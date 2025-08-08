Đề xuất hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho giáo viên mầm non tuyển mới

Theo Điều 18 của dự thảo Nghị định, giáo viên mầm non quy định được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản (khoảng gần 60 triệu đồng) nếu được tuyển dụng mới từ năm học 2025-2026 theo quy định của pháp luật thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Theo dự thảo Nghị định, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đến xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc, được đề xuất hỗ trợ 960.000 đồng mỗi tháng cho nhân viên trường mầm non công lập, bao gồm cả hợp đồng và thử việc, làm nhiệm vụ phổ cập tại các vùng đặc biệt khó khăn với số ngày làm việc từ 15 ngày trở lên (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Như vậy, ngoài đề xuất có lợi trên, trong năm tới, giáo viên mầm non được hưởng các chính sách ưu đãi khác như tăng lương theo đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu (theo Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Giáo viên mầm non tại TP.HCM. Ảnh: MQ

Dự thảo Nghị định cũng quy định mức hưởng chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền, có trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú được hưởng các chính sách sau:

Được hỗ trợ tiền để mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, đồ chơi và các đồ dùng, học liệu học tập khác; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú với mức kinh phí là 1.350.000 đồng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú/năm học.

Được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú với định mức là 5KW điện/tháng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú và 1m3 nước/tháng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú theo giá quy định tại địa phương và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Nơi chưa có điều kiện cung cấp các dịch vụ điện, nước hoặc bị mất điện, nước thì nhà trường được sử dụng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng và nước sạch cho trẻ em.

Được hỗ trợ kinh phí để thực hiện quản lý buổi trưa đối với nhóm trẻ em từ 3f 5 tuổi: Mỗi nhóm 25 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi, trong đó ít nhất có 8 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi bán trú thì được hưởng 1 định mức; mỗi nhóm 30 trẻ em từ 4 đến 5 tuổi, trong đó ít nhất có 10 trẻ em từ 4 đến 5 tuổi bán trú thì được hưởng 1 định mức; mỗi nhóm 35 trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, trong đó ít nhất có 15 trẻ em từ 5 đến 6 tuổi bán trú thì được hưởng 1 định mức là 700.000 đồng/tháng/nhóm trẻ em và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Số dư từ 50% trở lên so với số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú của mỗi nhóm thì được tính 1 định mức.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền, có trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em như sau:

Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non từ 3 đến 5 tuổi được tính trên số lượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được ăn bán trú, tối thiểu bằng 3.900.000 đồng/tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ.

Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ nêu trên/tháng và không quá 9 tháng/năm học.