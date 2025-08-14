Ông Nguyễn Phước Lộc dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ lần đầu tiên của xã Bình Hưng và xã Bình Chánh

Ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 239 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên sau khi xã Bình Hưng (TP.HCM) được thành lập từ việc sáp nhập xã Bình Hưng, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ) và một phần phường 7 (quận 8 cũ).

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hưng lần thứ I. Ảnh: M.T

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng khẳng định, Đại hội lần thứ I là dấu mốc chính trị quan trọng, định hình tầm nhìn phát triển đến năm 2035. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng và các nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, Đảng bộ xã quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội xã Bình Hưng nhanh và bền vững, chất lượng sống cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh: “Với quy mô dân số thuộc hàng lớn nhất TP.HCM, xã Bình Hưng phải đặt quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ và thống nhất để hoàn thành 29 chỉ tiêu đã đề ra. Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững và hiện đại, xứng đáng là mô hình tổ chức mới hiệu quả”.

Ông Nguyễn Phước Lộc dự và chỉ đạo đại hội lần đầu tiên của xã Bình Hưng. Ảnh: M.T

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hưng gồm 29 ủy viên, trong đó có 9 ủy viên Ban Thường vụ. Ông Phạm Văn Lũy giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Lê Thái Họa Mi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Biện Ngọc Toàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Đơn vị xã Bình Hưng mới có diện tích 32,4 km2, dân số 184.295 người, gồm 70 ấp, giữ vai trò chiến lược tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Đại hội thống nhất nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Hưng mới xác định tầm nhìn phát triển theo hướng đô thị sinh thái - thông minh, hiện đại và bền vững, với 29 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt từ 11,7%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước hằng năm đạt từ 95%. Đến năm 2030, xã phát triển mới 3.000 doanh nghiệp và 2.000 hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động kinh doanh và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng từ 39,6%.

Xã Bình Chánh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I



Ngày 12/8, Đảng bộ xã Bình Chánh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền theo hướng hiệu lực, hiệu quả.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các xã: Bình Chánh, Tân Quý Tây và An Phú Tây trước khi sáp nhập; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Trương Thái Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh cho biết giai đoạn 2020 - 2025, toàn hệ thống chính trị xã đồng lòng khắc phục khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn xã phục hồi tích cực trên các lĩnh vực: 100% các ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, 99,68% lao động có việc làm thường xuyên, 100% các xã đều thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, kết nạp 226 đảng viên, đạt 118% so với chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Chánh khóa mới tăng cường lãnh đạo, đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng ban hành và triển khai nghị quyết. Đồng thời, củng cố đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào đời sống, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân, bảo đảm Đảng vững mạnh từ cơ sở.

Dịp này, Đảng bộ xã Bình Chánh ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 29 cán bộ. Trong đó, ông Nguyễn Thành Lợi được chỉ định giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã; bà Võ Thị Hoàng Oanh được chỉ định giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trương Thái Ngọc được chỉ định giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã.