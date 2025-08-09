Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:38 GMT+7

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm

+ aA -
Trần Anh Thứ bảy, ngày 09/08/2025 14:38 GMT+7
Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên đấu giá đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).
Phiên đấu giá đất ở Đồng Hới có lô đất được trả 73 triệu đồng/m²

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá đất ở Đồng Hới này thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá.

Các thửa đất có diện tích từ 48,3 m² đến 183,5 m²; giá khởi điểm từ 793.810.500 đồng/thửa đến 3.015.822.500 đồng/thửa.

Tổng diện tích đấu giá đất ở Đồng Hới là 1.734,7 m² với tổng giá khởi điểm hơn 28,85 tỷ đồng.

Phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) vào sáng 9/8.

Kết quả đấu giá đất ở Đồng Hới: 18/18 thửa đất được đấu thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8 m², giá khởi điểm 2.066.865.600 đồng, được đấu trúng ở mức 7.689.000.000 đồng, gấp 3,72 lần giá ban đầu. Quy đổi ra, giá mỗi mét vuông của lô đất này vượt 73 triệu đồng.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phạm Lê Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, thông tin, các lô đất nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm phường nên đã thu hút đông đảo khách hàng đăng ký tham gia và trả giá cao.

