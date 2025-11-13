Diễn đàn đối thoại kinh tế ASEAN - Ý: Việt Nam là mắt xích quan trọng thúc đẩy kết nối giữa Đông Nam Á và châu Âu

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (TP.HCM) với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (dự trực tuyến) và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Cả hai lãnh đạo đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về chiến lược bứt phá của Việt Nam và TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Chiến lược trong kỷ nguyên mới của TP.HCM

Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu từ 1/7/2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Diễn đàn Đối thoại Cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý 2025 ngày 13/11 ở TP.HCM. Ảnh: Ban tổ chức

"TP.HCM, siêu đô thị hướng tới tầm vóc toàn cầu của Đông Nam Á, đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm tài chính quốc tế, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Được cho biết việc chọn phường Bình Dương làm nơi tổ chức sự kiện thể hiện ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: Đây là khu vực đang triển khai nhiều định hướng mới về hội nhập, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Ông cho biết đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu và đạt mức thu nhập cao. Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục và y tế của Châu Á.

Về tầm nhìn hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã phân tích bối cảnh toàn cầu đầy biến động, trong đó kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo là các động lực tăng trưởng mới.

Diễn đàn khai mạc ngày 13/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (TP.HCM). Ảnh: Ban tổ chức

Bộ trưởng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam: "Chúng tôi tự hào là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN... Một Việt Nam phát triển toàn diện sẽ trở thành mắt xích quan trọng kết nối các chuỗi giá trị giữa ASEAN và EU", ông Trung phát biểu.

Ông cho biết thêm, Việt Nam đang triển khai ba đột phá chiến lược quốc gia (về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng đồng bộ) để củng cố nội lực và mở rộng không gian hợp tác.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá cao việc Ý chính thức trở thành Đối tác Phát triển của ASEAN, coi đây là "bước tiến mang tính chiến lược" mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa châu Âu và Đông Nam Á.

Cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế hiệu quả

Khẳng định tinh thần hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "TP.HCM là biểu tượng sinh động cho tinh thần hợp tác, hành động và đổi mới."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự diễn đàn qua hệ thống trực tuyến. Ảnh: Ban tổ chức

Ông bày tỏ tin tưởng vào kết quả thực chất: "Tôi tin tưởng rằng Đối thoại Cấp cao về Quan hệ Kinh tế ASEAN - Ý năm 2025 sẽ không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách và kết nối ý tưởng, mà còn là khởi đầu cho những sáng kiến và dự án hợp tác mang giá trị thực tiễn", Bộ trưởng kết luận.

TP.HCM cam kết sẽ đóng vai trò cầu nối chiến lược, khuyến khích hợp tác công – tư, và thu hút đầu tư chất lượng cao từ Ý vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, thương mại xanh và đổi mới sáng tạo, theo khẳng định của lãnh đạo thành phố tại diễn đàn lần này (diễn ra tổng cộng 3 ngày, từ 12 đến 14/11).

Theo Ban tổ chức diễn đàn, các bên tham gia đã nhất trí xây dựng bốn định hướng chiến lược hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và sáng tạo, dựa trên hệ giá trị mới. Đó là xanh hóa – số hóa – nhân văn – hội nhập.

Trong đó, con đường Net Zero gồm những nội dung như xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm, với cam kết của Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Về sản xuất thông minh 4.0 – 5.0, sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặt con người làm trung tâm để phục vụ sáng tạo và nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Ban tổ chức

Trong hạ tầng thế hệ mới, các bên chú trọng phát triển kết nối đa phương thức, xây dựng đô thị xanh và hệ thống logistics bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đối với đổi mới và chuyển đổi số, Việt Nam đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Sau hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và hơn 10 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, Việt Nam và Ý đã vun đắp hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ý là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025.

Tại TP.HCM, Ý hiện là nhà đầu tư lớn thứ 24 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 135 triệu USD. Sự hiện diện của các định chế tài chính Ý như Cơ quan Tín dụng xuất khẩu SACE, Cơ quan Tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp Ý ở nước ngoài SIMEST là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Italia đối với thị trường TP.HCM, cũng như quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam của chính phủ Ý.





