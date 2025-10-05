Chủ đề nóng

Đi vô một nhà máy hoành tráng ở Thanh Hóa thấy rót ra thứ nước màu cánh gián, đạt 5 sao OCOP, bán sang cả châu Âu

Bình Nguyên Chủ nhật, ngày 05/10/2025 06:12 GMT+7
Tỉnh Thanh Hóa có đường bờ biển dài 102km và sở hữu đến 9 bãi biển như: Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến… Trong đó, một trong những làng nghề truyền thống miền biển nổi tiếng nhất xứ Thanh là làng nghề làm mắm Khúc Phụ (làm nước mắm truyền thống từ cá cơm, làm mắm tôm...) tại xã Hoằng Thanh (địa bàn huyện Hoằng Hóa trước đây) với hơn 200 năm tuổi.
Trong đó, Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia đã góp phần xây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống làng Khúc Phụ, khi là một trong những chủ thể đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 5 sao cấp quốc gia (đạt 5 sao OCOP quốc gia).

Đây còn là điểm tham quan du lịch thu hút đông khách đến trải nghiệm, thưởng thức và mua sắm đặc sản truyền thống xứ Thanh.

Làm chứng nhận 5 sao OCOP cho sản phẩm làng nghề nước mắm truyền thống

Làng nghề truyền thống làm mắm Khúc Phụ gắn liền với biển Hải Tiến, nằm ở phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

Với chiều dài 12km, đây là vùng biển có đường bờ biển dài nhất miền Bắc Việt Nam. Thời gian qua, những tập đoàn bất động sản, du lịch lớn của Việt Nam đã và đang đầu tư vào vùng biển này.

Vùng biển còn nhiều nét đẹp hoang sơ này không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách mà còn có nguồn hải sản dồi dào, nhất là các loại cá làm nguyên liệu sản xuất nước mắm như: cá cơm, cá nục, cá trích…

Du khách tham quan quy trình sản xuất các loại mắm truyền thống (bao gồm nước mắm cá cơm, mắm tôm...) tại Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Bình Nguyên

Theo ông Lê Sỹ Tâm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch tỉnh Thanh Hóa, để làm ra nước mắm truyền thống thơm ngon, chất lượng thì phải sử dụng nguồn cá tươi ngon nhất.

Muối để ướp cá làm mắm là loại muối sạch, khô, được cất giữ một thời gian ở nơi khô ráo để hết vị chát. Mắm của làng nghề được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Người làm phải ủ mắm trong thời gian dài, tùy thuộc vào loại cá sử dụng mà có thời gian ủ khác nhau, nhưng ít nhất từ 12 tháng trở lên để cá phân rã tự nhiên. Người làm phải chăm chút, tỉ mỉ ở mọi khâu sản xuất từ phơi, đảo mắm, lọc mắm…

Mắm đạt chất lượng phải có độ trong với màu nâu cánh gián, mùi thơm đặc trưng đậm đà.

Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia được thành lập vào năm 2015, với khát vọng giữ gìn những giá trị truyền thống của làng nghề Khúc Phụ 200 năm tuổi.

Sản phẩm nước mắm Lê Gia được làm hoàn toàn từ cá cơm tươi và muối hạt, để lên men trong thùng gỗ suốt 24 tháng bằng phương pháp nén gài truyền thống, không thêm phụ gia hay chất bảo quản.

Du khách thưởng thức (nếm) nước mắm truyền thống, sản phẩm đạt 5 sao OCOP cấp quốc gia tại Công ty TNHH Thực phẩm và thương mại dịch vụ Lê Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Với quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, sản phẩm không chỉ đạt tiêu chuẩn Việt Nam, mà còn ứng tiêu chuẩn của nhiều thị trường trên thế giới với nhiều chứng nhận uy tín như: FDA, HACCP, ISO 22000, GACC, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia...

Đặc biệt, doanh nghiệp này có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia là nước mắm truyền thống và mắm tôm truyền thống. Sản phẩm nước mắm truyền thống, mắm tôm của doanh nghiệp có mã số xuất khẩu tại các thị trường như: châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản...

Các sản phẩm nước mắm truyền thống, mắm tôm của Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm trên các kênh bán hàng hiện đại này khá lớn.

Điểm trải nghiệm du lịch hấp dẫn

Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đến du khách trong và ngoài nước, Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch tham quan trải nghiệm, thưởng thức, mua sắm những sản phẩm mắm truyền thống.

Đến khu nhà thùng mắm Lê Gia, du khách được miễn phí vé tham quan mà vẫn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Du khách được mời thưởng thức những món ăn quê dân dã như: khế chua, trái sung, bánh đa, bánh đúc chấm cùng mắm tôm và các loại nước chấm truyền thống khác. Tuy là khu sản xuất mắm nhưng không gian ở đây khá xanh mát, có nhiều khu check-in lý tưởng để du khách lưu giữ những bức ảnh đẹp, ấn tượng.

Đặc biệt, du khách được tham quan, tìm hiểu quy trình làm nước mắm truyền thống với hệ thống thùng gỗ ủ mắm khổng lồ, độc đáo.

Tại đây, du khách sẽ hình dung được mô hình “chượp cá” trong thùng gỗ với tỷ lệ 3 cá, 1 muối. Đây là quá trình hỗn hợp cá trộn muối lên men tự nhiên trong thùng gỗ.

Tìm hiểu thêm, du khách có thể sưu tầm được nhiều câu chuyện thú vị xung quanh nghề làm nước mắm truyền thống.

Các thùng “chượp cá” có đường kính và chiều cao hơn 2,5m, được đóng từ gỗ bằng lăng hoặc gỗ bời lời và được gia cố bằng đai tre bện quấn xung quanh. Ở các mối nối của các mảnh gỗ ghép thành thùng được chèn bằng vỏ cây tràm và sử dụng nhựa từ cây dầu rái trộn với bột vỏ trai, dầu lửa để xảm/miết lên. Dưới lớp nước muối thấm sâu vào từng thớ gỗ tạo thành một liên kết bền vững có thể chứa tới 15 tấn cá “chượp” và có độ bền hàng trăm năm.

Ngư dân ở vùng biển Tiến Hải (tỉnh Thanh Hóa) chở con ruốc-loài hải sản giàu protein- một trong những nguyên liệu để sản xuất các loại mắm truyền thống, trong đó chủ lực là sản phẩm mắm tôm truyền thống.

Theo hướng dẫn viên Nguyễn Thị Thanh tại khu bán các loại đặc sản mắm Lê Gia, sau khi tham quan, trải nghiệm thực tế khu vực làm mắm, được nghe những câu chuyện về văn hóa, về nghề truyền thống, du khách thấy thích thú hơn khi lựa chọn mua đặc sản về làm quà tặng.

Sản phẩm ở đây khá đa dạng, phong phú như: mắm tép, mắm tôm, mắm nêm, mắm kho quẹt, mắm ruốc chà, moi khô, chả mực, cá biển, ngao sấy… Các đặc sản này được doanh nghiệp đầu tư, chăm chút trong khâu đóng gói với hình thức những hộp quà đẹp mắt phù hợp làm quà tặng.

Ông Lê Sỹ Tâm chia sẻ thêm: Khách đến tham quan tại biển Tiến Hải hoặc nhiều địa điểm khác của tỉnh Thanh Hóa luôn có nhu cầu mua đặc sản xứ Thanh về thưởng thức và làm quà tặng.

Trong đó, các loại mắm Lê Gia, đặc sản đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia được nhiều người ưa chuộng. Du khách cũng rất thích thú khi đến đây tham quan, trải nghiệm, thưởng thức nước mắm truyền thống để hiểu thêm hương vị đặc trưng của biển Thanh Hóa - nơi cất giữ tinh hoa của đất trời cũng như tâm huyết của người dân nơi này.

Theo: Báo Đồng Nai

