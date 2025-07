Diogo Jota qua đời ở tuổi 28: Vĩnh biệt người hùng thầm lặng của Lữ đoàn Đỏ

Diogo Jota cùng người anh trai đã không may qua đời sau khi chiếc xe chở họ gặp sự cố mất lái và bốc cháy dữ dội. Thông tin được xác nhận chỉ ít giờ sau đó, khiến giới bóng đá thế giới chìm trong bàng hoàng, còn người hâm mộ Liverpool chết lặng trong nỗi đau không lời.

Trang chủ Liverpool FC đã xác nhận thông tin và cho biết sẽ không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào vào thời điểm này và kính mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, bạn bè, đồng đội của Diogo và Andre, cũng như các thành viên trong CLB, trong lúc họ đang cố gắng đối diện với nỗi mất mát không gì bù đắp được.

Nỗi mất mát trở nên ám ảnh hơn khi biết rằng Jota vừa mới tổ chức lễ cưới với người bạn gái lâu năm Rute Cardoso vào ngày 22/6, chỉ 11 ngày trước tai nạn. Họ có với nhau ba người con, hai trai là Dinis và Duarte cùng một bé gái vừa chào đời tháng 11 năm ngoái.

Ảnh minh họa. Ảnh: Chat GPT

Một gia đình vừa kịp bước sang một chương mới, vừa nắm tay nhau trong lễ thành hôn, nay bỗng chốc tan vỡ giữa giấc mơ còn dang dở. Không chỉ mất đi một người cha, một người chồng, bóng đá mất đi một người con tài hoa, đang ở độ rực rỡ nhất của sự nghiệp.

Sinh ngày 4/12/1996 tại Massarelos (Porto), Jota bắt đầu chơi bóng từ năm 9 tuổi trong màu áo học viện Gondomar SC. Được đánh giá cao bởi kỹ thuật khéo léo và khả năng dứt điểm bén nhạy, anh sớm được Paços de Ferreira chiêu mộ và ra mắt đội một tại giải VĐQG Bồ Đào Nha khi mới 18 tuổi. Mùa giải 2015/16 chứng kiến sự bùng nổ của chàng trai trẻ với 14 bàn thắng,con số ấn tượng đưa tên tuổi anh ra ánh sáng.

Atletico Madrid nhanh chóng đưa Jota về với mức phí 7 triệu euro, nhưng không giữ anh lại mà gửi anh đi dưới dạng cho mượn, đầu tiên là tại Porto rồi sau đó là Wolverhampton. Chính tại Wolves, Jota thực sự trưởng thành dưới bàn tay của HLV Nuno Espirito Santo. Mùa giải 2017/18, anh ghi 17 bàn, góp công lớn đưa đội bóng lên Premier League, rồi được mua đứt. Trong hai mùa đầu tại giải Ngoại hạng, anh tiếp tục ghi dấu với 16 bàn thắng, đặc biệt là cú hat-trick vào lưới Espanyol tại Europa League (thành tích chưa từng có của một cầu thủ Bồ Đào Nha tại CLB Anh kể từ Cristiano Ronaldo).

Năm 2020, Liverpool bất ngờ kích hoạt bản hợp đồng mang tên Diogo Jota với mức phí khoảng 41 triệu bảng. Không ồn ào, không rầm rộ, anh âm thầm bước vào đội hình đầy sao của HLV Jurgen Klopp và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh ghi 13 bàn, lập hat-trick tại Champions League và tạo nên kỷ lục khi là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Liverpool ghi bàn trong cả bốn trận sân nhà đầu tiên ở Premier League. Mùa 2021/22, Jota chạm mốc 21 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp phần quan trọng giúp Liverpool đoạt FA Cup, League Cup và tiến vào chung kết Champions League.

Không sở hữu vóc dáng quá nổi bật, không phải mẫu ngôi sao truyền thông, Jota chinh phục bằng lối chơi cần mẫn, thông minh và đầy bản lĩnh. Anh luôn là lựa chọn đáng tin cậy trên hàng công, một "sát thủ thầm lặng" có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào và luôn biết cách xuất hiện đúng lúc ở những thời khắc quan trọng. Bất chấp những chấn thương dai dẳng trong giai đoạn 2022/2023, anh vẫn trở lại mạnh mẽ và góp công vào những chiến thắng then chốt. Mùa giải 2023/2024, Jota giữ phong độ ổn định, đóng vai trò then chốt trong hệ thống xoay tua cùng Salah, Nunez, Diaz và Gakpo. Đến mùa 2024/2025, anh tiếp tục là quân bài chiến thuật lợi hại trong tay HLV Arne Slot, ghi 9 bàn và giúp Liverpool lên ngôi vô địch Premier League một cách xứng đáng. Trong tổng cộng 218 lần ra sân cho The Reds, Jota đã ghi 74 bàn thắng, một con số đủ để anh được xếp vào hàng những chân sút đáng nhớ nhất kỷ nguyên hiện đại của sân Anfield.

Jota ra đi ở tuổi 28, độ tuổi chín nhất đời cầu thủ, thời điểm mà kinh nghiệm đã đủ đầy, thể lực vẫn sung mãn và khát vọng còn nguyên vẹn. Anh ra đi khi sự nghiệp còn rộng mở, khi những đứa trẻ của anh còn chưa kịp lớn, khi những đỉnh cao phía trước vẫn đang chờ đón. Chính bởi vậy, nỗi mất mát này không chỉ là sự tiếc thương mà còn là sự xót xa. Xót xa cho một hành trình rực rỡ bị cắt đứt quá sớm. Xót xa cho một người đàn ông vừa mới làm chồng, làm cha, nay đã trở thành hồi ức.

Nhưng với những gì đã cống hiến, Diogo Jota sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trong tâm trí người hâm mộ Liverpool, anh vẫn sẽ là người hùng thầm lặng, là chiến binh đỏ chưa bao giờ ngại khó khăn, là chàng tiền đạo chơi bóng bằng tất cả sự chân thành. Trên khán đài Anfield, mỗi khi giai điệu "You’ll Never Walk Alone" vang lên, sẽ luôn có một chỗ cho Jota, một người con của Liverpool, mãi mãi không đơn độc trên con đường anh đã chọn.