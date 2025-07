Nhộn nhịp khai thác hải sản gần bờ

Về khu vực Bến Đò - xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, xã Phan Rí Cửa thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) những ngày này mới thấy được không khí hối hả của ngư dân khi ghe thuyền cập bến mang về các loại cá nục, bạc má, bã trầu, mực…

Theo ngư dân nơi đây, những tháng đầu năm 2025, gió đông bắc thổi mạnh, sóng lớn, thời tiết không thuận lợi, nên ngư dân hạn chế vươn khơi.

Tuy nhiên, vùng biển ven bờ vẫn xuất hiện nguồn lợi hải đặc sản, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân địa phương vẫn diễn ra quanh năm, sản lượng vụ cá nam chiếm đến 70% tổng sản lượng đánh bắt cả năm.

Anh Trần Bé (xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng mới) đang khiêng những sọt cá bạc má tươi xanh lên bờ cho biết: “Bắt đầu từ tháng 4, trời êm hơn nên ghe thuyền đánh bắt vùng lộng, vùng ven bờ tranh thủ bám biển.

Đa phần tàu thuyền nơi đây chiều ra khơi đến sáng hôm sau vào bờ, đem theo đủ loại cá như nục, chỉ, hố, trích… nhiều nhất là mực. Một số ngư dân đổi lưới thì đánh bắt cá bạc má, cá ngừ, cá thu…

Do mới đầu vụ cá nam nên lượng cá còn ít so với năm ngoái, mỗi chuyến biển may mắn thì được 3 - 4 tạ, còn không thì được khoảng 1 – 2 tạ/ngày. Sản lượng thấp nhưng bù lại giá dầu hạ, giá cả thị trường cao hơn năm ngoái nên ngư dân rất vui vẻ, phấn khởi. Chúng tôi đang hy vọng vào tháng 7, 8 tới nguồn lợi hải sản sẽ dồi dào hơn”.

Tuy mới bắt đầu bước vào vụ cá nam, nhưng hiện tại hầu hết các tàu cá trên địa bàn tỉnh đều đã vươn khơi để khai thác hải sản. Nhiều ngư dân đánh bắt trong ngày thu về hơn 1 triệu đồng/ngày, giúp đời sống người dân cải thiện phần nào.

Tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng mới (trước 1/7/2025, phường Mũi Né thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) mùa này, ngư dân cũng hối hả ra khơi đánh bắt các loại hải sản tôm, cua, ghẹ, cá nục, cá thu…

Nơi đây vốn nổi tiếng là vùng biển có nhiều cá cơm, xuất hiện dày bắt đầu từ tháng 4 – 10 âm lịch. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những ngư dân chuyên nghề pha xúc, cá cơm có sản lượng thất thường, do đó phải có kinh nghiệm “săn” được luồng cá thì tàu đó mới trúng mùa.

Đa số tàu thuyền hoạt động khai thác xa bờ ở tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng mới rất phấn khởi, sản lượng khai thác tương đối ổn định.

Anh Trần Văn Thanh – một ngư dân hành nghề pha xúc cho biết, tháng 4 vừa qua có đợt luồng cá cơm xuất hiện dày, ngư dân đi đánh bắt liên tục chia được vài triệu đồng/ngày, ai cũng vui mừng. Mấy hôm nay trời trở gió, nên chúng tôi đợi thời tiết thuận lợi, lại ra khơi vì cá cơm đi theo luồng, xuất hiện nhiều những lúc trời êm. Hy vọng đến tháng 8, thời tiết thuận lợi sản lượng cá cơm xuất hiện dày trở lại, nguồn hải sản dồi dào để ngư dân bội thu tôm cá.

Tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh Lâm Đồng mới hăng hái vươn khơi

Không chỉ tàu cá vùng lộng và ven bờ hoạt động sôi nổi mà các tàu cá đánh bắt xa bờ ở các địa phương như xã Liên Hương, phường Phan Thiết, phường Phú Thủy, phường La Gi, đặc khu Phú Quý…của tỉnh Lâm Đồng mới cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để vươn khơi bám biển, hy vọng mùa biển mới bội thu.

Để chuẩn bị cho vụ cá nam năm nay, từ cuối năm 2024, tranh thủ vụ bấc tàu cá nằm bờ, ngư dân Trương Văn Tám – phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới (Phan Thiết trước 1/7/2025 là tên thành phố-trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Bình Thuận) đã đầu tư kinh phí để tu sửa máy móc, trang bị thêm đèn led, các thiết bị hiện đại, như:

Máy định vị, máy dò cá, máy lọc nước biển thành nước ngọt, mành chụp… Khi gặp các luồng cá xuất hiện nhiều, ngư dân chỉ tập trung năng lực đánh bắt để thu về hiệu quả cao nhất.

Ông Tám cho biết: “Vụ cá nam là mùa đánh bắt quan trọng nhất trong năm, vì thế, ngay từ đầu năm nhiều tàu thuyền khai thác xa bờ đã kéo lên ụ sơn sửa, gia tăng độ bền, kiểm tra hệ thống bánh lái, chân vịt, máy móc, thiết bị trên tàu để sẵn sàng đánh bắt.

Với nghề lưới rê, vây rút chì ngư dân thường đánh bắt thủy hải sản ở tầng nổi và tầng giữa mặt nước biển như các loại cá thu, cá ngừ, cá nục, cá chỉ, cá chim… Từ đầu năm đến nay, tàu của gia đình đã đi được 3 chuyến biển, mỗi chuyến có thời gian từ 12 - 15 ngày.

Mặc dù mới đầu vụ cá nam nhưng đã xuất hiện nhiều luồng cá nục, cá ngừ, mực… nên đa số tàu thuyền hoạt động khai thác xa bờ rất phấn khởi, sản lượng khai thác tương đối ổn định. Bên cạnh đó, nhờ áp dụng công nghệ hiện đại trong khai thác, nên mỗi chuyến biển tàu của tôi thu về khoảng 10 tấn hải sản. Sau khi trừ chi phí, mỗi bạn thuyền chia được từ 7 – 9 triệu đồng/chuyến”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.400 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, trong đó có gần 2.000 tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS.

Với vùng biển đang quản lý khai thác rộng 52.000 km2, biển Lâm Đồng đang là 1 trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước. Những năm gần đây, đội tàu cá của tỉnh đã có bước tiến đáng kể, ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu thuyền lớn với trang thiết bị khá đồng bộ. Số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên tăng nhanh cả về số lượng, năng lực và công suất.

Ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng luôn khuyến khích các tàu cá mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng cao năng lực đánh bắt hải sản. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân tổ chức sản xuất khai thác thủy sản trên biển theo tổ, đội đoàn kết để hỗ trợ, chia sẻ tìm kiếm ngư trường, đối tượng khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất...

Cùng với đó, đây là đợt cao điểm tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Vì vậy, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng mới chỉ đạo tăng cường các giải pháp, để công tác này được triển khai liên tục, không bị ảnh hưởng, gián đoạn trong quá trình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2025.

Đang vào mùa cá nam, do đó Ban chỉ đạo IUU tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biển phối hợp kiểm soát, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện hành nghề tham gia hoạt động thủy sản trên biển.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, quản lý đội tàu, theo dõi tàu cá hoạt động trên biển, tại cảng và ngăn chặn, kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài…

Từ đầu tháng 3/2025 đến nay, thời tiết thuận lợi hơn, nguồn lợi hải sản xuất hiện dồi dào, hoạt động khai thác thủy sản đạt hiệu quả; sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng mới ước đạt 121.300 tấn/kế hoạch 243.200 tấn (đạt 49,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ).

Theo: Báo Lâm Đồng