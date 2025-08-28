Diễu binh Quốc khánh: 67 điểm phát miễn phí nhu yếu phẩm phục vụ người dân





67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí trên địa bàn Hà Nội

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, để phục vụ người dân và du khách theo dõi các hoạt động diễu binh, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng nhiều đơn vị đồng hành triển khai 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí trên khắp địa bàn. Đây là những điểm hỗ trợ cộng đồng, được bố trí ở các tuyến phố trung tâm - nơi dự kiến tập trung đông đảo người dân như Kim Mã, Liễu Giai, Tràng Thi, Nguyễn Thái Học, Lê Trực, Vạn Phúc, Văn Cao, Hàng Bông, Hàng Khay, Trần Phú, Lê Duẩn… Bên cạnh đó, nhiều điểm còn được đặt tại các vị trí bắn pháo lễ cũng như điểm tập kết lực lượng sau diễu binh.

Hoạt động cấp phát diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn tập và tổ chức sự kiện, bao gồm các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và đặc biệt là lễ chính thức ngày 2/9. Nhờ vậy, ngay cả trong những ngày chuẩn bị, người dân vẫn được hỗ trợ để có trải nghiệm thoải mái và an toàn khi ra đường theo dõi và cổ vũ diễu binh.

Để đảm bảo người dân dễ dàng tìm thấy, các điểm phát đều có booth nhận diện nổi bật của Đoàn Thanh niên. Bên cạnh đó, lực lượng hàng trăm tình nguyện viên trẻ mặc đồng phục sẽ túc trực, trực tiếp hướng dẫn, phân phát nhu yếu phẩm và hỗ trợ những người tham dự khi cần thiết.

Người dân và du khách khi đến các điểm cấp phát sẽ được nhận miễn phí nhiều loại nhu yếu phẩm thiết thực. Nước uống mát lạnh, sữa, bánh ngọt giúp tiếp thêm năng lượng, tránh mệt mỏi khi đứng ngoài trời trong thời gian dài. Bên cạnh đó, các món quà lưu niệm như quạt giấy và nón cũng được chuẩn bị để hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đồng thời mang ý nghĩa như những món quà tinh thần cho người dân

Theo Ban tổ chức, tổng số lượng nhu yếu phẩm và quà tặng lên tới khoảng 2 triệu suất, đủ để đáp ứng nhu cầu của hàng trăm nghìn người dân và du khách trong những ngày hợp luyện cũng như lễ chính. Con số này cho thấy sự chu đáo, tỉ mỉ trong công tác chuẩn bị, nhằm đảm bảo ai đến theo dõi diễu binh cũng cảm thấy được quan tâm và hỗ trợ.

Nhiều chương trình ưu đãi Viettel triển khai chào đón dịp lễ

Ngoài việc phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội triển khai 15/67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí, dịp Quốc khánh 2/9, Viettel còn dành tặng người dân và du khách 80 triệu ưu đãi trong chương trình “Kết nối trọn niềm vui - Mừng 2/9”. Các ưu đãi nổi bật gồm: gói cước 5G29 với data gấp đôi và miễn phí xem phim lịch sử, giảm 29% giá trị thẻ nạp trong ngày 2/9, khuyến mại cho dịch vụ Internet cố định, tặng 80.000 điểm Viettel++ để đổi data, phút gọi và voucher mua sắm, cùng chương trình tìm hiểu lịch sử trực tuyến với tổng giá trị quà tặng hơn 13 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại sân bay Nội Bài, Viettel còn gửi tới du khách quốc tế những món quà mang đậm bản sắc Việt như nón lá và quạt giấy, như một lời chào nồng nhiệt trong dịp lễ trọng đại. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần hiếu khách của Việt Nam, đồng thời mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho cộng đồng trong ngày hội lớn của dân tộc.