Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam có tuần giao dịch 22 - 26/9 nhiều biến động khi VN-Index trong phiên mở cửa tuần chịu áp lực giảm mạnh. Dù vậy, chỉ số chính đã nhanh chóng hồi phục lại về quanh vùng 1.660 trong những phiên cuối tuần nhờ lực cấu tốt đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết tuần, VN-Index tăng 2,08 điểm (tương ứng tăng 0,13%) so với tuần trước.

Thanh khoản trên thị trường đã giảm tuần thứ hai liên tiếp với khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 9,9% so với tuần trước. Khối lượng trung bình đạt 910 triệu cổ phiếu/phiên, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 8.



Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 22 - 26/9. Ảnh: Vietstock

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 7.715 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.363 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 309 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 42 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, FPT là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.067,2 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại.

VHM đứng thứ hai với mức bán ròng 958,9 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (777,4 tỷ đồng) và MSN (401,9 tỷ đồng).

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như STB (396,2 tỷ đồng), VIC (369,5 tỷ đồng), KDH (350,6 tỷ đồng) và CTG (339 tỷ đồng). Các mã VCI, VPB, KBC và MWG ghi nhận mức bán ròng dao động từ 250 đến hơn 280 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là CII với giá trị 221,9 tỷ đồng. Theo sau là BID (200,9 tỷ đồng), CEO (143,5 tỷ đồng) và BSR (129 tỷ đồng). Các mã HVN (125,9 tỷ đồng), TAL (95,7 tỷ đồng) và TPB (74,9 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu HHV, GMD, VIX, ANV và HHS đều ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 50 đến hơn 70 tỷ đồng.

Trong báo cáo của Chứng khoán SHS, khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 10 liên tiếp. Lũy kế từ đầu năm giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã lên 96.522 tỷ đồng. Áp lực xả ròng kéo dài khiến tâm lý trong nước càng dè chừng, đặc biệt ở các nhịp tăng.



Giá trị giao dịch ròng và theo mã kể của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm 2025. Ảnh: Vietstock

Dù VN-Index chỉ cách đỉnh lịch sử khoảng 40 điểm nhưng nhiều tài khoản nhà đầu tư đã báo lỗ 10 - 15%; với những tài khoản tỷ lệ vay ký quỹ cao, mức giảm có thể lên 20 - 25%.



Đồng thuận với khối ngoại, khối tự doanh các công ty chứng khoán cũng có tuần bán ròng 3 phiên liên tiếp cuối tuần, lực rút vốn phiên sau đều mạnh hơn phiên trước.

Trong phiên cuối tuần 26/9, nhóm này bán ròng 446 tỷ đồng trên sàn HoSE với tâm điểm VPB, giá trị 302 tỷ đồng (theo hình thức thỏa thuận). Tiếp theo là FPT (-32 tỷ), HAG (-28 tỷ), MWG (-27 tỷ) và VIC (-23 tỷ đồng).

Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-19 tỷ), LPB (-19 tỷ), TCB (-15 tỷ), VCG (-11 tỷ) và CTG (-10 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, ACB được mua ròng áp đảo với 44 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. E1VFVN30 đứng thứ hai với 21 tỷ đồng, theo sau là FUEVFVND (16 tỷ), VHM (14 tỷ), VIB (8 tỷ), BSR (5 tỷ), VIX (4 tỷ), VSC (4 tỷ), GEX (4 tỷ) và PC1 (3 tỷ đồng).