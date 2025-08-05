Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025 15:23 GMT+7

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo

Thứ ba, ngày 05/08/2025 15:23 GMT+7
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo cùng các loài thú biển quý hiếm khác.
Căn cứ trên chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) vừa có văn bản khẩn đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao trong lĩnh vực thủy sản chủ động, phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung liên quan.

Theo đó, Sở NNMT đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong đó có quy định về bảo vệ các loài thú biển.

Theo đó, nghiêm cấm khai thác, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loài thú biển, nhất là nhóm nguy cấp, quý, hiếm như cá heo, cá voi và bò biển (Dugong).

Bò biển là loài nguy cấp được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: TL

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về ghi sổ nhật ký khai thác, khuyến khích ngư dân sử dụng Nhật ký khai thác điện tử để ghi chép đầy đủ, chính xác về các hoạt động khai thác; ghi đầy đủ thông tin bắt gặp thú biển trong quá trình khai thác thủy sản; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại cảng để đảm bảo các tàu cá thực hiện theo đúng các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản đảm bảo rõ ràng, minh bạch từ tàu cá, cảng cá, cơ sở chế biến đến khi xuất khẩu, để mọi lô hàng phục vụ xuất khẩu đều có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, phương pháp khai thác và thông tin không gây hại đến thú biển.

Sở NNMT cũng yêu cầu tổ chức xác định và khoanh vùng các khu vực biển có phân bố hoặc khu vực di cư, kiếm ăn của các loài thú biến để tăng cường bảo vệ, cảnh báo đối với các trường hợp tiếp cận những khu vực này làm ảnh hưởng đến các hoạt động tự nhiên của các loài thú biển.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho cộng đồng ngư dân các quy định về bảo vệ, bảo tồn các loài thú biển, kỹ năng cứu hộ thú biển, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, bảo tồn các loài thú biển tại Việt Nam.

Đồng thời, giảm tỉ trọng các nghề có ảnh hưởng lớn đến thú biển như nghề lưới rê, nghề lưới kéo; áp dụng các biện pháp xua đuổi cá heo, cá voi đối với các tàu hoạt động trong nghề lưới vây, lưới rê, lưới kéo, nghề câu.

Sau sáp nhập, huyện Côn Đảo trở thành Đặc khu của TP.HCM. Côn Đảo được đánh giá là có tầm quan trọng đặc biệt trong việc bảo tồn đa dạng sinh học biển, đặc biệt là các loài động vật có vú biển. 

Đây là một trong hai khu vực ở Việt Nam có bò biển sinh sống và kiếm ăn. Vườn quốc gia Côn Đảo đã triển khai nhiều biện pháp bảo tồn, bao gồm kiểm soát câu cá giải trí, giảm thiểu hoạt động của tàu thuyền, và trồng phục hồi cỏ biển, để bảo vệ môi trường sống của loài này. 

Khu vực này cũng được xem là nơi xuất hiện cá voi và cá heo, là một phần của hệ sinh thái biển đa dạng của khu vực.

