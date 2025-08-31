Chủ đề nóng

Danh sách gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 31/08/2025 06:39 GMT+7
Để phục vụ người dân tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống điểm trông giữ được phân bổ rộng khắp, tập trung ở các khu vực cửa ngõ, dọc các trục tuyến chính và quanh Quảng trường Ba Đình – nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80.

Cụ thể, có 92 vị trí do Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí, gồm các bến xe, đề-pô đường sắt, bãi đất trống, lòng đường và khuôn viên nhiều trường đại học, cao đẳng.

Báo điện tử Dân Việt gửi tới bạn đọc thông tin gần 180 điểm trông xe phục vụ Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội chi tiết nhất:

ITrục tuyến 2A
1Một phần trong bến xe Yên NghĩaTổng Vận tảiKhoảng 150 xe 45 chỗĐể xe ô tô khách
2Đề pô Phú Lương
Khoảng 100 xe 45 chỗĐể xe ô tô khách
3Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyến, 19/5

Khoảng 35 xe ô tô conĐể xe ô tô con
4Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong


Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
5Khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn


Xe ô tô con, xe máy, xe đạp
6Bãi đất trống gần công ty Thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi

Khoảng 200 xe 45 chỗĐể xe ô tô khách 
IITrục tuyến 3.1
1Đề pô của tuyến tại NhổnCông ty TNHH MTV Đường sắt HNKhoảng 100 xe 45 chỗĐể xe ô tô khách
2Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tại ga NhổnTổng Vận tảikhoảng 700 xe ô tô con nếu sử dụng toàn bộ mặt bằng)Để xe ô tô con, xe máy, xe đạp
3Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác được Thành phố giao tạm sử dụng để chống lấn chiếm (giáp Trường Đại học Công nghiệp)Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội
Để xe máy, xe đạp
4Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn do Trung tâm QL&ĐH Giao thông Thành phố quản lýTrung tâm QL&ĐH Giao thông Hà Nội
Để xe máy, xe đạp
5Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32)

Khoảng 300 xe ô tô conĐể xe khách, xe con
6Lòng đường các tuyến phố (Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết, …)

Khoảng 500 xe ô tô conĐể xe ô tô con
7Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải


xe ô tô con, xe máy, xe đạp
IIITuyến Quốc lộ 1
1Lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ

Khoảng 400 xe ô tô conSắp xếp xe ô tô khách, xe con trên cả 2 chiều
2Lòng đường các tuyến phố (Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…) đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con

Khoảng 300 xe ô tô conxe ô tô con
3Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng


xe ô tô con, xe máy, xe đạp
IVPhía cầu Nhật Tân
Lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn đang được Sở Xây dựng cấp phép trông giữ xe ô tô con (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát))

Khoảng 80 xe ô tô con

xe ô tô con
VPhía cầu Chương Dương
Lòng đường Hồng Tiến (dự kiến khoảng 150 xe ô tô con), Nguyễn Gia Bồng (dự kiến khoảng 400 xe ô tô con)

Khoảng 80 xe ô tô con

xe ô tô con
VIPhía cầu Vĩnh Tuy
1Lòng đường Đàm Quang Trung (dự kiến khoảng 200 xe ô tô con),

khoảng 200 xe ô tô conxe ô tô con
2Khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung

khoảng 200 xe ô tô 45 chỗĐể xe ô tô khách

Vị trí các xã phường bố trí:

STTXÃ, PHƯỜNGĐỊA ĐIỂMĐịa chỉGHI CHÚ
1Bạch Mai (3 vị trí)

Trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đôSố 1 Võ Thị Sáu

Khuôn viên Trường Tiểu học Tô Hoàng29 Đại Cồ Việt

Khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng27 Đại Cồ Việt

2Đại Mỗ (1 vị trí)

Công viên Phùng Khoang

Diện tích khoảng 500m2
3Phường Láng (4 vị trí)

Ký túc xã DDH Giao thông99 Nguyễn Chí Thanh

Học viện Phụ nữ Việt Nam68 Nguyễn Chí Thanh

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam58 Nguyễn Chí Thanh

Viện máy và dụng cụ công nghiệp46 Láng Hạ

4Yên Hòa (1 vị trí)

Ô đất 216 Trần Duy Hưng

Diện tích khoảng 4.506m2
5Vĩnh Thanh (02 vị trí)

Nhà văn hóa thôn Cổ Điển

Nhà văn hóa thôn Ngọc Chi

6Ba Vì (05 vị trí)

Trụ sở UBND xã Ba VìThôn Lặt

Trường THPT Minh QuangThôn Lặt

Nhà văn hóa thôn LặtThôn Lặt

Nhà văn hóa thôn Gò Đá ChẹThôn Gò Đá Chẹ

Trục sở UBND xã Khánh Thượng (cũ)Thôn Bưởi

7Khương Đình(0 vị trí)

8Tây Hồ (04 vị trí)Nhà khách Bộ Quốc phòng266 đường Thụy Khuê

Trường Tiểu học Chu Văn An260 đường Thụy Khuê

Khu đất trông tại 161 Yên Phụ161 Yên Phụ

Điểm gửi xe tại phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê (đoạn đường cống hóa mương Thụy Khuê)

9Ngọc Hà (06 vị trí)

Trường Tiểu học Hoàng Diệu526 phố Đội Cấn

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám02 phố Vĩnh Phúc

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc46 phố Liễu Giai

Trường Tiểu học Đại Yên167 phố Đội Cấn

Trường Tiểu học và THCS Ba Đình145 Hoàng Hoa Thám

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội06 phố Vĩnh Phúc

10Kiến Hưng (02 vị trí)

Trụ sở Đảng ủy phường Kiến Hưng51 đường Đa Sỹ

Trường Tiểu học Kiến Hưng70 đường Đa Sỹ

11Giảng Võ (13 vị trí)

Vườn thú Hà Nội

Công viên Indira GandhiPhố Nguyên Hồng

Trường Tiểu học KimĐồng		Phố Trần Huy Liệu

Trường THCS Giảng Võ01 Trần Huy Liệu

Trường THPT Nguyễn Trãi50 Nam Cao

Trường Mầm non Tuổi HoaKhu B Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu

Trường THPT Phạm Hồng Thái01 phố Nguyễn Văn Ngọc

Trường Tiểu học Thủ LệSố 03 ngõ 9 Đào Tấn

Trường Tiểu học Ngọc KhánhNgõ 20 phố Nguyễn Công Hoan

Trường Tiểu học Thành Công AKhu D Tập thể Thành Công

Trường Tiểu học Thành Công BKhu H Tập thể Thành Công

Trường THCS Nguyễn Trãi04 Giang Văn Minh

Trường đội Lê Duẩn306B Kim Mã

12Cửa Nam (05 vị trí)

Trường THPT Trần Phú08 Hai Bà Trưng

Trường THCS Trưng Vơng26 Hàng Bài

Trường THCS Ngô Sỹ Liên27 Hàm Long

Vườn hoa Tao Đàn
Ngã tư Lý Thường Kiệt– Lê Thánh Tông

Vườn Hoa Mê LinhNgã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng

13Ba Đình (0 vị trí)

14Yên Sở


15Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội

Tuyến 2AGa Láng

Ga Thượng Đình

Ga Vành đai 3

Ga Phùng Khoang

Ga Văn Quán

Ga Hà Đông

Ga La Khê

Ga Văn Khê

Ga Yên Nghĩa

Tuyến 3.1Ga Nhổn

Ga Minh Khai

Ga Phú Diễn

Ga Lê Đức Thọ

Ga Đại học Quốc gia Hà Nội

Ga Chùa Hà

Ga Cầu Giấy

16Bồ Đề (01 vị trí)

Khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm551 Nguyễn Văn Cừ và ngõ 481 Ngọc Lâm
17Hai Bà Trưng (06 vị trí)

Trường THCS Tây Sơn52A phố Trần Nhân Tông
Trường Tiểu học Tây Sơn60 Lê Đại Hành
Trường THCS Ngô Thì nhậm09 phố Hòa Mã
Trường TIểu học Lê Ngọc Hân41 phố Lò Đúc
Trường THCS Lê Ngọc Hân51 phố Thi Sách
Trường THCS Vân Hồ193 phố Bà Triệu
18Ô Chợ Dừa (03 vị trí)

Mầm non Cát Linh28 ngõ 27 Cát Linh
Trường THCS Cát Linh31 Cát Linh
Mầm non Mầm Xanh143 Hào Nam
19Tương Mai (02 vị trí)

Trường Tiểu học Tương Mai145 đường Tân Mai (đường 2.5)
Trường THCS Tương Mai147 đường Tân Mai (đường 2.5)
20Ứng Thiên (0 vị trí)

21Thanh Liệt (03 vị trí)

Trường THCS Chu Văn An

Trường THCS Tân Triều

Trường Tiểu học Tân Triều

22Hồng Hà (04 vị trí)

Trường Tiểu học Chương Dương140 phố Vọng Hà
Trường THCS Chương Dương103 Vọng Hà
Trường Tiểu học Phúc Tân12 Phúc Tân
Trường Tiểu học Nghĩa Dũng57 phố Nghĩa Dũng
23Hà Đông (04 vị trí)

Khách sạn sông Nhuệ150 Tần Phú (Hà Đông)
Trụ sở Văn phòng cơ sở 2 – Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội100 Tần Phú (Hà Đông)
Trường THPT Hà Đông32 Vũ Trọng Khánh
Trụ sở Ban quản lý các khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp thànhphố Hà Nội04 Vũ Trọng Khánh
24Hoàn Kiếm (02 vị trí)

Trưởng tiểu học Trần Quốc Toản33Nhà Chung
Trung tâm chính trị khu vực Hoàn Kiếm33 Nhà Chung

