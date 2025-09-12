Chùm 5 series phim hoạt hình Việt “gây sốt” tại Triển lãm Quốc gia

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), Cục Điện ảnh tổ chức, chia thành hai đợt chiếu từ ngày 27/8 – 5/9 và 6/9 – 15/9. Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã lựa chọn kỹ lưỡng những bộ phim nổi bật nhất, bao gồm cả phim 2D, 3D và phim cắt giấy vi tính. Nội dung các phim trải rộng từ đồng thoại, cổ tích dân gian, đề tài hiện đại, đến phim lịch sử và lịch sử cách mạng. Nhờ sự đa dạng các suất chiếu, phù hợp cho nhiều lứa tuổi, từ trẻ mầm non, tiểu học đến thanh thiếu niên, kết hợp các phim ngắn, phim series, phim lịch sử có thời lượng từ 20 đến 30 phút đã mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Bên cạnh những bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ Liên hoan phim Quốc gia, Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh như các phim: Người anh hùng áo vải, Nữ tướng Mê Linh, Người thầy của muôn đời, Vầng sáng ấm áp, hay Tiếng cồng núi Nưa, Cô bé tóc xù, Tái sinh… Hãng phim hoạt hình Việt Nam lần đầu trình chiếu liên tiếp 5 series phim hoạt hình nhiều tập. Đó là các series Hiệp sĩ Nghé Vàng; Chiến binh Mèo Mũi đỏ; Ngôi sao xanh kỳ lạ; Chú Ốc sên bay; Thám tử Đầu bạc.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam trình chiếu cùng lúc 5 series phim nhiều tập. Mỗi series phim có đề tài, nội dung phong phú, hướng đến các đối tượng khán giả khác nhau.

Phim Hiệp sĩ Nghé Vàng; Chiến binh Mèo Mũi đỏ. Ảnh: NSX

Series phim Hiệp sĩ Nghé Vàng với các tập phim kể về hành trình trưởng thành của chú Nghé Vàng có sức mạnh đặc biệt. Mỗi tập phim là một câu chuyện hấp dẫn xoay quanh việc Nghé Vàng giúp đỡ bạn bè, bảo vệ lễ phải, trừ gian, diệt ác, tạo lập một cuộc sống hòa bình, tốt đẹp cho khu rừng mà chú sinh sống.

“Con thấy Hiệp sĩ Nghé Vàng rất hay. Nghé Vàng và Lợn Hồng trêu nhau làm con cười nhiều” – bạn Đức Minh, học sinh trường mầm non Vinschool, Royal City thích thú. Còn Bảo Anh, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Tây Sơn, Đống Đa lại ấn tượng với series “Chiến binh Mèo Mũi đỏ”. “Mèo Mũi đỏ rất đáng yêu. Mới đầu bạn chỉ là thú cưng, nhút nhát. Nhưng sau này bạn trở giỏi hơn và trở thành chiến binh Mũi đỏ”.

Series Ngôi sao xanh kỳ lạ và Chú Ốc sên bay đều là các phim khoa học giả tưởng, sử dụng công nghệ 3D, có hình ảnh đồ họa đẹp, bắt mắt, chuyển động mang tính bùng nổ cao. Nếu như Chú Ốc sên bay dành cho lứa tuổi mầm non, tiểu học thì series Ngôi sao xanh kỳ lạ với các tập phim khoa học viễn tưởng, phiêu lưu trong không gian vũ trụ hướng tới lớp khán giả cuối cấp tiểu học và trung học cơ sở. Các series này mang tới cho khán giả sự hào hứng và cuốn hút từ tập đầu tiên đến hết buổi chiếu.

Các phim: Ngôi sao xanh kỳ lạ; Chú Ốc sên bay; Thám tử Đầu bạc. Ảnh: NSX

Với thế mạnh nổi trội về khả năng diễn hoạt 2D, series phim Thám tử Đầu Bạc về đề tài trinh thám, điều tra phá án tạo nên sự bất ngờ cho khán giả. Rất hiếm khi phim hoạt hình Việt Nam có năng lực để đầu tư cho thể loại phá án bởi yêu cầu khâu kịch bản phải thật tốt, cách kể, cách diễn phải rất “cao tay” thì mới tạo được sự cuốn hút cho người xem. Và Thám tử Đầu Bạc với cách kể hiện đại, trí tuệ, sử dụng công nghệ 2D frame by frame đã tạo nên một series phim hấp dẫn, kích thích sự tò mò, suy luận của khán giả. Kết thúc buổi chiếu, nhiều khán giả nhỏ tuổi vẫn muốn được tiếp tục xem thêm các vụ án, các cuộc điều tra của Thám tử Đầu Bạc.

Trong suốt 2 đợt trình chiếu phim tại Triển lãm, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam vui mừng trước những tín hiệu tích cực từ khán giả. Các phòng chiếu, suất chiếu luôn lấp đầy khán giả minh chứng cho sức hút đặc biệt của phim hoạt hình Việt Nam. Qua sự kiện này, Hãng rất tự hào và tin tưởng phim hoạt hình do Hãng sản xuất sẽ được đông đảo khán giả mong đợi và đón nhận nồng nhiệt.