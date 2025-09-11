Chủ đề nóng

Lý do khiến Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý khóc và nói cảm ơn khi gặp Sen của "Mưa đỏ"

Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 11/09/2025 14:06 GMT+7
Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý xúc động rơi nước mắt, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vai diễn Sen của Lê Hoàng Long trong "Mưa đỏ".
Mới đây diễn viên Lê Hoàng Long đóng vai Sen trong Mưa đỏ chia sẻ câu chuyện đầy cảm xúc với Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý. Anh kể rằng trong một dịp ghi hình diễn viên Lê Hoàng Long đã có cơ hội gặp gỡ NSƯTThanh Quý tại điểm quay ở Thanh Hóa. Với anh, khoảnh khắc ấy không chỉ là một cuộc gặp tình cờ mà còn là trải nghiệm xúc động, để lại dư âm đặc biệt sau hành trình hóa thân vào nhân vật Sen.

Diễn viên Lê Hoàng Long trong tạo hình của Sen trong Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

Lê Hoàng Long viết: “Khi quay xong cảnh tại trụ sở Công an xã Tiên Phong (xã Tân Tiến, Thanh Hóa), mình vừa đi xuống sân để thay quân phục thì bất ngờ gặp U Thanh Quý (Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Quý). U rất đáng yêu và gần gũi với lứa diễn viên trẻ như chúng mình.

U gọi to: Chúc mừng con nhé, yêu lắm con ạ!’. Nghe xong, mình chạy lại ôm và chào u. Bất ngờ, u khóc và nói lời cảm ơn chúng mình.

U kể: ‘Mười hôm trước u đi xem phim Mưa đỏ mà đau xót quá. Giờ nhìn thấy con và Huy Tít (Trần Gia Huy) mà nước mắt u cứ tuôn rơi. Thương xót các con quá. Cũng chúc mừng các con và ê-kíp đã có một sản phẩm ý nghĩa và tuyệt vời đến vậy".

Mình đứng lặng đi một lúc. Mình hiểu và thấu cảm cảm xúc trong u - những người sinh ra trong thời chiến có lẽ sẽ cảm nhận rõ hơn nỗi đau đó, quặn thắt hơn. Mình hiểu u thương xót chúng mình một thì thương xót cho những chiến sĩ năm xưa mười, vì những cố gắng, nỗ lực, đau thương và mất mát mà thế hệ đi trước đã phải gánh chịu.

Cảm ơn u về những lời chúc trân quý như vậy. Chúng con quá may mắn khi được sinh ra trong thời bình và xin chúc u thật nhiều sức khỏe để có thêm nhiều vai diễn cho thế hệ chúng con học hỏi".

Hình ảnh đặc công Sen trong Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

Trong bộ phim Mưa đỏ, Lê Hoàng Long đảm nhận vai Sen – một chiến sĩ đặc công thuộc tiểu đội 1 tham gia trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sen hiện lên như một người lính can trường, gan lì, thiện chiến, ánh mắt sắc lạnh và hành động dứt khoát, là tay súng thiện nghệ giữa chiến trường khốc liệt. Ẩn sau vẻ ngoài gai góc ấy là một tâm lý nhiều biến động: Sen có những khoảnh khắc hoang tưởng, rối loạn, thậm chí “tru lên như sói”, “nhảy như điên giữa mưa đạn” – những thử thách đòi hỏi khả năng nhập vai và kiểm soát cảm xúc lớn từ người diễn viên.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền từng thừa nhận đây là một trong những nhân vật ám ảnh nhất phim và nếu không có nền tảng nghề vững vàng thì khó có thể thể hiện được. Lê Hoàng Long, sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh và hiện là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, đã nỗ lực giảm cân để có vóc dáng săn chắc phù hợp với hình ảnh chiến sĩ đặc công, đồng thời dốc toàn lực cho những phân đoạn nội tâm nặng nề dù chỉ là một vai phụ. Bằng diễn xuất quyết liệt và đầy nội lực, anh đã biến Sen thành điểm nhấn khó quên giữa dàn nhân vật Mưa đỏ.

Doanh thu Mưa đỏ là bao nhiêu?

Tính đến 13h ngày 11/9, Mưa đỏ đã cán mốc 599 tỷ đồng doanh thu theo số liệu từ Box Office Vietnam, và được dự đoán sẽ chạm ngưỡng 600 tỷ đồng chỉ trong vài giờ cuối ngày. Đây là con số kỷ lục đối với một bộ phim điện ảnh Việt, đặc biệt là với dòng phim đề tài chiến tranh vốn lâu nay được xem là kén khán giả.

Hiện Mưa đỏ đang là phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Không chỉ vậy, tác phẩm còn lập kỷ lục khi đạt mốc 500 tỷ đồng chỉ sau 17 ngày công chiếu, nhanh gấp hơn hai lần so với Mai của Trấn Thành – bộ phim phải mất 41 ngày mới chạm tới thành tích này.

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 khi nhân dân, cán bộ và các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

