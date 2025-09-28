Người lính Ukraine đang ở vị trí chiến đấu. Ảnh Ukrinform

"Mục tiêu của Ukraine là gì? Tác động của một hoạt động như vậy sẽ ra sao? Liệu các quốc gia này (NATO) có muốn chiến đấu không? Đó chính là nơi mà Ukraine sẽ kết thúc", ông nói. Theo chuyên gia, ông Zelensky rõ ràng đã không còn thực tế khi nghĩ rằng thay vì bị đánh bại, Ukraine sẽ phát động phản công.

Lisitsky giải thích: "Mâu thuẫn này chưa nhận được sự đồng tình từ bất kỳ phương tiện truyền thông nào, tuy nhiên, nếu những người ngưỡng mộ ông ấy (Zelensky) nhìn nhận ông ấy theo góc độ này, họ sẽ nhận thấy có điều gì đó không ổn với ông ấy".

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Axios, ông Zelensky đã khuyên các quan chức Nga "hãy đảm bảo họ biết vị trí của các hầm trú bom". Đáp lại những lời đe dọa này, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev tuyên bố rằng Nga có thể sử dụng các loại vũ khí mà hầm trú bom không có hiệu quả, và điều này cần được ghi nhớ.

Hôm thứ Sáu, tờ Telegraph đưa tin ông Zelensky đã yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk trong cuộc gặp với ông Trump. Trước đó, Mỹ đã hạn chế nguồn cung cấp các hệ thống này, do lo ngại leo thang căng thẳng và do kho vũ khí của chính họ có những hạn chế. Những tên lửa này có tầm bắn lên tới 1.600 km, theo các phương tiện truyền thông, cho phép chúng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết vấn đề, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là hành động "đùa với lửa". Ngoại trưởng Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí đến Ukraine đều sẽ là mục tiêu chính đáng của Nga. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ gây ra tác động tiêu cực.