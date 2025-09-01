Đại tá Kiều Thanh Thúy hé lộ điều mấu chốt làm nên kỳ tích "Mưa đỏ"

Chia sẻ Dân Việt, Giám đốc sản xuất – Đại tá Kiều Thanh Thúy không giấu được xúc động khi Mưa đỏ chính thức ra rạp và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Theo nhận định của chị, để hoàn thành một bộ phim chiến tranh với quy mô lớn là hành trình đầy thử thách, trong đó gian nan nhất chính là khâu sản xuất nhưng tinh thần kỷ luật cùng quyết tâm không “buông súng” của tinh thần người lính, đã khiến cho Mưa đỏ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Đại tá Kiều Thanh Thúy (thứ 2 từ trái sang) trong sự kiện ra mắt Mưa đỏ. Ảnh: NSX

Hiện tại, Mưa đỏ đã mang về thành công vang dội với hơn 300 tỷ đồng doanh thu. Nhìn lại quá trình làm ra tác phẩm, chị nghĩ chìa khóa thành công của bộ phim nằm ở đâu?

- Cảm ơn bạn, tôi nghĩ nếu không có tính kỷ luật, chúng tôi rất khó để thực hiện bộ phim có đề tài chiến tranh quy mô lớn đến vậy. Ê-kíp phim rất đông và chúng tôi luôn hướng đến tinh thần làm việc chuẩn mực và nghiêm túc.

Trong phim có rất nhiều cảnh cháy nổ thì ở trong hậu trường, có những quy định về bảo đảm, gìn giữ sử dụng vũ khí – khí tài và vật liệu nổ. Đây là quy định hết sức chặt chẽ đến từng chi tiết để chúng tôi có thể bảo quản, cung cấp, phối hợp trong quá trình sử dụng cho cảnh quay.

Các diễn viên trước khi bấm máy cũng phải đi tập quân sự, làm quen với vũ khí bộ binh. Với kỷ luật trong quân đội, chúng tôi đã đạt được tính an toàn cả về con người lẫn phương tiện trong quá trình ghi hình.

Bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi đem đến hiện thực lịch sử khốc liệt. Điều đó theo chị có được nhờ yếu tố nào?

- Chúng tôi dùng nhiều cách để tiếp cận lịch sử nhưng điển hình nhất, chính là tiếp cận các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh năm xưa tại Thành cổ Quảng Trị. Về những chi tiết chung đều có trong các tài liệu lịch sử và kịch bản văn học, nhưng những yếu tố như cách sinh hoạt của người lính thời ấy phải có sự tìm hiểu cặn kẽ từ ký ức các nhân chứng.

Ngoài ra, ê-kíp liên hệ với Bảo tàng Quân sự để tranh thủ nghiên cứu trang thiết bị thời đó, chưa kể tới sự hỗ trợ của các chuyên gia về quân sự, lịch sử… Ở góc độ sản xuất, tôi tin rằng sự tận tâm, tận hiến của ê-kíp đều là sự tôn trọng đối với lịch sử.

Các diễn viên Mưa đỏ và những cựu chiến binh, nhân chứng của trận chiến Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NSX

Vậy ê-kíp Mưa đỏ đã làm thế nào để bảo đảm tính xác thực đối với lịch sử khi đây luôn là yếu tố dễ gây tranh cãi?

- Đây là một bộ phim truyện điện ảnh, những gì tuyệt đối thuộc về lịch sử, chúng tôi đã hết sức hỏi ý kiến và nhờ cố vấn từ những chuyên gia. Còn những yếu tố nghệ thuật có tính hư cấu, chúng tôi phải đảm bảo về sự cân bằng, không rơi vào “mô típ” hóa để tôn trọng sự thật, cũng như làm cho Mưa đỏ không trở thành một tác phẩm “khô cứng” và kén khán giả.

Trận chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972 có tính chất khốc liệt ra sao, các tài liệu lịch sử đều đã nói rõ. Chị và ê-kíp đã nhìn điều đó dưới lăng kính điện ảnh thế nào?

- Chúng tôi khó có thể truyền tải hết 100% tính chất khốc liệt của trận Thành cổ Quảng Trị năm đó, nhưng cố gắng đưa vào phim những lát cắt, khi ngoài những cảnh cháy nổ, còn là hoàn cảnh ngặt nghèo của những chiến sĩ khi ấy, như việc khan hiếm lương thực, nước uống khiến các chiến sĩ ta phải chia nhau từng giọt nước, ăn cả côn trùng để có sức chiến đấu.

Rồi mùa mưa, những chi tiết như chiến sĩ ta khoan lỗ giày để cho nước thoát ra, hay treo dây vào cằm để khỏi ngủ quên… tất cả đều được chúng tôi cố gắng đưa vào bộ phim. Đó là chưa kể những cảnh bộ đội ta hy sinh, bị thương nặng đều được khai thác trong lời kể từ nhân chứng.

Phản ứng của các bạn trẻ xem phim là rất tốt, đa phần đều rất xúc động. Cảm xúc của chị ra sao khi đón nhận điều này?

- Chúng tôi không muốn làm ra bộ phim bằng hình, mà muốn làm ra tác phẩm để chạm tới người xem bằng sự chân thực. Tôi rất vui khi có nhiều bạn trẻ xem xong cảm thấy quý trọng hòa bình, độc lập. Mong cách bạn hãy sống và học tập để xứng đáng với công lao của thể hệ cha ông đã hy sinh gìn giữ nền hòa bình.

Ê-kíp sản xuất Mưa đỏ. Ảnh: NSX

Khi làm ra tác phẩm chiến tranh quy mô như Mưa đỏ, chị cùng các đồng nghiệp có từng nghĩ sẽ khó thể hoàn thiện vì dù thế nào, điện ảnh Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế?

- Tôi cho rằng điện ảnh Việt ngày nay đã cỏ rất nhiều tiến bộ, đã dần tiếp cận với thành tựu và công nghệ sản xuất phim của thế giới. Như làm phim chiến tranh, lịch sử thì ngoài tính chân thực, điện ảnh Việt cũng bắt đầu đủ điều kiện để thực hiện những kỹ xảo hình ảnh tăng tính hấp dẫn cho phim.

Để nói về kinh phí làm ra Mưa đỏ, chị có thể đại diện ê-kíp đưa ra một con số?

- Toàn bộ vũ khí, trang thiết bị, khí tài, vật liệu nổ cũng như công tác hậu cần đều được Quân đội trực tiếp bảo đảm. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm phim thực hiện nhiệm vụ với tinh thần phục vụ chính trị, nên không thể định lượng chính xác kinh phí sản xuất. Nhờ sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều lực lượng trong và ngoài quân đội, bộ phim Mưa đỏ đã đạt hiệu quả nghệ thuật lẫn tư tưởng, đồng thời giữ vững tính chân thực và giá trị lịch sử.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, có bao giờ chị và các đồng nghiệp cảm thấy “chùn bước”?

- Đã có những điều xảy ra không thể lường trước, khiến chúng tôi rơi vào tâm trạng bế tắc, ảnh hưởng tới sức khỏe và quá trình làm việc. Nhưng với tinh thần của người lính, những lúc muốn chùn bước lại nghĩ tới trách nhiệm hoàn thành bộ phim như một lời tri ân dành cho thế hệ những chiến sĩ đã ngã xuống giành lấy độc lập, chúng tôi không cho phép mình “buông súng”.

Ê-kíp từng phải tạm ngưng gần một tuần vì cơn bão lớn, khiến nhiều hạng mục tại bối cảnh bị cuốn trôi. Có những đêm, hơn 200 nhân sự ngồi chờ dưới mưa tới tận 3 giờ sáng mong trời ngớt để tiếp tục ghi hình nhưng vẫn bất thành. Thêm vào đó, việc dàn dựng và bảo đảm an toàn cho các diễn viên trong những cảnh quay trên dòng sông Thạch Hãn cũng trở thành thử thách không nhỏ đối với đội ngũ sản xuất.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

