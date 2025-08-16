Nới điều kiện thu nhập cho người mua nhà ở xã hội

Phát biểu tại hội nghị sơ kết về nhà ở xã hội sáng 16/8, lãnh đạo Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 100 về điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ không quá 15 triệu đồng lên không quá 20 triệu đồng/tháng. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ không quá 30 triệu đồng lên không quá 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng ý quan điểm này, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng cho rằng: Mức thu nhập hiện nay tối đa để mua nhà ở xã hội hiện là 15 triệu đồng một tháng với người độc thân và 30 triệu đồng với hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện khiến nhiều công nhân, chuyên gia có thu nhập nhỉnh hơn một chút nhưng vẫn khó tiếp cận nhà ở thương mại, lại không được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

"Hải Phòng kiến nghị tăng mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội hoặc giao địa phương được chủ động quyết định mức này, tương tự cơ chế đã áp dụng với điều kiện nhà ở", ông nói.

Phía Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thuận với kiến nghị của Bộ Xây dựng, trong đó có điều chỉnh tiêu chí thu nhập. Phó thống đốc Phạm Quốc Dũng thừa nhận quy định hiện hành "tương đối chặt chẽ", áp dụng đồng loạt trên cả nước trong khi mức thu nhập bình quân ở từng địa phương lại khác nhau, gây khó khăn cho công tác triển khai.

Ở góc độ tín dụng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Vương Văn Minh nêu thêm khó khăn khi triển khai hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp ở đô thị. Cụ thể, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp, có thị trấn trước đây là đô thị nhưng bây giờ thành xã. Do đó, khi chuyển thành xã sẽ có thêm đối tượng thụ hưởng với người có thu nhập thấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn. Ông giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi Nghị định 100/2024 quy định về các nội dung này theo trình tự rút gọn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Tài chính sớm nghiên cứu quỹ nhà ở giống như nhiều nước trên thế giới. Ảnh: VGP

Lập quỹ nhà ở giống Trung Quốc và Singapore

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay, việc hướng dẫn tiêu chí đối tượng được mua, thuê mua "còn phức tạp". Ông yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu có hướng dẫn hợp lý, đơn giản hơn.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an có dữ liệu công dân, giúp xác định đối tượng chính xác, thủ tục đơn giản, để ngân hàng, doanh nghiệp và chính quyền dễ thực hiện.

Về việc thành lập quỹ nhà ở, theo Phó Thủ tướng, quỹ này có phạm vi rộng hơn nhà ở xã hội. Ông đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính sớm nghiên cứu tổng thể, học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc. Những nước này đã có các quỹ tương tự và vận hành hiệu quả.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn gồm: 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.



Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án (tổng số đầu tư xây dựng là khoảng 1.062.200 căn).



Trong 7 tháng năm 2025, đã hoàn thành 36.962/100.275 căn (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn (tổng số là 73.671/100.275 căn, đạt 73%), trong khi mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành ít nhất 63.000 căn.



Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi.



Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.