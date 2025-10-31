Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

Sáng 31/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Dự luật gồm 2 điều, trong đó có nội dung tách quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và quỹ công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Ảnh: Media Quốc hội

Theo dự thảo Luật, Bộ Công an được giao quản lý quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, phân cấp quản lý quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng.

Dự thảo luật quy định: "Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh".

Dự thảo cũng bổ sung một số quy định đặc thù của quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh gồm nguồn tài chính từ đóng góp của các thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, nguyên tắc hoạt động chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh, đặc biệt, khẳng định nguyên tắc không trùng nội dung chi với quỹ công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó, dự luật cũng đã bổ sung một mục về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp, hạt nhân tổ hợp, thành viên tham gia tổ hợp và chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Nội dung bổ sung về tổ hợp cơ bản tương đồng với quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên quy định cụ thể những nội dung đặc thù để tránh trùng giẫm, chồng chéo và thể chế hóa yêu cầu của Bộ Chính trị về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Theo quy định của dự thảo, tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

Tổ hợp này có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, với nhiệm vụ trọng tâm là sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang ngành công an; phương tiện tuần tra trên tuyến ven biển, tuyến sông; sản phẩm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sản phẩm công nghệ sinh học...

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng có nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ dân sinh, chuyển giao công nghệ phù hợp cho công nghiệp dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban này cơ bản nhất trí với các quy định về quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội.

Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị nghiên cứu khái niệm quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh cho rõ ràng hơn, bao quát nhu cầu thực tiễn, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời, nghiên cứu chỉnh sửa khái niệm quỹ công nghiệp quốc phòng cho thống nhất.

Về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Ủy ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, tránh bỏ sót các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh quan trọng.