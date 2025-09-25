Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai: Định hình 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng

Ngày 25/9, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học để góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là bước đi quan trọng sau khi hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước được sáp nhập, hình thành tỉnh Đồng Nai mới.

UBND tỉnh hội thảo khoa học cấp tỉnh góp ý Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai (mới) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Sở Tài chính, việc rà soát và chuẩn bị điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai đang bám sát các quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời bảo đảm tiến độ của những dự án và chương trình đang triển khai.

Trong khi chờ Quốc hội sửa đổi Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.2/2025 để tháo gỡ vướng mắc, cho phép tiếp tục triển khai công tác quy hoạch gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Đại diện Sở Tài chính cho biết, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ chuẩn bị nhiều kế hoạch và văn bản cần thiết. Hội thảo hôm nay là dịp để các chuyên gia và nhà khoa học hiến kế nhằm hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc định hình lại động lực tăng trưởng. Sở Tài chính nhấn mạnh 3 trụ cột chính gồm công nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ, cùng dịch vụ logistics, hàng không và du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ hình thành 3 hành lang kinh tế chiến lược. Thứ 1 là hành lang đô thị – công nghiệp dọc quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường vành đai 4 và các tuyến cao tốc.

Thứ 2 là hành lang nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái tại khu vực phía Bắc.

Thứ 3 là hành lang ven sông Đồng Nai, khai thác cảnh quan sông nước để phát triển đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp.

Khu vực ven sông Đồng Nai là một hành lang kinh tế nhằm phát triển đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, Đồng Nai mới sẽ tập trung xây dựng 3 vùng động lực tăng trưởng. Vùng đô thị – công nghiệp phía Nam sẽ là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hàng không, tài chính và logistics.

Vùng công nghiệp – đô thị phía Bắc lấy Đồng Xoài – Chơn Thành làm hạt nhân, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và đô thị mới. Vùng nông nghiệp và du lịch phía Đông Bắc sẽ gắn với nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

6 chiến lược trọng tâm trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới

Để định hình mục tiêu rà soát điều chỉnh quy hoạch, theo Sở Tài chính, tỉnh Đồng Nai mới cần tập trung vào 6 chiến lược trọng tâm.

Thứ 1 là phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả và bền vững, gắn với công nghiệp chế biến sâu.

Thứ 2 là xây dựng tỉnh Đồng Nai mới thành trung tâm logistics và dịch vụ hàng không của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Thứ 3 là phát triển hệ thống đô thị thông minh, sinh thái, gắn với giao thông công cộng.

Thứ 4 là đột phá trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ 5 là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thứ 6 là mở rộng liên kết vùng và hợp tác quốc tế để gia tăng không gian phát triển.

Phường Trấn Biên, phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, việc sáp nhập hai tỉnh mở ra cơ hội hình thành một cực phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ. Nhưng để phát huy hiệu quả, tỉnh cần xây dựng một chiến lược phát triển không gian tích hợp, đồng bộ và bền vững.

Các chuyên gia đề xuất tỉnh Đồng Nai mới nên xác định rõ vùng kinh tế động lực, bao gồm vùng công nghiệp – dịch vụ gắn với sân bay quốc tế Long Thành, vùng nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái ở phía Bắc, vùng thương mại cửa khẩu Hoa Lư và vùng đô thị – logistics tại trục Biên Hòa – Nhơn Trạch – Long Thành.

Đồng thời, tỉnh cần hình thành hành lang logistics quốc tế kết nối từ cửa khẩu Hoa Lư đến sân bay Long Thành, khu đô thị Thủ Thiêm và cảng Cái Mép Hạ.

Đại diện nhóm nghiên cứu nhận định: "Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới không chỉ đơn thuần là hợp nhất hai địa phương mà còn là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện.

Nếu làm tốt, Đồng Nai có thể trở thành trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ mang tầm quốc tế, đồng thời là vùng phát triển thông minh và bền vững".

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai (mới) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài các chiến lược, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh nhu cầu đầu tư hạ tầng kết nối liên hoàn. Trong đó có các tuyến cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa và dự án cầu Mã Đà.

Đây sẽ là nền tảng để gắn kết các trung tâm phát triển trong tỉnh với TP.HCM, cảng Cái Mép Hạ, sân bay quốc tế Long Thành và cửa khẩu Hoa Lư.

Tại hội thảo, các ý kiến thống nhất rằng tỉnh Đồng Nai mới cần kiên định với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ hàng không và đô thị sinh thái.

Việc tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các hành lang kinh tế, vùng động lực và chiến lược trọng tâm sẽ là chìa khóa giúp Đồng Nai vươn lên thành cực tăng trưởng của cả nước.