Đại lễ 2/9: "Làn sóng đỏ" từ poster của Báo Dân Việt lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội, người dân hào hứng đón nhận

Từ căn gác nhỏ số 48 Hàng Ngang đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, ánh sáng của tự do đã bừng lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khai sinh một quốc gia độc lập, mà còn gieo vào lòng người Việt khát vọng hùng cường – khát vọng vẫn cháy bền bỉ suốt 80 năm qua.