Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng NInh) cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân mắc dị tật hiếm gặp: niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới (retrocaval ureter).

Ca bệnh được chẩn đoán và xử trí kịp thời bằng phương pháp phẫu thuật chuyển vị niệu quản, giúp bảo tồn chức năng thận và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Bệnh nhân là bà Hồ Bích Ng (59 tuổi, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải kéo dài, kèm tiểu buốt và tiểu máu.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh niệu quản phải đi vòng sau tĩnh mạch chủ dưới, gây hẹp và ứ nước thận độ II – một dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 1/1.500 ca dị tật đường niệu; hình ảnh sỏi niệu quản trái 1/3 dưới.

Bác sĩ Dương Xuân Hiệp cùng êkíp đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng chuyển vị niệu quản ra trước tĩnh mạch chủ dưới.

Quá trình phẫu thuật được thực hiện tỉ mỉ, khéo léo nhằm bóc tách an toàn hiệu quản, tránh tổn thương tĩnh mạch chủ và các cấu trúc lân cận. Đồng thời tiến hành tán sỏi niệu quản trái, đặt sonde JJ 2 bên.

Sau gần 2 giờ, Kíp phẫu thuật do bác sĩ Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê kíp đã phẫu thuật thành công, niệu quản được tái tạo lưu thông tốt, chức năng thận được bảo tồn tối đa. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tiểu tiện bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Phạm Thu Phương, khoa Ngoại tổng hợp cho biết: “Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải.

Do đó, khi có các dấu hiệu đau âm ỉ kéo dài vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu máu, người dân cần đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán đúng, điều trị sớm tránh biến chứng”.