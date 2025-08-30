Mưa đỏ sau khi ra mắt nhanh chóng gây sốt, không có đối thủ ngoài phòng vé Việt suốt nhiều ngày qua. Song bên cạnh những lời khen ngợi về câu chuyện xúc động, bi tráng, cũng có một số luồng ý kiến trái chiều về việc khắc họa diễn biến trên bàn đàm phán Hội nghị Paris còn nhạt nhòa, chưa có nhiều kết nối với diễn biến cuộc chiến trên mặt trận thành cổ Quảng Trị.

Thúy Hà xin lỗi vì không có thần thái bà Nguyễn Thị Bình

Diễn viên Thúy Hà trong phân cảnh tại bàn đàm phán Hiêp định Paris trong phim Mưa đỏ Ảnh: NSX

Ngoài ra, diễn xuất của Thúy Hà cũng được cho là không đủ thuyết phục trong vai lấy cảm hứng từ bà Nguyễn Thị Bình - Madame Bình. Một bộ phận khán giả nhận xét cô chưa thể hiện được khí chất của nhân vật. Trước những tranh luận của khán giả, Thúy Hà mới đây đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

"Mấy hôm nay đọc thấy những lời chê trên mạng. Hà xin lỗi nhưng mà Hà cũng đã cố gắng lắm, Hà cũng đọc và xem tư liệu để học khí chất và thần thái của nữ ngoại giao như bà nhưng đúng là Hà không thể làm tốt 100% được ạ! Điều đáng tiếc duy nhất là Hà đã không giảm được cân trước khi bấm máy, nếu gầy nhiều hơn nữa thì sẽ đẹp hơn trên hình ảnh".

Diễn viên Thúy Hà cũng nói thêm dù trong phim Mưa đỏ không có ai là Madam Bình nhưng ai cũng cảm nhận có hình ảnh của bà trong đó.

Sau lời xin lỗi của diễn viên Thúy Hà, nhiều bạn bè đã động viên và bày tỏ sự đồng cảm với áp lực của nữ diễn viên. Phần lớn các ý kiến cho rằng đúng là nữ diễn viên không có thần thái của bà Nguyễn Thị Bình nhưng đó cũng là điều tất yếu và Thúy Hà đã làm làm tốt vai trò của mình với vai diễn.



Bà Nguyễn Thị Bình và diễn viên Thúy Hà trong phim Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

Một số bình luận của bạn bè và khán giả:

"Bà Nguyễn Thị Bình có đôi mắt quắc thước với sự đăm chiêu lòng căm thù tột cùng, dũng khí kiên cường, lòng yêu nước chảy trong từng tế bào. Với thời kì chiến tranh khốc liệt. Em sinh ra thời bình, đôi mắt em hiền dịu nhân hậu, có cố gắng bao nhiêu em cũng không thể giống bà được. Nhưng em đã vô cùng xuất sắc em gái".

"Thế là tốt lắm rồi mặc dù tôi chưa xem. Làm sao giống được như Bà Bình. Ánh mắt sắc và rất lạnh lùng điềm tĩnh. Trong hoàn cảnh đó là thật còn giờ là diễn lại. Đã diễn thì không thể như thật được".

“Nhân vô thập toàn”, theo cá nhân cháu đã xem 2 lần ở rạp thì cháu thấy cô đã rất xuất sắc rồi! Dù sao cũng là thời điểm khác nhau, Madam Bình đã sống và trải qua những điều khắc liệt của thời chiến, còn cô ở thời bình mà diễn đạt như vậy là quá xuất sắc rồi. Vui lên cô ạ".

"Không ai có thể diễn được khí chất của Madam Bình được đâu. Thế là xuất sắc rồi chị!".

“Từ góc nhìn của một người từng đọc tiểu thuyết Mưa đỏ và hình dung nhân vật người mẹ của Cường qua ngòi bút nhà văn Chu Lai, cháu thấy hình ảnh của cô rất giống với những gì cháu tưởng tượng. Từ tình thương của người mẹ dành cho con đang chiến đấu nơi chiến trường, cho đến hình ảnh bà ở Paris gánh vác trách nhiệm đất nước. Mỗi người có một góc nhìn riêng, nhưng với cháu, vai diễn của cô đã trọn vẹn. Cảm ơn cô và đoàn làm phim đã mang đến tác phẩm tuyệt vời trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.



Diễn viên Thúy Hà trong một cảnh phim Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Mưa đỏ nói vì về bà Nguyễn Thị Bình?

Trước đó, trả lời PV Dân Việt, đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết các nhân vật và câu chuyện trong phim Mưa đỏ là hư cấu, lấy cảm hứng từ hiện thực. Hai nhân vật nữ trên bàn đàm phán đều được xây dựng với cảm hứng từ hình tượng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhưng không phải là nhân vật là bà Nguyễn Thị Bình.

“Khi chọn hai diễn viên nữ, tôi đều chọn theo thần tượng của tôi là bà Nguyễn Thị Bình. Bà là nhà ngoại giao giỏi, thần thái và khí chất của bà là rất tuyệt vời và tôi mong muốn hai diễn viên của mình mang được phần nào khí chất đó. Mọi người có thể nói về việc các diễn viên có giống ‘bản gốc’ hay không, thì tôi khẳng định phim không có nhân vật nào là bà Nguyễn Thị Bình.

Dù là Mưa đỏ hay sau này là những phim khác tái hiện cuộc đàm phán ở Paris, sẽ không bao giờ tìm kiếm được một nhân vật giống bà Nguyễn Thị Bình. Bà là độc bản và duy nhất. Các nhân vật chỉ thể hiện được một phần khí chất hay tinh thần đó đã là thành công rồi" - đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tính đến hết ngày 29/8, Mưa đỏ đạt doanh thu 250 tỷ đồng theo thống kê từ Box Office Vietnam.

