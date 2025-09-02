Không thích đăng ký theo tour, không thích ở những resort, khách sạn cao cấp, đắt tiền, xu hướng du lịch của những bạn trẻ nay đã khác.

Họ thích di chuyển bằng xe máy, hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương, khám phá những điều giản dị ở vùng đất mới và thưởng thức những món ăn dân dã…

Muốn xem đời sống ngư dân bươn chải thế nào, bạn Hồ Mỹ Trang (Đồng Nai) cùng nhóm bạn thân đã tìm đến 1 homestay nằm sát khu vực Bãi Đá 7 Màu – Khu du lịch Cổ Thạch - xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Khoảng 5 giờ sáng, khi nhiều người còn say ngủ, nhóm bạn của Trang đã có mặt ở Bãi Đá 7 Màu. Vừa thả chân trần đi dạo trên bãi sỏi, trên cát vừa ngắm biển buổi sớm mai êm ru như mặt hồ, Trang và các bạn mê đắm.

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, cũng là lúc những chiếc thúng chai lần lượt tiến vào bờ sau một đêm thả lưới.

Trang và các bạn thích thú cùng ngư dân kéo những thúng chai đầy ắp cá lên bờ và gỡ lưới. Nhìn những con cá, tôm tươi rói, còn búng nhảy tanh tách, nhóm bạn say mê rồi hỏi chuyện các anh ngư dân liên hồi.

Vừa chuyện trò, Trang còn được các anh bày cách gỡ lưới để con cá không bị trầy, lưới không rách và tay không bị đâm chảy máu. Tưởng đơn giản, thế nhưng những con cá, ghẹ còn búng nhảy rất khó gỡ.

Trang chia sẻ: “Mình và các bạn đều là dân thành phố, ít tiếp xúc với ngư dân nên khi được trải nghiệm những hoạt động đơn giản thế này ở miền biển, khoái lắm. Không chỉ gỡ lưới, chúng mình còn được cùng ngư dân nơi đây kéo lưới rùng, rất vui. Có lẽ đây là trải nghiệm thú vị và ý nghĩa nhất của tụi mình”. Trang thích trò chuyện với dân địa phương để cảm nhận sâu sắc về văn hóa và nhịp sống ở điểm đến.

Tham gia gỡ lưới cùng ngư dân vùng biển Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) là một trong những trải nghiệm thú vị của các bạn trẻ.

Chưa hết, nhóm bạn của Trang còn được chủ homestay tự mình nấu những món ăn đặc sản vùng nắng gió với hải sản vừa thu hoạch về như: gỏi cá, chả cá, bánh xèo tôm mực, cá nướng…

Bên cạnh tham quan các điểm du lịch như: chùa Cổ Thạch, Khu di tích Cát Bay, lăng Ông Nam Hải, cánh đồng Quạt Gió... người dân địa phương đã hướng dẫn nhóm của Trang đến khu vực Bãi Trọ, một điểm đến còn hoang sơ, chưa nhiều du khách biết đến.

Với khung cảnh thiên nhiên thanh bình, biển xanh và nhịp sống dân chài chậm rãi, nơi đây thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu cuộc sống miền biển.

Chỉ cần ở 3 ngày, nhóm của Trang có thể khám phá nhiều thứ mới lạ ở vùng ven biển xã Liên Hương, từ văn hóa, điểm đến và ẩm thực đặc trưng của người dân địa phương.

Không chỉ trải nghiệm “1 ngày làm ngư dân”, các bạn trẻ còn rất hứng thú khi trải nghiệm “1 ngày làm nông dân”.

Bạn Lâm Hoàng Kha -TP Hồ Chí Minh, trong một lần ghé thăm thủ phủ thanh long ở xã Hàm Kiệm, đã được vào tận vườn thanh long của chú Nguyễn Văn Chín để tham quan, tìm hiểu nông nghiệp.

Kha cho biết: “Tại đây, các đoàn khách có dịp nghe câu chuyện về cơ duyên nông dân biết cách chong đèn thanh long trái vụ, cách vuốt tai, thu hoạch và chế biến các sản phẩm từ thanh long.

Đồng thời, em còn được trải nghiệm thưởng thức hương vị một số món ăn chế biến từ thanh long như: canh hoa bá vương, búp thanh long xào, trà hoa thanh long… rất thú vị”. Không chỉ vậy, Kha còn được cùng nông dân thu hoạch trái trên cành và tìm hiểu quy trình trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn xuất chính ngạch và tiểu ngạch.

Những chuyến đi cũng là cách để các bạn trẻ giải tỏa căng thẳng và gắn kết hơn với cộng đồng, qua những bức tranh thực tế muôn màu mà bản thân quan sát, suy ngẫm được.

Nguồn năng lượng dồi dào, ý thức ham học hỏi và hiểu biết về công nghệ là những lợi thế mà các bạn trẻ tận dụng tốt, để thiết lập những hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân, hiểu mình hơn.

Qua đó, sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ nếp sống, phong tục tập quán, các nền văn hóa bản địa mới mẻ, mở mang tri thức và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Theo: Báo Lâm Đồng