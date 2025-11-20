Chủ đề nóng

ĐT Jordan: Từ bại tướng của ĐT Việt Nam tới tấm vé dự World Cup 2026 lịch sử

Minh Chí Thứ năm, ngày 20/11/2025 15:10 GMT+7
Với việc World Cup 2026 tăng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48, ĐT Jordan đã tạo nên dấu ấn lịch sử đáng nhớ khi lần đầu tiên giành quyền tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
Việc ĐT Jordan lần đầu tiên giành vé dự World Cup là một dấu mốc lịch sử cho quốc gia Tây Á này. Đó là thành quả của quá trình đầu tư lâu dài, của sự kiên trì và quyết tâm vượt qua rào cản truyền thống.

Sự xuất hiện của ĐT Jordan tại World Cup 2026 không chỉ là niềm tự hào quốc gia mà còn mang nhiều ý nghĩa lớn. Khi World Cup mở rộng lên 48 đội, các nền bóng đá từng bị xem là “dưới tầm” có cơ hội được bước lên sân khấu lớn và ĐT Jordan là những minh chứng rõ nét cho sự phát triển này.

Jordan lần đầu có vé dự vòng chung kết World Cup. Ảnh: Hammer Mindset.

Việc ĐT Jordan giành vé là động lực lớn cho công tác đào tạo trẻ, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển CLB ở quốc gia này. Đội bóng của HLV Jamal Sellami có thể truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ rằng việc lọt vào World Cup hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Đồng thời, đây còn là cơ hội để ĐT Jordan thử sức với những đội bóng hàng đầu thế giới, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng bóng đá trong nước.

Hành trình lịch sử của ĐT Jordan

Ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Jordan nằm cùng bảng với Hàn Quốc, Iraq, Oman, Palestine, Kuwait. Trải qua 10 trận, "The Chivalrous Ones" giành được 16 điểm và đứng thứ 2, kém đội đầu bảng Hàn Quốc 6 điểm. Nhờ đó, thầy trò HLV Jamal Sellami lần đầu tiên giành tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trải qua 10 trận đấu, ĐT Jordan ghi 16 bàn thắng (bình quân 1,6 bàn/trận) và để lọt lưới 8 bàn (bình quân 0,8 bàn/trận). Điều đó cho thấy, đội bóng của HLV Sellami sở hữu hàng công không quá mạnh nhưng hàng thủ của họ thi đấu vô cùng kín kẽ.

Trong quá trình giành vé dự vVCK World Cup 2026, ĐT Jordan lần lượt hoà Kuwait 1-1 (cả 2 trận), thắng Palestine 3-1 (cả 2 trận), thua Hàn Quốc 0-2, thắng Oman 4-0, hoà Iraq 0-0, hoà Hàn Quốc 1-1, thắng Oman 3-0 và thua Iraq 0-1.

Vào ngày 5/6/2025, ĐT Jordan đã chính thức giành vé tới Mỹ, Mexico và Canada sau chiến thắng 3-0 trước ĐT Oman. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng Tây Á.

Bộ đôi tiền đạo Yazan Al-Naimat và Ali Olwan là người góp công lớn nhất giúp Jordan giành vé dự VCK World Cup 2026 khi cùng đóng góp 5 bàn thắng ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Cả hai dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, ngang bằng thành tích với Mehdi Taremi (Iran), Yousef Nasser (Kuwait), Almoez Ali (Qatar) và Fabio Lima (UAE).

Ngoài Yazan Al-Naimat và Ali Olwan, tiền vệ cánh Mousa Al Ta’mari cũng là niềm hy vọng của ĐT Jordan tại World Cup 2026. Cầu thủ 28 tuổi hiện đang khoác áo CLB Rennes (Pháp), được đánh giá cao ở lối chơi tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng và dứt điểm tốt.

Nhìn chung, đội hình ĐT Jordan không có nhiều cầu thủ nổi bật nhưng HLV Jamal Sellami biết cách xây dựng tập thể đoàn kết, thi đấu kỷ luật và biết cách chớp thời cơ để ghi bàn khi có cơ hội.

Thách thức chờ đón Jordan

Với tư cách là tân binh, ĐT Jordan có thể nằm cùng bảng với các đội giàu kinh nghiệm và đẳng cấp hơn rất nhiều tại VCK World Cup 2026. Điều đó khiến họ phải nỗ lực hết mình ngay từ những trận đầu tiên.

Ngoài ra, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu tại các giải lớn như World Cup cũng là bất lợi, đặc biệt là ở mặt tâm lý và chiến thuật. Lợi thế lớn nhất của họ là tinh thần thi đấu hưng phấn và không gặp quá nhiều áp lực về mặt thành tích.

Trong quá khứ, ĐT Jordan đã có 4 lần chạm trán ĐT Việt Nam (hoà cả 4 trận nhưng tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, họ để thua 2-4 trên loạt đá luân lưu).

