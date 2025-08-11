Tại Đà Nẵng, tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang diễn ra phức tạp, đến nay toàn thành phố có đến 55/93 xã, phường trên địa bàn xuất hiện dịch bệnh tả lợn Châu Phi, đến nay có 10 địa phương thực hiện công bố dịch là các xã như, Xuân Phú, Phú Thuận, Trà My, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, An Thắng, Điện Bàn Tây, Phước Trà, Trà Đốc, Quế Phước (các xã này thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ sau khi sáp nhập vào Đà Nẵng).

Đặc biệt, các xã Sơn Cẩm Hà, Việt An, Thăng Bình…, là những địa phương có số lượng nuôi heo nhiều nhất, cùng là địa phương đã ghi nhận mức độ thiệt hại lớn do dịch tả lợn châu Phi; khó khăn trong công tác phòng chống, tiêu hủy heo chết do bệnh.

Chuồng trống lợn, dân trắng tay

Ghi nhận tại xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng (trước sáp nhập là xã Tiên Sơn, Tiên Châu, Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ), trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăn nuôi của người dân. Chính quyền địa phương đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo thống kê, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà đạt hơn 13.693 con, trong đó đàn lợn đạt 11.323 con, chiếm 82,69% tổng đàn.

Người chăn nuôi ở xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng đau xót nhìn đàn lợn nuôi chết hàng loạt do dịch tả lợn châu Phi.

Clip "bão" dịch tả lợn châu Phi ở Đà Nẵng và công tác phòng chống dịch.

Theo chính quyền xã Sơn Cẩm Hà, nguyên nhân khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát chủ yếu xuất phát từ việc một số hộ chăn nuôi mua con giống không rõ nguồn gốc, chất lượng chưa được kiểm định, đồng thời không thực hiện đầy đủ quy trình cách ly kiểm dịch trước khi nhập đàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát và xử lý phương tiện vận chuyển, cung ứng thức ăn chăn nuôi còn lỏng lẻo, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong khu vực.

Một con heo nái của người dân xã Sơn Cẩm Hà chết do dịch tả Châu Phi, trước khi đưa đi tiêu hủy, người dân phun hóa chất khử trùng

Hiện tại, tình hình bệnh dịch tả Châu Phi trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà diễn biến rất phức tạp và có xu hướng lây lan nhanh, từ ngày 20/7 đến ngày 8/8, toàn xã đã ghi nhận các ổ dịch tại 10 thôn, 34 hộ có lợn mắc bệnh với tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là hơn 600 con, trọng lượng tiêu hủy trên 32 tấn.

Hộ có số lượng lợn mắc bệnh lớn nhất hiện nay gần 150 con làm thiệt hại về kinh tế, tài sản của người dân. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, ngày 29/7 vừa qua, địa phương này là xã đầu tiên của thành phố Đà Nẵng công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Trước khi đưa heo chết đi tiêu hủy, người dân phải cân trọng lượng để báo cáo cụ thể có hướng hỗ trợ cho người chăn nuôi

Là một trong những hộ nuôi heo bị thiệt hại nặng do bệnh dịch tả lợn châu Phi khi vốn liếng cả trăm triệu đồng đi theo đàn heo bị bệnh, ông Phan Kim Anh (thôn Trung An, xã Sơn Cẩm Hà) đau buồn: “Đàn heo mấy chục con phát bệnh, bỏ ăn hai ngày rồi lần lượt lăn đùng ra chết, ngay sau khi phát hiện, gia đình đã báo cho chính quyền xã cử lực lượng vào giúp tiêu độc khử trùng, tiêu hủy. Đến nay, đàn heo của tôi đã chết gần 30 con, gây thiệt hại nặng với kinh tế gia đình”.

Lực lượng dân quân xã Sơn Cẩm Hà giúp người dân đưa heo bệnh đi tiêu hủy.

Anh Nguyễn Phước Đạt - cán bộ thú y ở xã Sơn Cẩm Hà cho biết, từ khi phát hiện dịch bệnh, anh em trong đội xung kích của xã với khoảng hơn 15 người đi xuyên suốt gần 20 ngày qua để hỗ trợ người dân như phun tiêu độc khử trùng, giúp dân chôn heo, tiêu hủy.

“Ở xã Sơn Cẩm Hà số lượng hộ nuôi heo lớn, heo bị dịch chết cũng nhiều nhưng lực lượng giúp dân tiêu hủy mỏng. Dù vậy ai cũng cố gắng làm hết sức mình để giúp người dân trong thời gian dịch này, mong dịch hết nhanh để người chăn nuôi sớm ổn định lại tinh thần để tiếp tục tái đàn trong thời gian sớm…”, anh Đạt cho biết.

Người dân xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng đưa heo dịch bệnh đi tiêu hủy.

Còn tại xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng (trên cơ sở nhập thị trấn Hà Lam, xã Bình Nguyên, Bình Quý và Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), người chăn nuôi lợn chua xót, chỉ biết nuốt nước mắt vì dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, dịch xuất hiện đột ngột làm người chăn nuôi không kịp trở tay. Cả đàn lợn chuẩn bị xuất chuồng, buổi sáng khỏe mạnh, chiều bỏ ăn rồi lăn ra chết. Bây giờ lợn chết, chuồng trống, chăn nuôi, tái đàn rất khó khăn vì thiếu vốn, nơm nớp lo sợ dịch tái phát.

Nhìn đàn lợn nằm bất động chờ đưa đi tiêu hủy, ông Trịnh Tấn Anh (tổ 1, thôn Quý Thạnh 1, xã Thăng Bình) đau xót: “Dịch xuất hiện đột ngột làm gia đình không kịp trở tay. Cả đàn lợn 18 con chuẩn bị xuất chuồng, buổi sáng khỏe mạnh, chiều bỏ ăn rồi lăn ra chết. Giờ tôi xót xa khi nhìn cả đàn lợn phải đưa đi tiêu hủy hết”.

Đứng trước chuồng lợn trống trơn, bà Lê Thị Thu Lý (khu phố 9, xã Thăng Bình) thở dài: “Trong vòng 3 ngày, đàn lợn 35 con đang trưởng thành đột nhiên ốm, sốt rồi lăn ra chết lần. Có những con sắp đến ngày xuất chuồng, giờ thì mất trắng”.

Lực lượng mỏng cũng phải quyết tâm dập dịch

Ông Phan Văn Phước - cán bộ thú y của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thăng Bình cho biết, những ngày qua lực lượng chức năng của xã xuống tận các thôn hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn chết và phun hóa chất ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

“Dù là ngày cuối tuần nhưng chúng tôi phải căng mình ra làm, heo chết nhiều trong thời gian ngắn, địa điểm tiêu hủy xa nên rất vất vả. Tất cả lợn chết được kiểm tra, cân đếm kỹ lưỡng để làm căn cứ hỗ trợ cho bà con nhân dân sau này. Việc tiêu hủy lợn bị ốm, chết và phun thuốc khử trùng tiêu độc luôn tuân thủ quy trình kỹ thuật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”, ông Phan Văn Phước cho biết.

Một chuồng trại nuôi heo của người dân xã Sơn Cẩm Hà mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết hàng loạt, người chăn nuôi nơi đây nguy cơ trắng tay

Ông Đoàn Thanh Khiết - Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết: “Ngay khi phát hiện dịch xảy ra, xã đã có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu cho biết, từ khi có dịch, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Lực lượng chức năng xã Sơn Cẩm Hà thành lập các chốt chặn ngăn dịch lây lan

“Xã đã bố trí các điểm chốt chặn nhằm tổ chức kiểm soát phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm để thực hiện việc kiểm soát, vận chuyển.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi và các phòng, ban, ngành liên quan của địa phương cũng tập trung tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn nhân dân phòng, chống bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, địa bàn rộng nhưng nhân lực phục vụ công tác chống dịch còn mỏng nên địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn”, ông Phạm Việt Hậu cho biết.

Việc tiêu hủy heo dịch bệnh được xử lý một cách căng cơ, nằm xa khu dân cư nhằm tránh lây lan cho các đàn heo khác

Cũng theo ông Phạm Việt Hậu, trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp mới được tổ chức lại và đưa vào vận hành, khối lượng công việc rất lớn, áp lực điều hành tăng cao, nhân sự còn thiếu và chưa đồng bộ thì công tác phòng chống dịch lại càng thêm phần khó khăn, phức tạp.

“Dịch bệnh đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế, đặc biệt đối với các hộ chăn nuôi, những người đã dành bao công sức, gia tài, vốn liếng phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chính quyền xã mong rằng bà con nhân dân cần tiếp tục bình tĩnh, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không giấu dịch, không buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, không vứt xác lợn bệnh ra môi trường, giữ gìn vệ sinh chuồng trại, bảo vệ tốt những đàn vật nuôi còn lại. "Chính sự hợp tác và ý thức trách nhiệm của bà con sẽ là yếu tố then chốt giúp xã nhanh chóng khống chế dịch bệnh, sớm ổn định tình hình và phục hồi kinh tế…”, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu nhấn mạnh.

Lực lượng thú ý lấy mẫu heo các trại chăn nuôi đi xét nghiệm.

Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh gây hại tại 3.390 hộ chăn nuôi ở 384 thôn, khối phố của 55/93 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tổng số heo mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc là 13.311 con với tổng trọng lượng hơn 803 tấn.



Địa bàn thành phố quá rộng, đến 93 xã, phường với địa hình phức tạp đi lại khó khăn, tuy nhiên số lượng biên chế của Chi cục quá ít, chỉ có 24 biên chế bao gồm cả công chức chuyên môn và hành chính, nên khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở và thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành chăn nuôi, thú y theo vị trí việc làm.