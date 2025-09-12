Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền tin đồn vợ chồng Lương Thế Thành – Thúy Diễm đã chia tay sau khi Thúy Diễm đóng "cảnh nóng". Trong một vở kịch, Thúy Diễm có cảnh hôn tình cảm với bạn diễn trên sân khấu. Dù Thúy Diễm đã lên tiếng đính chính và Lương Thế Thành cũng từng khẳng định chuyện này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình, nhưng một số trang mạng xã hội vẫn tiếp tục đăng tải thông tin sai sự thật, khiến nhiều khán giả hiểu lầm và có những lời lẽ không hay nhắm vào Thúy Diễm.

Mới đây, diễn viên Lương Thế Thành đã chính thức lên tiếng.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm trong một sự kiện mới đây. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân, bạn bè và khán giả đã yêu thương vợ chồng anh trong suốt thời gian qua. Anh cho biết những tin đồn thất thiệt đã khiến mọi người lo lắng, liên tục hỏi thăm và động viên cả hai vợ chồng.

Lương Thế Thành chia sẻ, với tư cách là một diễn viên, anh rất hiểu tính chất đặc thù của nghề nghiệp. Bản thân anh khi đi quay phim hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Theo anh, đó là điều không thể tránh khỏi, bởi mọi cảnh quay đều nhằm mục đích khắc họa nhân vật đúng yêu cầu của đạo diễn, góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chỉn chu và truyền tải đúng thông điệp của biên kịch đến khán giả.

Nam diễn viên khẳng định hoàn toàn không có chuyện vợ chồng anh lục đục hay chia tay vì những vấn đề này. Cuộc sống của cả hai vẫn rất bình thường, vui vẻ và hạnh phúc.

Cuối cùng, Lương Thế Thành mong các trang mạng xã hội/trang báo từng đăng, đang chuẩn bị đăng hoặc có ý định đăng những thông tin sai lệch về thông tin này hãy dừng lại, bởi những tin đồn thất thiệt đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình anh – từ con cái, cha mẹ, người thân, bạn bè đến khán giả yêu thương vợ chồng anh.

Lương Thế Thành một lần nữa nhấn mạnh rằng, vợ chồng anh vẫn hoàn toàn bình thường và không hề có chuyện rạn nứt như lời đồn, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã quan tâm và yêu thương gia đình anh.

Lương Thế Thành - Thúy Diễm hiện vẫn đang hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bàn tán xung quanh đoạn clip ghi lại “cảnh nóng” của diễn viên Thúy Diễm trên sân khấu. Chỉ một khoảnh khắc trong tác phẩm đã khiến nữ diễn viên đối diện với không ít bình luận tiêu cực, thậm chí bị suy diễn ngoài ý muốn.



Thúy Diễm cho biết cô khá buồn khi đọc phải nhiều bình luận tiêu cực chỉ vì một “cảnh nóng” trên sân khấu. Theo nữ diễn viên, đó chỉ là một nụ hôn nằm trong kịch bản, được thực hiện theo chỉ đạo của đạo diễn, nhưng đã bị quay lén, phát tán và trở thành đề tài suy diễn trên mạng xã hội.