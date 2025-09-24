Các vựa thanh long thu mua thanh long ở vùng trồng thanh long lớn nhất tỉnh Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) với giá 27.000 đồng/kg (loại I), 22.000 đồng/kg đối với loại II, 18.000 đồng/kg với loại III và loại IV có giá 12.000 đồng/kg.

Theo nhà vườn, thanh long hiện nay có giá cao vì mùa chính vụ đã sắp hết. Hầu hết các vườn đã sắp hết trái nên nguồn cung thấp hơn cầu. Trước đó một tháng, giá thanh long chính vụ chỉ có giá trung bình 4.000 đồng/kg do lượng trái quá nhiều so với nhu cầu thu mua xuất khẩu.

Thanh long chính vụ kéo dài từ tháng 3 đến giữa tháng 9 dương lịch. Sau khi kết thúc thu hoạch thanh long chính vụ, người trồng sẽ tiếp tục chăm sóc vườn để chuẩn bị cho sản xuất nghịch vụ (xử lý ra hoa trái vụ bằng cách xông đèn).

Là vùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Thuận Bình cùng các xã lân cận như Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An… có 6.600 ha thanh long với diện tích thanh long đang cho trái 5.545 ha với sản lượng thu hoạch 180.000 tấn/năm.

Trong đó, diện tích trồng thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 2.200 ha, theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên 300 ha. Các xã nói trên hiện có 64 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích 2.030,63 ha đến các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Newzealand cùng 5 mã số cơ sở đóng gói thanh long.

Ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thanh long chợ Gạo đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Đây được xem như giấy thông hành quan trọng để trái thanh long của tỉnh Đồng Tháp có thể thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường khó tính trên khắp thế giới.

Hướng đến đảm bảo phát triển bền vững cho cây thanh long trong tương lai, Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình cùng các xã trồng thanh long định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã, doanh nghiệp phối hợp với nhà vườn trồng thanh long tạo được sản phẩm có giá trị để tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như vượt qua những rào cản kỹ thuật của các hiệp định thương mại nhằm hướng đến những thị trường tiêu thụ lớn hơn thông qua con đường xuất khẩu chính ngạch.

Tại vùng chuyên canh, địa phương hình thành các hợp tác xã cùng tổ hợp tác quy tụ nông dân, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác theo hướng GAP cho ra sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc, tăng cường quảng bá sản phẩm cũng như xúc tiến thương mại cho nông sản hàng hóa...

Thanh long ruột đỏ trồng ở tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay, thanh long là loại quả ngon đang tăng giá tốt nhất ở tỉnh Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang). Tại xã Tân Thuận Bình, giá thanh long đã tăng gấp 3 lần so với cách đây 1 tháng. Ảnh: Đức Tâm/TTXVN

Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng vùng trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP với 39 thành viên tham gia sản xuất ở 8 tổ hợp tác tại các ấp trong xã Tân Thuận Bình. Tổng diện tích vườn cây của xã viên là 132 ha với các loại thanh long ruột trắng, ruột đỏ, ruột tím hồng...

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát Nguyễn Trung Quý cho biết, mỗi tháng, Hợp tác xã sơ chế trung bình được từ 60-100 tấn trái thanh long cùng hơn 60 tấn trái cây khác để xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc.... và đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước. Qua đó, góp phần đảm bảo đầu ra ổn định cho các xã viên cũng như nhà vườn trồng thanh long ở địa phương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã xây dựng được vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu gần 9.400 ha với sản lượng thu hoạch hàng năm trên 236.000 tấn trái tập trung ở các xã phía Đông của tỉnh nằm trong vùng ngọt hóa Gò Công gồm: xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn, Vĩnh Bình, Gò Công…

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.300 ha diện tích thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP cùng 33 mã số vùng trồng cấp xuất sang thị trường Trung Quốc với 5.493 ha và 92 mã số vùng trồng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với 1.271 ha.

Thực hiện Đề án "Phát triển cây thanh long đến năm 2025", tỉnh Đồng Tháp tập trung vào trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cũng kêu gọi và khuyến khích doanh nghiệp chế biến đầu tư xây dựng những nhà máy sản xuất sản phẩm chế biến đa dạng từ trái thanh long để góp phần giải quyết phần nào sản lượng trái thanh long khi vào mùa thu hoạch rộ.

Theo: TTXVN