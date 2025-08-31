Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống điểm trông giữ được phân bổ rộng khắp, tập trung ở các khu vực cửa ngõ, dọc các trục tuyến chính và quanh Quảng trường Ba Đình – nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80.

Cụ thể, có 92 vị trí do Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí, gồm các bến xe, đề-pô đường sắt, bãi đất trống, lòng đường và khuôn viên nhiều trường đại học, cao đẳng.

Để phục vụ người dân tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất.

I Trục tuyến 2A 1 Một phần trong bến xe Yên Nghĩa Tổng Vận tải Khoảng 150 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách 2 Đề pô Phú Lương

Khoảng 100 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách 3 Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5 Khoảng 35 xe ô tô con Để xe ô tô con 4 Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 5 Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn

Xe ô tô con, xe máy, xe đạp 6 Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi Khoảng 200 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách

II Trục tuyến 3.1 1 Đề pô của tuyến tại Nhổn Công ty TNHH MTV Đường sắt HN Khoảng 100 xe 45 chỗ Để xe ô tô khách 2 Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn Tổng Vận tải khoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng) Để xe ô tô con, xe máy, xe đạp 3 Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp) Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội

Để xe máy, xe đạp 4 Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lý Trung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội

Để xe máy, xe đạp 5 Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) Khoảng 300 xe ô tô con Để xe khách, xe con 6 Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, …) Khoảng 500 xe ô tô con Để xe ô tô con 7 Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải

xe ô tô con, xe máy, xe đạp

III Tuyến Quốc lộ 1 1 Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ Khoảng 400 xe ô tô con Sắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều 2 Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con Khoảng 300 xe ô tô con xe ô tô con 3 Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng

xe ô tô con, xe máy, xe đạp IV Phía cầu Nhật Tân Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)) Khoảng 80 xe ô tô con xe ô tô con V Phía cầu Chương Dương Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con) Khoảng 80 xe ô tô con xe ô tô con VI Phía cầu Vĩnh Tuy 1 Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con), khoảng 200 xe ô tô con xe ô tô con 2 Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung khoảng 200 xe ô tô 45 chỗ Để xe ô tô khách

