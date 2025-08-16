Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 16/08/2025 09:36 GMT+7

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Thiếu lực lượng thú y cơ sở khiến dịch bùng phát trở lại (Bài cuối)

+ aA -
Minh Ngọc (thực hiện) Thứ bảy, ngày 16/08/2025 09:36 GMT+7
Việc thiếu lực lượng thú y cơ sở dẫn đến dịch bệnh không được phát hiện và báo cáo kịp thời, dẫn đến khó khăn trong công tác ứng phó khi dịch bệnh đã lây lan; đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến dịch bùng phát trong thời gian qua như đã nêu ở trên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Để có cái nhìn toàn cảnh của tình hình dịch tả lợn châu Phi hiện nay, cũng như giải pháp ứng phó, phòng bệnh từ sớm, từ xa, PV Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Thời gian vừa qua, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát mạnh trở lại, gây thiệt hại cho người chăn nuôi ở nhiều địa phương. Ông có thể cho biết công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai thế nào trong thời gian gian qua?

- Nhìn chung, trong năm 2025, tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ghi nhận gia tăng và cao điểm trong tháng 7/2025; dịch bệnh xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng bệnh.

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, hầu hết chính quyền các cấp và sự phối hợp của các doanh nghiệp và người chăn nuôi nên từ cuối tháng 7 đến nay dịch bệnh đang có chiều hướng giảm dần.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong trong thời gian tới vẫn rất cao nếu không triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thưa ông, vậy đâu là nguyên nhiên khiến dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trở lại? Cục Chăn nuôi và Thú y triển khai đã triển khai những giải pháp căn cơ nào để “hạ nhiệt” tình hình dịch bệnh?

- Dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại do một số nguyên nhân chính sau đây:

Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, khó tiêu diệt và tồn tại lâu ngoài môi trường; trong khi đó, thời gian qua thời tiết biến đổi thất thường, đặc biệt mưa nhiều tại các tỉnh miền Bắc và Trung làm phát tán virus dịch tả lợn châu Phi.

Tổng đàn vật nuôi lớn nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao, không đảm bảo được các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, an toàn dịch bệnh.

Người chăn nuôi lợn tại một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, chưa tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vẫn còn hiện tượng giấu dịch, bán chạy lợn ốm, vứt xác lợn ra môi trường.

Người dân xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng đưa heo dịch bệnh đi tiêu hủy.

Giết mổ nhỏ lẻ còn chiếm chủ yếu; việc kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, không rõ nguồn gốc chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Hệ thống thú y tuyến cơ sở còn rất mỏng, chưa tham mưu kịp thời, hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Về giải pháp: Để kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian tới cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; cụ thể:

Ưu tiên, tập trung huy động nguồn lực, kịp thời bố trí kinh phí, hóa chất khử trùng để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới;

Tổ chức đấu tranh ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra ngoài môi trường;

Người chăn nuôi hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, xử lý các loài côn trùng, ruồi muỗi, loài gặm nhấm, không để vào chuồng nuôi lợn; xử lý thức ăn, nước uống, chất thải, nước thải; yêu cầu chủ hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có lợn bệnh, nghi mắc bệnh, lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh.

Các lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy lợn bệnh; thường xuyên kiểm tra khu vực hố chôn và có biện pháp xử lý sự cố tại các hố chôn không để phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới (đối với các tỉnh giáp biên giới) không để lợn và sản phẩm từ lợn nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Việt Nam hiện đã có 3 loại vaccine dịch tả lợn châu Phi được cấp phép lưu hành, vì sao tỷ lệ “phủ” vaccine vẫn thấp, giải pháp để “phủ” vaccine là gì, thưa ông?

- Tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp đến từ nguyên nhân chủ yếu do người chăn nuôi còn tâm lý e ngại khi sử dụng vaccine; việc cung ứng, tổ chức tiêm phòng vaccine tại thực địa còn nhiều khó khăn; hiện mới chỉ có vaccine dịch tả lợn châu Phi tiêm cho lợn thịt trên 4 tuần tuổi; chưa có vaccine cho lợn nái và đực giống để bao phủ các đối tượng lợn nuôi; vaccine hiện tại chỉ có hiệu quả với chủng virus thuộc genotype II, trong khi đã xuất hiện chủng virus tái tổ hợp (genotype I và II).

Để sử dụng vaccine hiệu quả, các doanh nghiệp sản xuất vaccine cần nghiên cứu sản xuất vaccine phù hợp để bao phủ cho các đối tượng lợn nuôi khác nhau; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh hiệu quả với chủng virus dịch tả lợn châu Phi tái tổ hợp.

Tiêm vắc xin Dịch tả lợn châu Phi tại huyện Phù Yên, Sơn La. Ảnh: CMK

Như ông vừa thông tin, virus dịch tả lợn châu Phi đã có những biến chủng mới. Về phía Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tham mưu gì cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời ứng phó với loại virus biến chủng này?

- Như đã nêu ở trên, các loại vaccine hiện nay chưa hiệu quả để phòng bệnh do chủng virus dịch tả lợn châu Phi tái tổ hợp gây ra.

Vì vậy, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học (theo Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học cho cơ sở chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CNTY-KHCNMT ngày 18/3/2025 của Cục Chăn nuôi và Thú y); theo đó cần áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của tác nhân gây bệnh, theo nguyên tắc chung: (i) Ngăn chặn, phòng ngừa mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở chăn nuôi lợn; (ii) Vệ sinh thường xuyên trong khu vực chăn nuôi nhằm loại bỏ tác nhân chứa mầm bệnh; (iii) Khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt tác nhân gây bệnh.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 1/7, tại nhiều xã đã “trắng” thú y cơ sở. Trong loạt bài của Dân Việt cũng nêu ở Tuyên Quang có tới 21 xã “trắng” cán bộ thú y. Vậy theo ông đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại trong thời gian qua?

- Nguyên tắc chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng là phát hiện sớm, ứng phó kịp thời. Vì vậy, việc thiếu lực lượng thú y cơ sở dẫn đến dịch bệnh không được phát hiện và báo cáo kịp thời, dẫn đến khó khăn trong công tác ứng phó khi dịch bệnh đã lây lan; đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến dịch bùng phát trong thời gian qua như đã nêu ở trên.

Như vậy có thể khẳng định hệ thống thú y cơ sở có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Vậy, thời gian tới, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cùng phối hợp với các địa phương để xây dựng hệ thống thú y cơ sở, từ đó, phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa?

- Để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó có bệnh dịch tả lợn châu Phi; trong thời gian tới, các địa phương cần khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y năm 2015, Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030”.

Xin cảm ơn ông!

Tham khảo thêm

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Phú Thọ, Hưng Yên căng mình chống dịch (Bài 1)

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Phú Thọ, Hưng Yên căng mình chống dịch (Bài 1)
16

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Có 21 xã 'trắng' cán bộ thú y sau sáp nhập, Tuyên Quang kiến nghị khẩn (Bài 3)

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Có 21 xã "trắng" cán bộ thú y sau sáp nhập, Tuyên Quang kiến nghị khẩn (Bài 3)
27

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Từ những cây hồi chủ lực của tỉnh Lạng Sơn và sự cần cù, chịu khó hội viên nông dân Phương Văn Việt ở thôn Chợ Bãi, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn đã có kinh tế khấm khá và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Nhà nông
Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Nhà nông
Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Nhà nông
Loài “cọp nước” sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Phú Thọ (mới), thực ra là con gì mà lắm người kỳ công tìm bắt?

Là 'thủ phủ nông nghiệp miền Bắc', Hải Phòng đang có một "mỏ vàng" gì, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Nhà nông
Là 'thủ phủ nông nghiệp miền Bắc', Hải Phòng đang có một 'mỏ vàng' gì, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng