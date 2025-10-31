Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững
Hội nghị Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-31/10/2025 tại Hà Nội, do Việt Nam đăng cai với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) nhiệm kỳ 2024-2025, dưới sự chủ trì của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Agribank vinh dự đồng hành cùng sự kiện với tư cách Nhà tài trợ Vàng, thể hiện vai trò tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.