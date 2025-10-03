Đào Minh Quân bị truy tố và âm mưu từng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào?

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 84 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.

5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố

Trong số này, Đào Minh Quân (Đào Văn) bị truy tố tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Bị can Quân sinh năm 1952 tại Gia Định, nay là TP.HCM; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Santa Ana, California, Mỹ; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo các quyết định truy nã vào năm 2017 và 2025.

Bị can Đào Minh Quân cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố.

Cùng vụ án, VKSND Tối cao truy tố Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, Lisa Phạm) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) và Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm) về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Phạm Lisa sinh năm 1979 tại TP.HCM; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Denmark, South California 29042, Mỹ. Tháng 10/2005, Phạm Lisa bị bắt về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", sau đó bị trục xuất sang Mỹ; đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo quyết định vào năm 2017.

Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm) sinh năm 1981 tại tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang); quốc tịch Việt Nam và Mỹ; nơi ở hiện tại là Riverside, California, Mỹ; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9/2025.

Người tiếp theo là Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiền) sinh năm 1953 tại tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng); quốc tịch Việt Nam và Na Uy; nơi ở hiện tại Fossumberget54, 0983 OSLO, Na Uy; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9/2025.

Người cuối cùng là Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm) sinh năm 1968 tại tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang); quốc tịch Việt Nam và Canada, nơi ở hiện tại là Canada; bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã vào tháng 9/2025.

VKS đề nghị 5 bị can hãy đến trụ sở Cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Từng âm mưu đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất để khủng bố

Bộ Công an từng xác định "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" - tiền thân là tổ chức "Tân Dân Chủ" là một tổ chức khủng bố, đặt trụ sở tại số 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ, do Đào Minh Quân cầm đầu. Quân tự xưng "Thủ tướng" của tổ chức này.

Ngay sau khi thành lập, Quân cùng một số đối tượng cốt cán đã đến các trại tị nạn người Việt tại Hồng Kông và một số nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng. Những người bị lôi kéo sau đó được đưa về Việt Nam theo diện hồi hương, nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai bị các đối tượng khủng bố ném bom xăng.

Từ năm 2015, nhóm cầm đầu chỉ đạo cơ sở trong nước móc nối, thành lập các "chí nguyện đoàn", tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí để chuẩn bị hành động. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị lực lượng an ninh kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Đến năm 2017, tổ chức ráo riết mở rộng lực lượng, lập các nhóm mang tên Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biệt động quân, Đại Việt với mục tiêu khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ. Hai thành viên Phan Angel và Nguyen James Han còn được đưa về nước để cung cấp tài chính, trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Theo kế hoạch, ngày 8/4/2017, nhóm này đã ném bom xăng gây cháy 320 xe máy tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 22/4 cùng năm, chúng tiếp tục đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời lên kế hoạch tấn công trụ sở cơ quan công quyền, nhà máy, xí nghiệp. Các âm mưu này đều bị kịp thời ngăn chặn.

Cuối năm 2017, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt 15 bị cáo từ 4 đến 16 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.