Dân Lâm Đồng "mất ngủ" bởi lo đối phó với bọn trộm hái cà phê xanh hoành hành khi giá tăng cao

Tỉnh Lâm Đồng mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và Lâm Đồng đã trở thành địa phương có diện tích cà phê lớn nhất nhì cả nước với hơn 300ha. Trước mùa thu hoạch chính vụ, giá cà phê nhân đạt trên 100.000 đồng/kg, cà phê tươi cũng được thu mua với giá trên 20.000 đồng/kg nên nhiều người dân đã rất vui mừng, mong một mùa vụ bội thu.

Tuy nhiên, chính vì giá cà phê lên cao cũng đã khiến nhiều hộ gia đình trồng cà phê lo lắng, bất an trước đợt thu hoạch. Đặc biệt, những gia đình có vườn cách xa nhà ở lại càng lo lắng vấn nạn “cà tặc hoành hành” trước mùa thu hoạch.

Kẻ gian ngang nhiên cắt cành, mang bạt, bao vào vườn của gia đình ông Bon Niêng Ha Krá để hái trộm cà phê.

Người dân tại tỉnh Lâm Đồng cho biết, lợi dụng trời tối nên các đối tượng đã vào các vườn cà phê cách xa khu dân cư để hái trộm. Các đối tượng này còn dùng kéo cắt, bẻ cành cà phê, gây thiệt hại rất lớn cho chủ vườn.

Mới đây, gia đình ông Bon Niêng Ha Krá (xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng) đã phải lên mạng xã hội facebook để đăng bài viết, cảnh báo người dân về tình trạng trộm cắp cà phê, cụ thể là tại vườn của gia đình ông.

Ông Bon Niêng Ha Krá cho biết, cuối tháng 10, ông vào vườn cà phê của gia đình mình để kiểm tra thì phát hiện nhiều cây cà phê đã bị kẻ gian cắt, bẻ cành rồi tập kết về một vị trí để tuốt lấy quả. Những đối tượng này còn ngang nhiên mang cả bạt vào vườn của gia đình ông để tuốt trộm cà phê. Tuy nhiên, chưa kịp mang cà phê đi thì phát hiện chủ vườn đến nên các đối tượng đã “bỏ của chạy lấy người”.

Những cành cà phê sai trĩu quả bị các đối tượng cắt rồi tập kết về một địa điểm để tuốt trộm.

Sau khi gia đình ông Bon Niêng Ha Krá đăng bài viết lên facebook đã nhận được hàng ngàn lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bình luận cho rằng, việc hái trộm cà phê đã gây bức xúc rồi, các đối tượng còn cắt, bẻ cành gây thiệt hại cho mùa vụ năm sau của chủ vườn.

Trong khi đó, tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, anh Nguyễn Đăng Phong cũng bức xúc cho biết: “Cách đây mấy ngày, gia đình tôi đã bị kẻ gian dùng kéo cắt nhiều cành cà phê vẫn còn xanh. Do vườn cách nhà xa nên tôi không thường xuyên vào thăm vườn được nên “cà tặc” đã đến để hái trộm cà phê.

Rất may, khi các đối tượng mới chỉ cắt cành, chưa kịp hái thì tôi vào vào nên chúng bỏ chạy. Giờ tôi phải dựng lều trong vườn để buổi tối ngủ lại tuần tra vườn cà phê các ngày. Trộm thì như vậy, nhưng các điểm thu mua cũng mua cà phê xanh khiến “cà tặc” lại càng manh động, bất chấp hái trộm cà phê”.

Những cành cà phê còn xanh của gia đình anh Phong bị kẻ gian cắt nhưng chưa kịp mang đi.

Vào năm 2024, anh Phong cũng đã phải dựng lều trong vườn 2ha của gia đình để tuần tra, kiểm tra không để các đối tượng vào vườn hái trộm cà phê. Anh Phong cũng cho biết, anh và những người có vườn cà phê gần nhau đã trao đổi, hỗ trợ nhau trông nom vườn để không bị kẻ gian hái trộm.

Trước mùa vụ cà phê năm 2025, Công an xã Đam Rông 3 cho biết, thời gian qua, lực lượng công an của đơn vị đã đến tận các thôn, buôn, hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, chủ động phòng ngừa tội phạm. Qua đó, lực lượng công an tuyên truyền đến người dân phòng ngừa trộm cắp nông sản, quản lý người lao động thời vụ, đăng ký tạm trú – tạm vắng...

Cán bộ Công an xã Đam Rông 3 phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật mùa vụ cà phê. Ảnh: CA.

Ngoài ra, Công an xã Đam Rông cũng phối hợp với lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, tổ tự quản tiến hành tuần tra, kiểm soát đặc biệt vào ban đêm và trên các tuyến đường vận chuyển cà phê. Các lực lượng trên được bố trí luân phiên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng hoặc vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu công an cơ sở tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến mùa vụ nông sản niên vụ 2025 – 2026.

Kẻ gian cắt cành cà phê khiến cho gia chủ thiệt hại cả vụ mùa năm nay và năm sau.

Theo đó, công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động nắm tình hình, quản lý số lao động tự do; tổ chức cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán nông sản trên địa bàn ký cam kết không tiếp tay, tiêu thụ các loại nông sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kịp thời tố giác với cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng nghi vấn đến trao đổi, mua bán các loại nông sản do phạm tội mà có…

Đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 4 vụ với 8 đối tượng có các hành vi trộm cắp cà phê, thu giữ tang vật trên 500 kg cà phê tươi ở Phường 1 Bảo Lộc, xã Quảng Phú, xã Bảo Lâm 3 và phường Nam Gia Nghĩa.

Đặc biệt, Công an tỉnh Lâm Đồng còn phát hiện 2 vụ việc sản xuất, buôn bán cà phê giả, thu giữ 9 tấn cà phê và các loại phụ gia để chế biến cà phê bột giả cùng nhiều máy móc để chế biến cà phê giả tại xã Kiến Đức và xã Quảng Lập.