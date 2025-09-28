'Bẫy tử thần' ở Pokrovsk: Ukraine phục kích quân Nga trong các tòa nhà trống, chặn đứng bước tiến của đối phương
Các nguồn tin tiền tuyến cho biết, quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái FPV, kết hợp với các đội phục kích chờ sẵn trong những tòa nhà đổ nát đang nỗ lực "săn lùng" lính Nga, ngăn chặn đối phương giành được pháo đài Pokrovsk. Các hoạt động tác chiến gần Pokrovsk của lực lượng Ukraine gần đây được đích thân Tổng tư lệnh Oleksandr Syrski chỉ huy, điều phối, theo Euromaidanpress.