Ăn trộm thời "cây tỷ đô", ngang nhiên từ miền Tây lên cắt trộm sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk, chở bằng ô tô

Công Nam Thứ ba, ngày 30/09/2025 16:04 GMT+7
Giữa vụ thu hoạch sầu riêng ví như "cây tỷ đô" ở tỉnh Đắk Lắk, 2 đối tượng từ Vĩnh Long và Cần Thơ đã dùng ô tô để cắt trộm sầu riêng tại địa bàn phường Buôn Hồ. Hai kẻ trộm này đã dùng ô tô để chở sầu riêng cắt trộm.
Rạng sáng 30/9, Công an phường Cư Bao phối hợp Công an phường Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) bắt quả tang Nguyễn Văn Mến (SN 1992, quê Vĩnh Long) và Trần Bách Quí (SN 1988, quê TP Cần Thơ) đang trộm khoảng 500kg sầu riêng tại một rẫy ở phường Buôn Hồ.

Hai đối tượng từ Vĩnh Long và Cần Thơ vô vườn cắt trộm sầu riêng, đã dùng ô tô để chở sầu riêng ăn trộm tại địa bàn phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Sầu riêng là một trong số ít cây trồng hiệu quả được nông dân, doanh nghiệp ví như "cây tỷ đô". Ảnh Công an phường Cư Bao.

Đáng chú ý, 2 đối tượng này sử dụng một chiếc ô tô 7 chỗ làm phương tiện chở sầu riêng trộm cắp.

Trước đó, Công an phường Cư Bao phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng ô tô 7 chỗ màu xanh lam, thường xuyên di chuyển đến những khu vực có nhiều vườn sầu riêng, đặc biệt là đoạn giáp ranh giữa phường Cư Bao và phường Buôn Hồ (đường tránh Tây).

Chiếc ô tô 7 chỗ mà 2 đối tượng sử dụng để trộm sầu riêng ở Đắk Lắk. Ảnh Công an phường Cư Bao.

Qua theo dõi, lực lượng công an nhận định các đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa bàn. Do đó, Công an phường Cư Bao đã phối hợp với Công an phường Buôn Hồ tổ chức tuần tra, mật phục tại khu vực trên.

Đến khoảng 2 giờ sáng 30/9, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Mến và Trần Bách Quí đang trộm khoảng 500kg sầu riêng tại một rẫy trên địa bàn phường Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk).

Hiện vụ việc trộm sầu riêng đã được Công an phường Cư Bao bàn giao cho Công an phường Buôn Hồ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

