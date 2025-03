Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, học sinh được nghỉ 3 ngày cần lưu ý điều này

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 của học sinh, sinh viên

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch, tức thứ Hai, ngày 7/4 dương lịch. Theo quy định chung, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ học vào ngày lễ này.

Tuy nhiên, do lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 của học sinh vào thứ Hai nên học sinh, sinh viên ở nhiều nơi có chế độ nghỉ hàng tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật, sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày. Cụ thể, các trường học sẽ nghỉ từ thứ Bảy ngày 5/4 đến hết thứ Hai ngày 7/4.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 có thể thay đổi tùy theo quyết định của từng cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp, trường học, trường đại học dựa trên đặc thù công việc, thời khóa biểu và quy định nội bộ.

Trong năm 2025, công chức, người lao động có 22 ngày nghỉ các dịp lễ, Tết, gồm 11 ngày chính thức và 11 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, hoán đổi ngày làm việc.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Liên. Ảnh: NVCC

Dặn dò phụ huynh đảm bảo an toàn cho con trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Nguyễn Linh Chi, hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: "Do trường không học ngày thứ Bảy nên lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 của học sinh sẽ là 3 ngày.

Trước khi nghỉ lễ, nhà trường dặn dò phụ huynh đảm bảo an toàn cho các con, vui chơi lành mạnh, tham gia giao thông đúng luật. Ngoài ra, cha mẹ hướng dẫn các con tham gia các hoạt động ở nhà đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh".

Cô Chi chia sẻ thêm, hiện tại học sinh đang trong giai đoạn kiểm tra giữa kỳ 2 nên nghỉ lễ sắp tới sẽ được vui chơi trọn vẹn. Không chỉ dịp nghỉ lễ, Tết mà các ngày bình thường giáo viên cũng không giao bài tập về nhà để học sinh được nghỉ ngơi bên gia đình. Năm nay, toàn trường có hơn 1.560 học sinh.

Theo khung thời gian năm học của Bộ GDĐT, học kỳ II sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5. Các trường sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26-27/6. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ GDĐT quy định, các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.