sử dụng trang thiết bị cao cấp ngang với dự án thương mại.



Thiết bị vệ sinh tại dự án nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng là Toto với vòi mạ vàng. Ảnh: Sông Bùi

Cam kết về chất lượng và tiến độ dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026

Theo kế hoạch, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý 4/2026, đảm bảo đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cây xanh cảnh quan cùng tiện ích thiết yếu. Chính quyền Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ, quy hoạch và pháp luật hiện hành.

Dự án được thiết kế chống động đất cấp 8, tường vách bằng panel bê tông cốt thép cách âm, cách nhiệt, tuổi thọ công trình 100–200 năm. Công ty Hòa Bình hợp tác cùng đối tác Đức để cung cấp panel, giúp giảm tới 50% chi phí xây dựng tường vách so với phương pháp truyền thống.



Ông Nguyễn Hữu Đường (Đường "bia"), Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội, ngày 29/8. Ảnh: Sông Bùi.

Nhấn mạnh hơn về tiến độ triển khai dự án nhằm đáp ứng nhu cầu cho cư dân, ông Đường cho biết, đối với một dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư từng triển khai tại Đà Nẵng, không tính tầng hầm đã khởi công trong thời gian 60 giờ/1 tầng tương đương với khoảng 12 tầng trong vòng 1 tháng.



"Như vậy đối với dự án này, nếu thi công nhanh thì 3 tầng hầm sẽ thi công trong vòng 6 tháng và 31 tầng nổi sẽ xong phần xây thô trong vòng 3 tháng", ông Đường cho hay.



Trong bối cảnh giá trần nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện khoảng 20 triệu đồng/m², TP. HCM khoảng 25 triệu đồng/m², ông Đường cam kết Hòa Bình sẽ chỉ bán với giá 18 triệu đồng/m², theo đúng thỏa thuận với TP Hà Nội.



Nếu làm nhà ở thương mại, dự án có thể mang về lợi nhuận 3.000-4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mô hình nhà ở xã hội, lợi nhuận dự kiến chỉ 100 - 200 tỷ đồng. “Mặc dù thấp, nhưng điều quan trọng là Hòa Bình vẫn có lợi nhuận và mang lại giá trị xã hội”, ông Đường chia sẻ.



Ông cũng kỳ vọng các căn hộ Vĩnh Hưng sẽ không chỉ là nơi ở mà còn là môi trường sống tích cực, mang lại sức khỏe, niềm vui và cơ hội tích lũy cho người lao động thu nhập thấp.



Hà Nội đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội



Theo kế hoạch, trong năm 2025, Hà Nội sẽ hoàn thành 4.670 căn nhà ở xã hội. Dự kiến đến cuối năm, thành phố sẽ có hơn 5.000 căn hộ tại 11 dự án hoàn thành.



Để đạt mục tiêu, các sở ngành đang tích cực tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quỹ đất và hạ tầng. Chính phủ cũng đã nhiều lần chỉ đạo địa phương cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia.



Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng khởi công sẽ phát huy tối đa nguồn lực đất đai, cung cấp một nguồn cung lớn về nhu cầu nhà ở cho người dân đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại nội thành Hà Nội. Đồng thời, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị bền vững, hướng đến một Hà Nội đáng sống cho mọi tầng lớp nhân dân.



