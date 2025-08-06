Trước đó UBND tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết ( sân bay Phan Thiết), hạng mục hàng không dân dụng.

Đề nghị tái khởi động dự án sân bay Phan Thiết trong tháng 8/2025. Ảnh: TL





Liên quan đến việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu, rà soát và tổ chức thẩm định báo cáo của nhà đầu tư. Sau đó, tham mưu cho UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết các đề xuất của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời theo đúng quy định của pháp luật.

Công văn của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất, nếu được chấp thuận, công ty này sẽ tiến hành khởi công dự án các hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết vào ngày 19/8.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), sân bay Phan Thiết là dự án lưỡng dụng (quân sự - dân sự) được quy hoạch từ năm 2013 với tổng diện tích hơn 543 ha tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cũ (nay là phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng).

Dự án sân bay Phan Thiết Ban đầu là sân bay cấp 4C, sau được Thủ tướng cho phép nâng cấp lên cấp 4E, với đường băng dài 3.050 m, công suất nhà ga dự kiến 2 triệu khách mỗi năm.

Dự án từng khởi công năm 2015 nhưng sau đó dừng lại và tới tháng 4/2021 được tái khởi động. Hiện các hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đảm trách đã hoàn thành, đưa vào huấn luyện tổ bay trong thời gian qua.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: TL

Riêng phần dân dụng lại chậm tiến độ do phải điều chỉnh quy mô, thay đổi hình thức đầu tư.

Trước đó, sân bay Phan Thiết Công ty CP Rạng Đông từng là nhà đầu tư BOT nhưng sau điều chỉnh quy mô, tỉnh đã tìm nhà đầu tư mới.

Tháng 3/2025, tại lễ ký kết hợp tác với UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đại diện Vietnam Airlines cho biết, nếu hạng mục dân dụng hoàn tất sớm, hãng sẽ mở hướng đầu tư đến sân bay Phan Thiết từ năm 2026.

