Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù cho đất nông nghiệp

UBND TP. Hà Nội mới có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng; tỷ lệ diện tích được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

TP. Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.359,89 km2, diện tích đất nông nghiệp có 1.886 km2 (tương đương 188.600 ha) chiếm 56,34% tổng diện tích đất tự nhiên.



Hiện, trên địa bàn thành phố có hơn 500 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung với quy mô từ 10 ha đến trên 100 ha/vùng.



Qua khảo sát của UBND thành phố, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Các công trình được đề xuất xây dựng trên đất nông nghiệp bao gồm: nhà chứa vật tư nông nghiệp, nhà sơ chế, bảo quản, nhà màng, nhà lưới, đường nội bộ…



Hà Nội đề xuất cho phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất như nhà sơ chế, nhà lưới, nhà ươm… Ảnh: Thái Nguyễn

UBND thành phố đề xuất loại công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp gồm: Nhà chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động. Công trình dạng nhà có kết cấu móng, tường xây gạch 110 hoặc vách bằng vật liệu lắp ghép; nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng.



Công trình để sản xuất mạ khay có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép, tường gạch 110 cao tối đa 40 cm so với mặt đất.Công trình nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp có kết cấu khung và bao quanh bằng màng chất dẻo, tấm nhựa phẳng hoặc các loại lưới;… và nhiều loại công trình khác.



UBND thành phố cũng đề xuất quy định tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Cụ thể, với công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp: Đối với vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, khu đất có diện tích đất từ 2.000 m2 trở lên được sử dụng không quá 1,5% diện tích để xây dựng 1 công trình; diện tích công trình tối đa 30m2.



Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có diện tích từ 10.000 m2 trở lên được được sử dụng không quá 0,3% diện tích để xây dựng 1 công trình; diện tích công trình tối đa 30m2 .



Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung có diện tích từ 5.000 m2 trở lên được sử dụng không quá 0,6% diện tích để xây dựng 1 công trình, diện tích tối đa 30 m2.



Các tổ chức, cá nhân được sử dụng tối đa 80% diện tích để xây dựng nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp.



Vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích tối thiểu từ 300 ha được sử dụng không quá 0,02% diện tích để xây dựng công trình, diện tích công trình tối đa 700 m2.



Dự kiến nội dung trên sẽ được HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 29/9.

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 29/9, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.



Đáng chú ý, HĐND Thành phố cũng thông qua Nghị quyết quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.



Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc lâu nay trong việc sử dụng đất nông nghiệp, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người dân và doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, đồng thời góp phần phát triển kinh tế nông thôn gắn với quản lý đất đai hiệu quả.