Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lan tỏa sức sống mới

Ông Trần Thế Loan, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh An Giang, chia sẻ: Với sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cùng sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, Chi nhánh An Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh An Giang đóng vai trò như một đòn bẩy vững chắc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Cẩm

Trong năm 2024, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh An Giang đã giải ngân 1.687,8 tỷ đồng cho 35.090 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến cuối năm 2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 5.544,5 tỷ đồng, phục vụ 149.730 khách hàng (tăng 554,6 tỷ đồng so với năm 2023). Nguồn vốn này đã trực tiếp hỗ trợ tạo việc làm cho 5.478 lao động, giúp 4.540 học sinh, sinh viên khó khăn trang trải chi phí học tập, đưa 190 lao động đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ 13.866 hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong năm 2025, tính đến hết 30/4/2025, tổng dư nợ nguồn vốn cho vay đạt 6.104 tỷ đồng, tăng 559 tỷ đồng so với năm 2024. Trong đó, năm 2025 nguồn vốn được trung ương giao tăng trưởng là 616 tỷ đồng, nguồn vốn uỷ thác từ địa phương giao tăng trưởng là 169 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh An Giang, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được xem là một trong những "kênh dẫn vốn" quan trọng nhất. Chỉ từ đầu năm 2025 đến 30/4/2025, chương trình này đã được Trung ương và địa phương giao 211 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhanh chóng tham mưu phân bổ cho các địa phương để giải ngân kịp thời.

Cán bộ Ngân hàng CSXH cùng cán bộ địa phương đến thăm gia đình chị Lưu Anh Thư (ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú), là hội viên nông dân cận nghèo vừa được tiếp cận nguồn vốn vay 70 triệu đồng để nuôi cá trê. Ảnh: Hồng Cẩm

Tính đến cuối tháng 4/2025, tổng dư nợ của chương trình này đạt trên 1.218 tỷ đồng với 25.395 lao động còn dư nợ, chiếm gần 20% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Đáng kể, nguồn vốn ủy thác từ địa phương hỗ trợ lao động tự tạo việc làm tại chỗ chiếm tới 31,53% tổng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Trong giai đoạn từ năm 2024 đến 30/4/2025, nguồn vốn này đã trực tiếp giúp 9.190 lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần giải quyết nhu cầu cấp thiết về lao động tại địa phương.

Bên cạnh nguồn vốn được Trung ương phân bổ, hằng năm UBND tỉnh đã dành một phần nguồn vốn ngân sách để uỷ thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh để thực hiện cho vay. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác và chính quyền địa phương chuyển tải kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, phủ kín đến 100% khóm, ấp, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ đó, công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh được quan tâm và đạt những kết quả quan trọng.

"Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 2,07% năm 2023 xuống còn 1,52% vào cuối năm 2024, tương đương hơn 2.800 hộ dân thoát nghèo nhờ tiếp cận vốn ưu đãi. Những kết quả này không chỉ thể hiện nỗ lực của ngành ngân hàng mà còn phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh An Giang trong công cuộc giảm nghèo bền vững”- ông Trần Thế Loan chia sẻ.

Những câu chuyện "đổi đời" từ nguồn vốn chính sách

Hiệu quả của dòng vốn chính sách không chỉ nằm ở những con số thống kê mà còn hiện hữu trong từng câu chuyện vươn lên của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cán bộ NHCSXH và Hội Nông dân thị trấn Cái Dầu đến thăm cơ sở mộc của gia đình anh Lý Văn Sang. Ảnh: Hồng Cẩm

Trường hợp gia đình anh Lý Văn Sang (44 tuổi, khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) là một điển hình. Từ một thợ mộc làm thuê, thuộc hộ cận nghèo, nhờ hai lần vay vốn Ngân hàng CSXH (50 triệu đồng năm 2019 và 70 triệu đồng năm 2024) thông qua Hội Nông dân, anh Sang đã mạnh dạn đầu tư máy móc, mở rộng xưởng gỗ, thuê thêm thợ... để mở riêng cho mình một cơ sở mộc. Giờ đây, cơ sở mộc của anh không chỉ phục vụ bà con quanh vùng mà còn nhận đơn hàng từ các tỉnh khác, tạo thêm việc làm cho nhân công. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí anh còn còn lãi 10-15 triệu đồng.

"Nhờ vốn vay lãi suất thấp của ngân hàng Chính sách mà gia đình tôi mới dám đầu tư mở cơ sở mộc, chứ vay bên ngoài lãi cao thì không thể nào làm nổi”- anh Sang bộc bạch.

Tương tự, chị Phạm Thị Thanh Tú (43 tuổi, ấp Bình Thắng, xã Bình Long, huyện Châu Phú) từ một công nhân thu nhập bấp bênh, đã trở thành chủ một cơ sở may gia công phát đạt. Cuối năm 2024, được Hội Nông dân xã hỗ trợ tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm 100 triệu đồng, chị đầu tư mua 8 bộ máy may, máy vắt sổ (loại cũ), nhận hàng về gia công và giao lại cho thợ.

Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH mà chị Phạm Thị Thanh Tú đã có cơ sở may phát triển kinh tế gia đình và giúp nhiều chị em phụ nữ ở nông thôn có thu nhập ổn định. Ảnh: Hồng Cẩm

Không những vậy, đối với những chị em phụ nữ trong xóm chưa biết nghề may, muốn học nghề chị còn tận tình dạy nghề miễn phí cho những người chưa biết may, sau đó chị giao vải lại cho những người này gia công có thêm thu nhập.

Hiện nay, mỗi tháng cơ sở của chị ráp khoảng 12.000 sản phẩm chân váy, mang lại thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng cho gia đình chị. Riêng những thợ may nhận hàng gia công từ chị cũng có thu nhập ổn định từ 3-6 triệu đồng/tháng.

Ông Trương Thái Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Long, khẳng định: "Nguồn vốn Ngân hàng CSXH với lãi suất thấp đã tạo điều kiện rất lớn cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, xã có 267 hội viên tiếp cận vốn vay, trong đó có 23 hộ nghèo, cận nghèo. Điều đáng mừng là 90% số hộ này đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống".

Dòng vốn ưu đãi đã len lỏi vào từng ngõ ngách, hỗ trợ hàng chục ngàn gia đình cải thiện sinh kế, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Trần Thế Loan, nhấn mạnh: "Các chương trình tín dụng chính sách thời gian qua đã phát huy hiệu quả rất tốt, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hạn chế tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đến các chương trình giải quyết việc làm, dòng vốn ưu đãi đã len lỏi vào từng ngõ ngách, hỗ trợ hàng chục ngàn gia đình cải thiện sinh kế, phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Có thể thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã và đang là công cụ hữu hiệu, là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được cấp ủy, chính quyền An Giang các cấp đặc biệt quan tâm. Với những kết quả đạt được, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng hành cùng người dân An Giang trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà".