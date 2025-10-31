Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:37 GMT+7

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:37 GMT+7
Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Trần Văn Mảng vừa ký ban hành Công văn khẩn số 348-CV/HNDT đề nghị các cơ sở Hội trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025, nhằm đảm bảo tiến độ công tác và kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo CV 348, tính đến ngày 31/10, toàn thành phố mới có 4/75 đơn vị Hội Nông dân cơ sở thực hiện giải ngân, đạt tỷ lệ rất thấp so với chỉ tiêu đề ra.

Cán bộ Hội Nông dân TP.HCM giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025 cho nông dân xã Ngãi Giao. Ảnh: T.Đ

Cụ thể, xã Bình Khánh có 2 dự án với 7 hộ vay, tổng số tiền 500 triệu đồng. Xã An Thới Đông có 1 dự án, 4 hộ vay, tổng số tiền 200 triệu đồng. Xã Ngãi Giao có 1 dự án với 12 hộ, tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025 còn chậm

Ban Thường vụ Hội Nông dân TP nhận định tiến độ giải ngân hiện còn rất chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch hỗ trợ hội viên mở rộng sản xuất trong quý IV năm 2025. Ban Thường vụ Hội Nông dân TP đề nghị các đơn vị cơ sở khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh giải ngân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, trước ngày 30/11, các đơn vị phải hoàn thành việc giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM 2025 được phân bổ. Đơn vị nào chưa thực hiện đạt chỉ tiêu sẽ bị điều chuyển nguồn vốn sang đơn vị khác có nhu cầu vay vốn.

Đồng thời, đơn vị có nhu cầu vay vốn cao hơn chỉ tiêu được phân bổ đăng ký bổ sung với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân TP. Thời hạn tiếp nhận đăng ký bổ sung tới ngày 8/11. Văn bản đăng ký gởi về Email: bdh.hnd@tphcm.gov.vn.

