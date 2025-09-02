Đại lễ 2/9: "Làn sóng đỏ" từ poster của Báo Dân Việt lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội, người dân hào hứng đón nhận

Những món ăn cần kiêng trong tháng "cô hồn" để tránh xui xẻo, luôn gặp may mắn
Những món ăn cần kiêng trong tháng "cô hồn" để tránh những phiền toái không mong muốn như cháo trắng, thịt chó, thịt vịt...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 31/8, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.