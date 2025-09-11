"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

Đặng Thị Hồng không được đăng ký thi đấu là đúng hay sai?

Hôm nay (11/9), Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu tại giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Ngoài ra, Đặng Thị Hồng cũng không được tham gia tranh tài ở các giải đấu chính thức trong hệ thống của VFV.

Thông tin này được rất nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chú ý. Trước đó, VFV từng đưa thông tin về việc Đặng Thị Hồng bị "treo" ở giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới. Điều này liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam ngay từ vòng bảng.

Đặng Thị Hồng đang là tâm điểm của bóng chuyền Việt Nam hiện tại. Ảnh: Volley World

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, rất nhiều người hâm mộ chú ý và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến VĐV Đặng Thị Hồng. Báo Dân Việt đã liên hệ với Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường và nhận được câu trả lời cụ thể.

Ông Lê Trí Trường cho biết: "Dù là giải đấu trong nước, nhưng mọi thủ tục, đăng ký của các CLB đều được đưa lên VFV rồi sau đó là FIVB thông qua. Tất cả các VĐV phải được xác nhận đủ điều kiện thi đấu và sự chính xác sẽ có trong năm 2026. Đây là sự công bằng dành cho mọi VĐV, không riêng Đặng Thị Hồng và VFV luôn xử lý tất cả các vấn đề một cách chính xác nhất".

Ngoài sự việc liên quan đến Đặng Thị Hồng, Báo Dân Việt cũng đặt câu hỏi với ông Lê Trí Trường về sự việc VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền khi không tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 vì lý do cá nhân. Ông Lê Trí Trường chia sẻ: "Tất cả các quy định đều được VFV chú ý, theo đúng luật của FIVB. Mọi vấn đề liên quan đến các VĐV của bóng chuyền Việt Nam, từ cấp CLB đến đội tuyển được VFV chú ý kỹ lưỡng".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc Bích Tuyền có đủ điều kiện tham dự SEA Games 33 hay không, ông Lê Trí Trường khẳng định: "Ngay ở đấu trường khu vực, không riêng môn bóng chuyền mà tất cả các môn thể thao khác đều có quy định rõ. VFV cũng đặc biệt quan tâm đến điều này và hỗ trợ tối đa cho VĐV để đạt được điều kiện tốt nhất, tránh những điều không cần thiết bởi điều quan trọng là đội tuyển tập trung thi đấu đạt thành tích như mong đợi".