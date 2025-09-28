Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 và hành trình 5 năm đưa GRDP vượt 694.000 tỷ đồng, xuất khẩu cán mốc 168 tỷ USD

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29-30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai.

Đại hội gồm 2 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29-30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai. Phường Trấn Biên trang trí đường cờ chào mừng Đại hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Phương châm của Đại hội được nhấn mạnh: Đoàn kết, Tiên phong, Đột phá, Hội nhập, Phát triển.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã tái hiện bức tranh phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn 2020-2025 với những gam màu nổi bật.

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hé lộ 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng và 6 chiến lược trọng tâm

Trong xây dựng Đảng, mỗi năm có hơn 94% tổ chức cơ sở Đảng và gần 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kỷ cương được siết chặt.

Công tác dân vận, nội chính và phòng chống tham nhũng đạt nhiều dấu ấn, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đổi mới, quản lý Nhà nước nâng lên, khối đoàn kết toàn dân được phát huy.

Kinh tế tỉnh tăng trưởng bình quân 7,11%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, GRDP cán mốc hơn 694.457 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 153,7 triệu đồng.

Kim ngạch xuất khẩu vượt 168 tỷ USD, thu ngân sách trên 378.000 tỷ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội hơn 725.000 tỷ đồng.

Nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, chương trình nông thôn mới vượt kế hoạch. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số có bước tiến dài, dịch vụ công trực tuyến đứng đầu cả nước.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, hơn 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia gần 70%, tuổi thọ trung bình đạt 76,7 tuổi.

Y tế được nâng cấp với 23 bệnh viện, 4.490 bác sĩ, hơn 2.000 căn nhà tạm bợ được xóa, bảo hiểm y tế phủ tới 95% dân số. Quốc phòng và an ninh được củng cố vững chắc, hạ tầng giao thông và đô thị phát triển, cải cách hành chính chuyển biến tích cực.

Kinh tế Đồng Nai tăng trưởng bình quân 7,11%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những điểm nghẽn. Một số nghị quyết triển khai còn chậm, có cán bộ vi phạm pháp luật.

Kinh tế chưa thật sự bền vững, liên kết ngành còn lỏng lẻo, hạ tầng thiếu đồng bộ. Công nghiệp công nghệ cao và logistics chưa phát triển tương xứng.

Văn hóa, giáo dục và đời sống vùng sâu vẫn còn khó khăn. Tội phạm mạng gia tăng, một bộ phận thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Các dự án trọng điểm và chuyển đổi số chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân đến từ việc một số cấp ủy chưa quyết liệt, nhận thức về xây dựng Đảng chưa toàn diện, năng lực quản lý còn hạn chế, xử lý vướng mắc còn chậm.

Dẫu vậy, trong 70 chỉ tiêu thì có tới 60 chỉ tiêu đạt và vượt, khẳng định sự đúng hướng trong cơ cấu kinh tế. Văn hóa, xã hội, y tế, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng đều đạt nhiều thành quả tích cực, tạo nền tảng cho chặng đường mới.

Khát vọng biến sân bay Long Thành và sông Đồng Nai thành động lực kép phát triển

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 đã mở ra tầm nhìn phát triển giai đoạn 2025-2030 với những định hướng chiến lược.

Đồng Nai có diện tích hơn 12.737 km², dân số 4,5 triệu người, 95 đơn vị hành chính cấp xã. Đảng bộ tỉnh quy tụ 99 đảng bộ trực thuộc với 131.989 đảng viên – con số thể hiện sức mạnh tổ chức.

Vị trí chiến lược của tỉnh nổi bật với đường biên giới dài gần 259 km, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, 83 khu công nghiệp, hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp cùng hệ thống sông hồ rộng lớn. Đây là lợi thế để Đồng Nai vươn xa, dù dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động.

Sân bay Long Thành và dòng chảy sông Đồng Nai được xác định là động lực kép, mở cánh cửa cho công nghiệp, logistics, du lịch và nông nghiệp.

Dự án sân bay Long Thành đang tăng tốc về đích. Ảnh: Nguyên Vỹ

Song đi cùng cơ hội vẫn là thách thức: Tăng trưởng chưa bền vững, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, an ninh tiềm ẩn phức tạp.

Mục tiêu tổng quát mà Đại hội đề ra là xây dựng Đảng bộ vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Bình Phước nằm ở đâu trong quy hoạch Đồng Nai mới - Nguy cơ bị “chìm” trước quy mô kinh tế khổng lồ của tỉnh?

Tỉnh tập trung huy động nguồn lực phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Đồng Nai hướng tới vị trí tiên phong trong hàng không, công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chỉ tiêu cụ thể được đặt ra rõ ràng: Trong xây dựng Đảng, mỗi năm trên 90% cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới 3% đảng viên, đến năm 2030 toàn bộ hoạt động bằng điện tử.

Trong kinh tế, GRDP tăng 10%/năm, đến năm 2030 vượt 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người trên 250 triệu đồng, kinh tế số chiếm hơn 30%, thu ngân sách tăng 10-12%/năm, có thêm 36.000 doanh nghiệp mới.

Trong văn hóa xã hội, tuổi thọ trung bình đạt 77,6 tuổi, chỉ số HDI đạt 0,78, có 2,6 triệu lao động có việc làm, 40% lao động được đào tạo. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%, năng suất lao động tăng 7,5%/năm.

Không gian xanh giữa lòng đô thị phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hệ thống y tế đạt 13-15 bác sĩ và 32 giường bệnh/1 vạn dân, bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân, 80% trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ giảm nghèo 1-1,5%/năm, thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ đô thị hóa 55%, xây thêm 65.000 căn nhà xã hội.

Trong môi trường, độ che phủ rừng đạt 24,2%, 100% chất thải xử lý, nước thải đô thị xử lý đạt 50%. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, tỷ lệ tuyển quân đạt 100%, 50% xã phường sạch bóng ma túy.

Đại hội xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, cải cách hành chính mạnh mẽ, phát huy động lực từ công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Long Thành. 3 nhiệm vụ đột phá gồm nâng cao chất lượng cán bộ và nhân lực, huy động nguồn lực cho hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Giải pháp xuyên suốt là xây dựng Đảng toàn diện, đổi mới mô hình tăng trưởng với khoa học công nghệ làm động lực, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên chặt chẽ, giữ vững quốc phòng an ninh, phát huy vai trò nhân dân.

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 khẳng định quyết tâm sắt son của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước bước đi vững chắc trong giai đoạn mới.