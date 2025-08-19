Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Vụ việc xảy ra vào trưa 19/8 tại một công ty in ấn trên đường số 1, Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là anh N.T.D, 34 tuổi, cư trú tại quận Tân Phú (cũ).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều công nhân đang làm việc thì phát hiện anh D. bị thương nặng. Mặc dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do vết thương quá nặng, anh D. đã không qua khỏi.
Nhận được tin báo, Công an phường Tân Tạo cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Công tác khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của công ty đang được thực hiện khẩn trương.
Đến 19h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ tai nạn lao động.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
