Pháp luật
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 10:17 GMT+7

Bắt giữ đối tượng nổ súng trong đêm tại xã miền núi ở TP Huế

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 03/10/2025 10:17 GMT+7
Tại xã A Lưới 1, TP.Huế xảy ra vụ người đàn ông nổ súng trong đêm. Hiện người đàn ông này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Sáng 3/10, nguồn tin riêng của PV Dân Việt cho biết, trên địa bàn xã A Lưới 1, TP.Huế vừa xảy ra vụ một người đàn ông nổ súng khiến nhiều người dân lo sợ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 2/10 tại thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã A Lưới 1. Hiện đối tượng nổ súng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã A Lưới 1, thành phố Huế. 

Theo một cán bộ công tác tại UBND xã A Lưới 1, vào thời điểm trên, cán bộ này vừa ăn cơm xong và đang xem ti vi thì nghe tiếng súng nổ gần nhà.

Nghe tiếng nổ, nhiều người trong thôn lo sợ chạy ra xem thì thấy nam thanh niên tên Hồ Thanh Xà (SN 1984, trú thôn A Niêng Lê Triêng 1) đang đứng trên đường Hồ Chí Minh, trên tay cầm một khẩu súng.

Sau khi nổ súng, Hồ Thanh Xà cầm súng đứng trên đường Hồ Chí Minh một lúc rồi bỏ chạy.

Hồ Thanh Xà mồ côi cha mẹ và ở với chú ruột. Trước đây Xà từng kiếm sống bằng nghề săn bắn động vật rừng.

“Hồ Thanh Xà chỉ bắn một phát súng chỉ thiên, mục đích là để dọa mọi người. Sáng 3/10 lực lượng chức năng đã bắt giữ Xà để điều tra làm rõ”, vị cán bộ công tác tại UBND xã A Lưới 1 cho biết thêm.

Từ khóa:
