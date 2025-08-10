Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 07:17 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Phú Thọ, Hưng Yên căng mình chống dịch (Bài 1)

+ aA -
Nguyễn Hoan - Chiến Thắng - Hoà Nguyễn Chủ nhật, ngày 10/08/2025 07:17 GMT+7
Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước khiến nhiều hộ dân khánh kiệt vì thiệt hại. Về phía chính quyền sở tại, các đơn vị liên tục trong tình trạng báo động vì phải căng mình chống dịch để bảo toàn đàn lợn, vốn liếng cho người dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

LTS.Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7 vừa qua đã có 29 tỉnh, thành phố phát sinh 571 ổ dịch tả lợn châu Phi (ASF); tổng số heo chết và bị tiêu hủy là 73.488 con. So với tháng 6, số ổ dịch tăng 347 ổ, tương đương gấp 2,54 lần; số heo chết và tiêu hủy tăng 64.652 con, tương đương gấp 8,42 lần. Đây là tháng có tỷ lệ ổ dịch cao nhất từ đầu năm đến nay.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phải có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống.

Để có cái nhìn toàn cảnh của tình hình dịch tả lợn châu Phi hiện nay, Dân Việt khởi đăng loạt bài: Dịch tả lợn châu Phi – Nhìn từ điểm nóng.

Căng mình trong điểm nóng Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ, nơi có tổng đàn heo và đàn gia cầm lớn thứ 2 cả nước sau khi sáp nhập các tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình là địa phương đang oằn mình vì dịch bệnh. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện gần như trên toàn tỉnh Phú Thọ với 111/148 xã, phường có dịch. Theo thống kê, đến giờ phút này tỉnh Phú Thọ là một trong 5 tỉnh có mức độ thiệt hại cao nhất cả nước, cùng với các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Nhà chức trách cho biết, mức độ ảnh hưởng của dịch rất nghiêm trọng với hơn 5.300 hộ có lợn mắc bệnh; tổng số lợn ốm, chết buộc phải tiêu hủy vượt 53.000 con, với khối lượng lên tới trên 3.180 tấn (tính đến ngày 8/8).

Đến thời điểm hiện tại, Phú Thọ đã có 85 xã, phường chính thức công bố có dịch, trong đó khu vực Hòa Bình cũ có 37 xã, khu vực Phú Thọ cũ có 38 xã và khu vực Vĩnh Phúc cũ ghi nhận 10 xã bị ảnh hưởng. Trước diễn biến này, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ đã thiết lập 210 chốt kiểm soát vận chuyển nhằm kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn.

Phú Thọ đang là một "điểm nóng" của Dịch tả lợn châu Phi khi Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 111 xã, phường trên toàn tỉnh. Ảnh: NH

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đã huy động toàn bộ cán bộ chuyên môn, tổ chức 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực. Hơn 20.600 lít hóa chất khử trùng và 91 tấn vôi bột đã được sử dụng để tiêu độc, khử trùng cho trên 26.800 hộ chăn nuôi và 53 chợ, với tổng diện tích hơn 5,1 triệu m2. Các lực lượng gồm Quân đội, Công an, Quản lý thị trường, Thú y... đều đã được huy động vào cuộc.

Ghi nhận của PV Dân Việt, không khí chống dịch tại các địa phương trên địa bàn Phú Thọ trở nên khẩn trương, khi mà nhiều nơi xuất hiện hiện tượng người dân lén thả xác lợn chết xuống sông, suối, gây nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường. Chính quyền các cấp buộc phải triển khai nhiều biện pháp mạnh, từ thành lập các tổ kiểm tra, tăng cường giám sát, đến xử lý nghiêm các hành vi cố tình giấu dịch, bán chạy lợn bệnh hoặc không thực hiện tiêu hủy theo quy định.

Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn còn đối mặt với vô vàn khó khăn. Tại xã miền núi Thung Nai, dịch bệnh bùng phát mạnh từ đầu tháng 7 khiến cả xã lao đao. Thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu thuốc sát trùng, chưa nắm rõ quy trình tiêu hủy... đã khiến xã lúng túng trong khống chế dịch. Phải đến khi có sự hỗ trợ từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tình hình mới dần được kiểm soát.

Theo số liệu, tổng số lợn ốm, chết buộc phải tiêu hủy do Dịch tả lợn châu Phi ở Phú Thọ vượt 53.000 con, với khối lượng lên tới trên 3.180 tấn. Ảnh: NH

Không riêng Thung Nai, xã Toàn Thắng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Ông Bùi Đức Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng nhưng lực lượng mỏng, chỉ có một tổ tiêu hủy lưu động phục vụ cả xã. “Trong những ngày nắng nóng trên 38 độ C, lực lượng này phải chôn hàng chục con lợn mỗi ngày mà không có trang phục bảo hộ, không có chế độ hỗ trợ; người dân cũng ngần ngại tham gia, thậm chí lo ngại nguy cơ mang mầm bệnh về nhà”, ông Hiển cho biết thêm.

Một nguyên nhân quan trọng được chỉ ra là từ ngày 1/7/2025, khi tỉnh Phú Thọ thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và sáp nhập xã, cấp huyện bị bãi bỏ thì toàn bộ mạng lưới cán bộ thú y cơ sở cũng không còn. Điều này dẫn tới việc các xã không có đủ cán bộ có năng lực chuyên môn để kịp thời giám sát, xử lý và hướng dẫn người dân khi dịch bệnh bùng phát.

Bên cạnh thiếu nhân lực, nhiều địa phương cũng đang đối mặt với thiếu kinh phí nghiêm trọng. Nhiều xã không thể mua hóa chất khử trùng, vật tư bảo hộ, thậm chí phải vận động cán bộ ứng tiền cá nhân để chống dịch. Có nơi vì lo thiếu tiền mà ngại công bố dịch, dẫn đến nguy cơ dịch âm thầm lan rộng và bùng phát mạnh hơn.

Mức độ ảnh hưởng của Dịch tả lợn châu Phi ở Phú Thọ được đánh giá rất nghiêm trọng với hơn 5.300 hộ có lợn mắc bệnh. Ảnh: NH

Trước diễn biến nghiêm trọng, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở ngành và chính quyền địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh đã lập 52 chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ và xử lý xác lợn chết. Đồng thời yêu cầu các cơ sở chăn nuôi tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5 không: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác ra môi trường; không dùng thức ăn thừa chưa xử lý nhiệt để nuôi lợn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thành lập 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách các khu vực để hỗ trợ các xã. Đến nay, hơn 17.000 lít hóa chất khử trùng và 56 tấn vôi bột đã được phân bổ về địa phương để phục vụ công tác dập dịch...

Tuy nhiên, để khống chế dịch tả lợn châu Phi trong dài hạn, Phú Thọ xác định nhiệm vụ then chốt là nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, tỉnh đang tập trung tuyên truyền về chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn vệ sinh chuồng trại, sử dụng hóa chất khử trùng, tiêm phòng vaccine Dịch tả lợn châu Phi đầy đủ. Đồng thời, các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện an toàn sẽ không được khuyến khích tái đàn trong thời điểm hiện tại.

Nhà chức trách cùng các chủ cơ sở chăn nuôi tại Phú Thọ đang căng mình phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: NH

Ngoài ra, tỉnh cũng kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ, mua bán lợn giống và lợn thịt. Các địa phương được yêu cầu xây dựng sẵn kịch bản ứng phó nếu dịch lan rộng hơn, đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống, duy trì chế độ báo cáo nhanh, không để dịch bùng phát mất kiểm soát.

Chủ hộ chăn nuôi ở Hưng Yên như "ngồi trên đống lửa"

Tại tỉnh Hưng Yên, số liệu được phát đi từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên) cho biết, luỹ kế đến hết ngày 5/8/2025, trên địa bàn tỉnh này Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 38 hộ, 29 thôn của 16 xã. Số lợn mắc, chết và tiêu huỷ là 583 con, khối lượng tiêu huỷ hơn 20.000 kg.

Chiều 8/8, ghi nhận của Dân Việt tại xã Lê Quý Đôn (xã này được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Minh Tân, Độc Lập, Hồng An của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ), địa bàn vừa phát sinh một ổ dịch bệnh mới tại hộ ông Trần Hữu Quang (thôn Bắc Sơn) với tổng đàn 17 con lợn thịt.

Ghi nhận của PV Dân Việt chiều 8/8 tại xã Lê Quý Đôn, bên ngoài ngôi nhà của gia đình ông Trần Hữu Quang được rắc vôi bột trắng xoá. Đây là diễn biến xảy ra sau khi hộ gia đình ông Quang phát sinh một ổ Dịch tả lợn châu Phi mới. Ảnh: Nguyễn Hoà

Trong ngày 5/8, xã Lê Quý Đôn là 1 trong 5 xã có phát sinh Dịch tả lợn châu Phi trên toàn tỉnh Hưng Yên, và Lê Quý Đôn là xã mới phát sinh dịch bệnh. Trao đổi với PV, ông Quang cho biết, đàn lợn nhà ông cách đây vài ngày có dấu hiệu ốm khoảng 6 con, sau đó có 1 con chết. Ngay sau khi thấy dấu hiệu này, gia đình ông Quang đã báo cáo tới chính quyền sở tại.

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã ngay lập tức được chính quyền xã Lê Quý Đôn và hộ chăn nuôi triển khai. Con lợn bệnh chết đã được đưa đi tiêu huỷ bằng phương pháp chôn lấp, đảm bảo đúng quy định. Theo quan sát của PV, toàn bộ khu vực nhà của ông Quang đã được rắc vôi bột khử trùng. Phía trong khu chuồng chăn nuôi, vôi bột được rắc khử trùng trắng xoá cả khu vực. Chủ hộ chăn nuôi cho biết, có khoảng 10 con lợn đang được nuôi nhốt tại đây.

Ngay bậc cửa bước vào khu chăn nuôi, gia đình ông Quang đã để các tấm xốp nhúng dung dịch khử trùng để khử trùng khi ra, vào chuồng nuôi. Các biện pháp phun khử trùng, rắc vôi bột được lực lượng chức năng xã Lê Quý Đôn hướng dẫn, gia đình ông thực hiện hàng ngày để đảm bảo phòng, chống dịch.

Bên trong khu chăn nuôi nhà ông Quang hiện còn khoảng 10 con lợn đang được nuôi nhốt. Việc rắc vôi bột khử trùng, tiêu độc và phun thuốc khử trùng được gia đình ông thực hiện liên tục, nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của lực lượng chức năng. Ảnh: Nguyễn Hoà

“Hiện tại số lợn còn lại ăn khoẻ, không thấy dấu hiệu bỏ ăn. Gia đình chúng tôi tiếp tục phun khử trùng, tiêm vaccine theo hướng dẫn của xã. Nếu đàn lợn gặp vấn đề hết, thiệt hại xảy ra với gia đình chúng tôi là rất lớn” – ông Quang nói.

Theo báo cáo, trên địa bàn xã Lê Quý Đôn có 4 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa, 4 trang trại quy mô nhỏ và chăn nuôi nông hộ là 270 hộ. Đến thời điểm ngày 8/8, xã ghi nhận duy nhất ổ dịch phát sinh tại nhà ông Quang. Cũng trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hữu Hưng – chủ một trang trại lợn quy mô 1.200 con tại xã Lê Quý Đôn cho biết, ông đang như “ngồi trên đống lửa” trước các tình huống phát sinh dịch bệnh trên địa bàn xã cũng như toàn tỉnh.

Theo ông Hưng, do trang trại có quy mô lớn nên ngay từ khâu chọn con giống, tiêm vaccine phòng bệnh, ông đã phải chuẩn bị rất kỹ. Trong việc phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi, cách đây từ nhiều tháng gia đình ông đã chủ động phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, rắc vôi bột để đảm bảo an toàn cho đàn lợn.

Trước cửa vào khu chuồng nuôi lợn, ông Quang dùng các tấm xốp đen nhúng dung dịch khử trùng để khử trùng mỗi khi ra, vào khu chăn nuôi. Ảnh: Nguyễn Hoà

Hiện tại trại lợn của ông có khoảng hơn 1.000 con và sắp xuất chuồng khoảng 200, 300 con, vì vậy công tác phòng, chống dịch được ông đặc biệt chú trọng. “Một tháng tôi phải dùng 400 - 500 lít dung dịch khử trùng để tiêu độc trong trang trại. Một mặt chúng tôi phun khử trùng định kỳ bên ngoài, một mặt trong trại thì dùng nước vôi khử trùng hành lang, khử trùng lối đi lại” – ông Hưng chia sẻ.

Cũng theo ông Hưng, bây giờ trang trại lợn của ông giống như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, hạn chế tối đa người ra vào để phòng, chống dịch bệnh. “Thời điểm này không vào được trại. Mỗi tháng tôi xuất đi vài trăm con lợn thịt, nếu không chủ động phòng tránh thì khi xảy ra sự cố sẽ thiệt hại cực kỳ lớn” – chủ trang trại Trần Hữu Hưng chia sẻ về lý do hạn chế cho người ngoài tiếp xúc gần trang trại.

Ông Hưng cũng cho biết, lực lượng chức năng xã và các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi, gọi điện hỏi thăm tình hình phòng, chống dịch bệnh và phát nước khử trùng cho trang trại.

Về phía chính quyền sở tại, Chủ tịch UBND xã Lê Quý Đôn Nguyễn Duy Hoan cho biết, tổng đàn lợn trên địa bàn xã này vào khoảng hơn 8.000 con, tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến hết tháng 7/2025 ổn định. Tuy nhiên, khi các xã trên địa bàn tỉnh phát sinh ổ bệnh, UBND xã đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh, đồng thời thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát các hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi và kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến…

Trước diễn biến phức tạp của Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã và tỉnh Hưng Yên, gia đình ông Hưng lúc này đang căng mình phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn cho đàn lợn hơn 1.000 con của mình. Gia đình ông rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng và hạn chế người ra vào trang trại (ảnh trên), các hoạt động khác được giám sát qua camera an ninh lắp trong trang trại (ảnh dưới). Ảnh: Nguyễn Hoà

UBND xã Lê Quý Đôn đã vận động người dân ký cam kết; hướng dẫn tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm vaccine phòng bệnh, đồng thời vận động người dân không giấu dịch, bán chạy lợn bệnh. Qua đó, 11/11 cơ sở giết mổ, hộ kinh doanh ký cam kết; 269/269 hộ gia đình chăn nuôi lợn ký cam kết đảm bảo phòng, chống dịch.

Về trường hợp ổ dịch phát sinh mới tại nhà ông Quang, theo Chủ tịch UBND xã Lê Quý Đôn, đến sáng ngày 6/8, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh chính thức xác định hộ gia đình ông Quang phát sinh Dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền xã sau đó đã phản ứng nhanh với các biện pháp khử trùng, tiêu độc, xử lý tiêu huỷ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh với số lượng 2 con ở thôn Bắc Sơn.

Vị Chủ tịch UBND xã Lê Quý Đôn cũng bày tỏ, đặc điểm về quy mô chăn nuôi của xã mới rộng hơn, chủ yếu quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ nên công tác phòng, chống dịch bệnh phần nào gặp khó khăn. Cùng với đó, nguồn cán bộ thú y cơ sở chưa bố trí, sắp xếp kịp thời sau sắp xếp và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng là một trong các khó khăn mà chính quyền sở tại đang gặp phải.

Thái Nguyên dùng cả loa truyền thanh chống dịch

Tính đến ngày 4/8, trên toàn tỉnh Thái Nguyên, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 824 hộ chăn nuôi thuộc 287 thôn, xóm của 58 xã, phường. Tổng số lợn mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy là 5.795 con, với trọng lượng tiêu hủy hơn 311,04 tấn.

Dù vậy, mức độ thiệt hại vẫn được đánh giá là chưa gây ảnh hưởng lớn đến tổng đàn gia súc và sản lượng thịt của tỉnh. Tỷ lệ lợn tiêu hủy chỉ chiếm 0,65% tổng đàn và sản lượng thịt hơi giảm 0,12%. So sánh với đợt dịch năm 2019, số liệu dịch bệnh lần này tại Thái Nguyên đã giảm đáng kể. Cụ thể, số xã có dịch giảm từ 291 xuống 58, và số lợn tiêu hủy giảm từ 185.773 con xuống còn 5.795 con.

Dịch bệnh tại Thái Nguyên xảy ra tại 23 xã, phường phía Bắc và 35 xã, phường phía Nam của tỉnh. Trao đổi với Dân Việt, bà Đinh Thị Hồng Chiêm - Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết, dịch ở các xã phía Bắc (tỉnh Bắc Kạn cũ) về cơ bản đã được khống chế, nhiều xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh mới.

Cán bộ thú y lấy mẫu bệnh phẩm để xác định bệnh dịch trên đàn lợn tại xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: CT

“Mật độ chăn nuôi lợn thưa thớt và khoảng cách giữa các thôn ở các xã thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh xa nhau cũng đã hạn chế điều kiện lây nhiễm. Trong khi đó, tại các xã phía Nam, tình hình cũng đã tương đối ổn định” - bà Chiêm nói.

Một số xã của tỉnh Thái Nguyên đã khống chế được dịch bệnh, không phát sinh tiêu hủy, bao gồm Thượng Quan, Dân Tiến, P.Gia sàng (đã qua 21 ngày) và An Khánh, Chợ Rã (đã qua 19-20 ngày). Ngoài ra, 7 xã khác cũng đã qua 10-15 ngày không có lợn mắc bệnh DTLCP phải tiêu hủy.

Là xã xuất hiện dịch bệnh khá sớm, ông Chu Minh Triều, Chủ tịch UBND xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay khi phát hiện có tình trạng lợn nhiễm bệnh, chúng tôi đã tiến hành tiêu hủy, tiêu độc, phun khử trùng toàn bộ đồng chuồng trại, đồng thời khoanh vùng, kiểm soát việc vận chuyển mua bán lợn trên địa bàn xã.

“Cùng với các biện pháp trên, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên bản tin, loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã và tuyên truyền bằng văn bản. Địa bàn xã tuy rộng nhưng do việc tiến hành các biện pháp phòng dịch, khử khuẩn và tuyên truyền kịp thời, đến nay xã Yên Phong chúng tôi đã khống chế được dịch bệnh” - ông Triều cho biết.

Lợn chết tại xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên được phun tiêu trùng khử khuẩn trước khi trôn lấp. Ảnh: CT

Được biết, trước những khó khăn, đặc biệt là việc lực lượng thú y viên cơ sở thiếu hụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã huy động 72 công chức, viên chức có chuyên môn thành lập hai Tổ công tác để trực tiếp hỗ trợ các xã. Lực lượng này đã kiểm tra và làm việc trực tiếp tại 37 xã, phường có dịch để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cấp khoảng 8.500 lít hóa chất cho các xã có dịch và xã nguy cơ cao. Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cấp thêm 2.344 lít hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh.

Bên cạnh việc phun hóa chất, các hộ chăn nuôi được cơ quan chuyên môn yêu cầu chủ động sử dụng vôi bột và hóa chất để vệ sinh, khử độc chuồng trại hằng ngày. Tại các địa phương có dịch, các hộ chăn nuôi được yêu cầu phải phun hóa chất tiêu độc khử trùng hằng ngày trong tuần đầu tiên, sau đó giảm xuống 3 lần/tuần trong hai tuần tiếp theo.

Đáng chú ý, công tác kiểm dịch vận chuyển lợn ra ngoài tỉnh Thái Nguyên vẫn thực hiện bình thường theo đúng quy định. Trong tháng 7, đã có 46.398 con lợn giống và 32.294 con lợn thịt được kiểm dịch.
(Còn nữa)

Tham khảo thêm

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Quảng Trị: Chủ động phòng chống, không chỉ chờ người dân báo tin

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Quảng Trị: Chủ động phòng chống, không chỉ chờ người dân báo tin

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 14 xã ở Gia Lai, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 14 xã ở Gia Lai, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng

Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện

Một cơ sở ở Hưng Yên mua lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, chưa kịp bán ra thị trường thì bị phát hiện

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Bình) kỳ vọng sẽ lan tỏa một loại hình thủy sản mới, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, có giá trị kinh tế cao và tạo thêm sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Nhà nông
'Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời'

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông
Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Nhà nông
Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Nhà nông
Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Đọc thêm

SHB Đà Nẵng sắm 'máy chạy' từng ra sân tại AFC Champion League
Thể thao

SHB Đà Nẵng sắm "máy chạy" từng ra sân tại AFC Champion League

Thể thao

SHB Đà Nẵng mới đây đã có được sự phục vụ của hậu vệ Vũ Đình Hai chuyển đến từ Hà Nội FC theo dạng cho mượn.

Biệt thự gần 600 m2 tại TP. HCM kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống, làm việc và nghỉ ngơi
Nhà đất

Biệt thự gần 600 m2 tại TP. HCM kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống, làm việc và nghỉ ngơi

Nhà đất

Căn biệt thự nổi bật với mái vát táo bạo, lam gỗ ấm áp và không gian tối giản, chan hòa ánh sáng, mang đến sự cân bằng tinh tế giữa thẩm mỹ, công năng và thiên nhiên.

Ông Zelensky tuyên bố không cho Nga nỗ lực thứ hai nhằm chia cắt Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố không cho Nga nỗ lực thứ hai nhằm chia cắt Ukraine

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận rằng trong các đề xuất mới, Moscow đang yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi lãnh thổ Donbass – đồng thời đóng băng tiền tuyến ở các khu vực Zaporizhia và Kherson.

Giá USD hôm nay 10/8: Đồng loạt giảm, vì đâu giá 'chợ đen' tăng mạnh chiều mua vào ?
Kinh tế

Giá USD hôm nay 10/8: Đồng loạt giảm, vì đâu giá "chợ đen" tăng mạnh chiều mua vào ?

Kinh tế

Giá USD hôm nay 10/8: Tỷ giá trung tâm chốt phiên 25.228 VND/USD, giảm 12 đồng trong tuần. So với giá bán hôm qua, tỷ giá chợ đen bán ra đảo chiều giảm 8 đồng còn 26.490 đồng.

Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập diện tích lớn nhất vùng Đông Nam bộ, có một tài nguyên đặc biệt tạo lợi thế
Nhà nông

Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập diện tích lớn nhất vùng Đông Nam bộ, có một tài nguyên đặc biệt tạo lợi thế

Nhà nông

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước (cũ), tỉnh Đồng Nai mới không chỉ có quy mô dân số lớn, mà còn sở hữu quỹ đất rộng ở vùng Đông Nam Bộ. Quỹ đất dồi dào, đa dạng và liền vùng trở thành lợi thế mang tính chiến lược của tỉnh để mở rộng các khu công nghiệp, đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế lâm nghiệp.

Vở ballet lừng danh “Anna Karenina” lần đầu đến TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vở ballet lừng danh “Anna Karenina” lần đầu đến TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Lần đầu tiên khán giả TP.HCM sẽ được thưởng thức vở ballet đương đại “Anna Karenina” được trình diễn bởi đoàn Eifman Ballet đến từ Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh

Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Tiếp tục rơi tự do sau nỗ lực tăng giá bất thành
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Tiếp tục rơi tự do sau nỗ lực tăng giá bất thành

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 10/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà giảm trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Nhà nông

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Nhà nông

Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động
Văn hóa - Giải trí

Video Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ bất ngờ xuất hiện khiến khán giả xúc động

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ đăng clip hình ảnh anh đang đi bộ khiến khán giả xúc động trước tình trạng sức khỏe của anh sau đột quỵ.

Chủ quan vì vết thương nhỏ, một người đàn ông suy đa tạng, hôn mê
Xã hội

Chủ quan vì vết thương nhỏ, một người đàn ông suy đa tạng, hôn mê

Xã hội

Bị vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay, bệnh nhân chủ quan tưởng không ảnh hưởng gì, nào ngờ vết thương sưng tấy, phồng rộp.

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất người dân cần phải biết
Bạn đọc

Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất người dân cần phải biết

Bạn đọc

Theo đó, Điều 38 và Điều 39 Luật Việc làm năm 2025 nêu rõ điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Nông dân U70 Lạng Sơn biến đất cằn thành vườn bưởi, vườn na ngọt, tiêu chuẩn VietGAP, thu hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Thôn Tân Nhiên xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn có những vườn cây ăn quả xum xuê, trĩu quả báo hiệu một mùa trái cây bội thu.

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia
Thể thao

Brandon Ly cùng gia đình ăn mừng chức vô địch Siêu cúp Quốc Gia

Thể thao

Brandon Ly, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2005 cao 1m72, gây chú ý khi xuất hiện cùng gia đình trên sân Thiên Trường. Anh cùng gia đình ăn mừng cúp vô địch cùng CLB CAHN.

'Thủ phủ công nghiệp' phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2
Nhà đất

"Thủ phủ công nghiệp" phía Bắc sắp mở bán nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2

Nhà đất

Bắc Ninh sắp mở bán hàng trăm căn nhà ở xã hội giá từ 17 triệu đồng/m2, bổ sung nguồn cung lớn cho người dân, cùng loạt dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang đồng loạt triển khai.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 'Công an dỏm' xông vào sới bạc cướp tài sản; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng
5

Pháp luật

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền; 2 nhóm thanh, thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng; nhóm người ẩu đả gây náo loạn đường phố... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Từ tình yêu văn hoá quê hương đến khát vọng dựng xây Tổ quốc
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Từ tình yêu văn hoá quê hương đến khát vọng dựng xây Tổ quốc

Văn hóa - Giải trí

Yêu văn hoá là cách nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người. Bởi văn hoá là cội nguồn, là mạch sống bền bỉ chảy suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Chuyên gia du lịch nói gì trước thông tin miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt?
Xã hội

Chuyên gia du lịch nói gì trước thông tin miễn thị thực cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt?

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Cường – Tổng Giám đốc Trang An Travel khẳng định Nghị định số 221 sẽ là cơ hội để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và cạnh tranh với Thái Lan, Singapore.

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên
Nhà nông

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên

Nhà nông

Với quyết tâm lập nghiệp ngay trên quê hương, anh Nguyễn Sỹ Quảng sinh năm 1995, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi lươn khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế cao và trở thành tấm gương sáng cho nhiều thanh niên nông thôn.

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca trong đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới cờ vinh quang”
Ảnh

Hàng nghìn người mặc áo cờ đỏ sao vàng, hát Quốc ca trong đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới cờ vinh quang”

Ảnh

Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.

Tập luyện trong đêm trên sân khấu hoành tráng tại “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim
Ảnh

Tập luyện trong đêm trên sân khấu hoành tráng tại “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim

Ảnh

Tối 9/8, các nghệ sĩ và 68 quân nhân đã tham gia tập luyện, tổng duyệt sẵn sàng cho đêm nghệ thuật đặc biệt mang tên “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim.

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông

Với diện tích gần 35 km² và dân số trên 38.000 người, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (xã Đông Thụy Anh vốn là một xã mới của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) phát huy lợi thế địa phương ven biển, chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện và bền vững.

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước
Gia đình

Tháng 7 Âm lịch năm 2025 Âm thịnh, Dương suy khác hẳn năm trước

Gia đình

Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận Âm lịch, nên tháng 7 Âm lịch năm 2025 âm thịnh dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng.

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau
Gia đình

Ngày cưới tôi, mẹ chồng thì thầm bên tai một câu khiến tôi rùng mình suốt 5 năm sau

Gia đình

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ quan sát.

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến thái giám có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những tên hoạn quan cử chỉ phi giới tính; tâm cơ và độc ác. Nhưng có một vị thái gám tuy nắm quyền lực lớn nhưng không để lại tai tiếng; sau khi qua đời, ông còn được truy phong làm hoàng đế.

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp
Thế giới

Hai du khách Việt Nam gặp nạn tử vong tại Hy Lạp

Thế giới

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 08/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc hai công dân Việt Nam bị ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng hai công dân này đã tử vong.

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành
Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can - em họ Hồng Tú Toàn: Kẻ cứu rỗi Thái Bình Thiên Quốc bất thành

Đông Tây - Kim Cổ

Hồng Nhân Can là em họ của Thiên vương Hồng Tú Toàn - thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc. Khi Thái Bình Thiên Quốc được thành lập thì vai trò của ông gần như không được nhắc đến song đến giai đoạn cuối của Thái Bình Thiên Quốc thì lại rất quan trọng, ông được phong là Can vương gia.

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?
Thể thao

HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

Thể thao

Đánh bại CLB Thép Xanh Nam Định 3-2, CLB CAHN đoạt Siêu cúp bóng đá quốc gia 2024/2025. HLV Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'
Tin tức

Người đàn ông ở Nghệ An bị xử lý vì chia sẻ clip AI 'nấu cao xương người'

Tin tức

Ông P.V.B, một người dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An, đã đăng tải một video clip chứa nội dung, hình ảnh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Video này, được tạo ra bằng công nghệ AI, lan truyền thông tin thất thiệt về việc “phát hiện một cơ sở lấy xương người để nấu cao, chế tạo thuốc trường sinh tại một tỉnh phía Bắc”.

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?
Thể thao

Chùm ảnh: CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định như thế nào?

Thể thao

CLB CAHN đã xuất sắc vượt qua Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 dù phải chơi trên sân Thiên Trường.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định