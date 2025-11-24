Đất không giấy tờ: Người dân cần làm gì để được cấp sổ đỏ?

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký sổ đỏ lần đầu

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, trước tiên, người dân cần kiểm tra các điều kiện như: diện tích, thời điểm sử dụng đất, mục đích sử dụng có phù hợp với các trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu theo Luật Đất đai và hướng dẫn tại Nghị định 151/2025/NĐ‑CP.

Luật Đất đai và Nghị định 151/2025/NĐ‑CP quy định, hướng dẫn cụ thể các điều kiện được cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh minh họa: Phi Long.

Người dân cần chuẩn bị các hồ sơ sau: Đơn đăng ký (theo mẫu ban hành kèm theo nghị định), các giấy tờ chứng minh sử dụng đất ổn định (nếu có), xác nhận của UBND cấp xã về việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp. Tuy nhiên, với trường hợp được miễn xác nhận theo khoản 4 Điều 18 Nghị định 151, người dân nên hỏi rõ tại địa phương.

Về nơi nộp hồ sơ, người dân có thể nộp tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong cùng tỉnh (theo quy định của Nghị định).

Với thời hạn tối đa chỉ 17 ngày làm việc để đăng ký và 3 ngày làm việc để được cấp sổ đỏ lần đầu (nếu đủ điều kiện) người dân nên chủ động kiểm tra.

Việc được cấp sổ đỏ không đồng nghĩa với việc miễn mọi nghĩa vụ tài chính về đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…) và người dân cần hỏi kỹ UBND cấp xã hoặc huyện tại địa phương.

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: theo Luật Đất đai 2024, Nhà nước có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người sử dụng đất khi đáp ứng đủ điều kiện.

Việc cấp sổ đỏ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, với điều kiện không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, quy định tại Điều 138 Luật Đất đai 2024.

Đáng chú ý, từ ngày 01/7/2025, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ‑CP quy định: Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ‑CP quy định: việc cấp sổ đỏ lần đầu không yêu cầu người sử dụng đất phải có xác nhận riêng về đất không tranh chấp, phù hợp quy hoạch và sử dụng ổn định. Như vậy, người đang sử dụng đất ổn định, dù chưa có giấy tờ, nếu đáp ứng các điều kiện khác theo hướng dẫn, vẫn có cơ hội được cấp sổ đỏ lần đầu.

Theo Mục II.A Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ‑CP, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu không quá 17 ngày làm việc; thời gian cấp Giấy chứng nhận lần đầu không quá 3 ngày làm việc.

Theo Khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2025/NĐ‑CP, người yêu cầu đăng ký đất đai được lựa chọn nộp hồ sơ tại bất kỳ đơn vị tiếp nhận nào trong cùng tỉnh/thành phố, không nhất thiết tại nơi có đất.

Từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu chuyển về cấp xã, giúp rút ngắn quãng đường hành chính và tăng tính gần dân.

Luật sư Hoàng Anh Sơn lưu ý: theo Luật Đất đai 2024, Nhà nước có trách nhiệm cấp sổ đỏ khi người sử dụng đất đủ điều kiện. Nghị định 151/2025/NĐ‑CP mở rộng thẩm quyền: từ 1/7/2025, cấp xã được quyền cấp sổ đỏ lần đầu. Thủ tục đơn giản hơn với thời gian tối đa 17 ngày đăng ký và 3 ngày cấp sổ đỏ; người dân được chọn nơi nộp hồ sơ trong cùng tỉnh.

Người đang sử dụng đất ổn định nhưng chưa có giấy tờ nếu đáp ứng các điều kiện theo Nghị định vẫn có cơ hội được cấp sổ đỏ. Người dân cần chủ động kiểm tra điều kiện, chuẩn bị hồ sơ đúng mẫu, nộp tại nơi thuận lợi và nắm rõ nghĩa vụ tài chính nếu có.