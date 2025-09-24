Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 24/09/2025 10:02 GMT+7

Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 24/09/2025 10:02 GMT+7
Đây là mục tiêu tổng quát được Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai chia sẻ tại buổi họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 24/9.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/9 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình phát triển của địa phương.

Trước đó, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công đại hội 99 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đúng quy trình, chất lượng và tiến độ, trở thành một trong những tỉnh hoàn thành đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước.

Đại hội lần này không chỉ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho chặng đường 5 năm tới, đồng thời góp ý văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Nguyên Vỹ

Điểm đáng chú ý, đại hội không tiến hành bầu cử ban chấp hành mới mà công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự chủ chốt của Tỉnh ủy khóa I, bao gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Về định hướng phát triển, báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của một thành phố trực thuộc Trung ương. Đây được xem là khát vọng lớn của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đề ra 22 chỉ tiêu lớn đến năm 2030, bao gồm các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh. Trong đó, nổi bật là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 10%/năm trở lên – một con số thể hiện quyết tâm cao.

Cùng với đó, tỉnh xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Các giải pháp then chốt tập trung vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng Nai cũng ưu tiên phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, tăng cường liên kết vùng và huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội.

Phối cảnh Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai theo phương án đoạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ tại phường An Bình”. Ảnh: Đơn vị tư vấn cung cấp

Ngoài ra, tỉnh đặt trọng tâm vào phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; thúc đẩy cải cách hành chính gắn với hội nhập quốc tế. Một trong những yếu tố then chốt được nhấn mạnh là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng để Đồng Nai phát triển bền vững.


Kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng tích cực 9 tháng năm 2025

Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 22 tỷ USD, tăng 18,7% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16 tỷ USD, tăng 17,28% so cùng kỳ, xuất siêu của tỉnh đạt hơn 6,5 tỷ USD.

Công tác thu hút đầu tư, doanh nghiệp, đầu tư và chương trình mục tiêu quốc gia trong 9 tháng thu hút được vốn đầu tư trong nước đạt 108.331 tỷ đồng, trong đó có 80 dự án nâng cấp với tổng số vốn hơn 89.526 tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 2,278 tỷ USD; trong đó cấp mới 136 dự án với tổng vốn đăng ký mới hơn 1 tỷ USD.

Giải ngân đầu tư công tính đến ngày 10/9 là 11.847 tỷ đồng, đạt 33,21% kế hoạch vốn toàn tỉnh.

