Nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Tháp (sau sáp nhập Tiền Giang) có tuyến đường hoa đẹp như phim thế này đây, tha hồ chụp hình
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang) đã xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Tại đây có các tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu, trồng hoa dừa cạn, hoa huỳnh anh, chiều tím...