Đẩy mạnh đấu tranh với luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương; đơn vị trực thuộc Bộ, học viện, trường Công an nhân dân; học viện, trường trong Quân đội nhân dân.

Tham luận tại hội thảo, các ý kiến phát biểu đều nhận định: thời điểm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá, tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm phá hoại công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIV tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau: Xuyên tạc ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội XIV, nội dung Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV; xuyên tạc công tác nhân sự và thông tin liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc các nội dung, nhất là các nội dung về dân chủ, nhân quyền, đối ngoại, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phủ định vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và với lực lượng vũ trang; xuyên tạc thành tựu, ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước sau 40 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của Đảng, Nhà nước để bôi nhọ, vu cáo vai trò lãnh đạo điều hành của Đảng, Nhà nước.

Các luận điệu xuyên tạc không đơn thuần là những ý kiến “trái chiều” hay “phản biện xã hội”, mà là những hành động có chủ đích với âm mưu và kịch bản dựng lên nhằm hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực. Bản chất của các hoạt động này là phản cách mạng, chống phá đại hội đảng các cấp, Đại hội XIV của Đảng cũng như chống phá nền tảng tư tưởng và con đường phát triển của đất nước ta và cần phải được nhận diện rõ để có biện pháp đấu tranh phù hợp.

Đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo đều thống nhất cho rằng, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến thông tin chính thống, kịp thời phản bác thông tin giả, định hướng dư luận. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, hiểu đúng bản chất của các luận điệu sai trái để không bị dao động. Phát huy vai trò của báo chí và mạng xã hội chính thống. Các cơ quan chức năng, báo chí, truyền thông cần chủ động cung cấp thông tin để người dân không bị rơi vào “khoảng trống thông tin”, từ đó dễ bị tác động bởi các luồng thông tin xấu độc.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các kênh mạng xã hội chính thống có tính lan tỏa, hấp dẫn, gần gũi với người dân, nhất là giới trẻ. Xử lý nghiêm các hành vi tung tin giả, xuyên tạc, kích động, lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đồng thời, cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, kiểm soát chặt chẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi người dân Việt Nam yêu nước cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, không chia sẻ, tiếp tay cho các luận điệu chống phá. Đồng thời, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện của Đảng, góp phần vào sự thành công của đại hội các cấp và Đại hội XIV của Đảng.