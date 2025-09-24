Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Điểm nóng
Thứ tư, ngày 24/09/2025 07:29 GMT+7

“Đó là thảm họa”, lần đầu tiên châu Âu nêu hậu quả của sai lầm nghiêm trọng

+ aA -
PV (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 24/09/2025 07:29 GMT+7
Hiện nay, EU phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ Mỹ, và chính họ đã thừa nhận thực tế khắc nghiệt: phải trả giá cao gấp 5 lần. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã đề nghị Brussels suy nghĩ về vấn đề này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Châu Âu cắt giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ảnh RIA

Ông khẳng định tình hình nghiêm trọng và kêu gọi không được lãng phí thời gian, cần tận dụng thỏa thuận thương mại với Mỹ để hạ giá.

“Thay đổi tình hình”

Như nhà kinh tế có ảnh hưởng này làm rõ, khí đốt hóa lỏng (LNG) của Mỹ tại châu Âu đắt hơn 60-90% so với tại Mỹ, chưa kể chi phí vận chuyển và tái khí hóa.

Cách đây 1 năm, Draghi đã công bố báo cáo “Năng lực cạnh tranh của EU: Nhìn về tương lai”, trong đó ông nhấn mạnh năng lượng đã trở thành một trong những vấn đề then chốt của khu vực và tình hình đang ngày càng xấu đi.

Nhà kinh tế đưa ra các tính toán tương ứng: chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của EU tăng từ 341 tỷ euro năm 2019 lên 416 tỷ euro năm 2023 (khoảng 2,7% GDP). Nguyên nhân là do tỷ trọng nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga giảm mạnh (từ 40% năm 2021 xuống còn 8% năm 2023), trong khi tăng mua khí đốt hóa lỏng, loại khí có giá trung bình cao hơn khoảng 50%.

Năm 2024, giá bán lẻ và giá sỉ nhiên liệu xanh tại châu Âu cao gấp 3 đến 5 lần so với Mỹ. Giá điện, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp cao gấp đôi.

Hệ quả là Lục địa già đang nhanh chóng đánh mất năng lực cạnh tranh so với Mỹ và Trung Quốc, trở thành con tin của nhập khẩu cả nguyên liệu lẫn công nghệ.

Những “phần thưởng” dễ chịu

Các chuyên gia chỉ ra rằng LNG của Mỹ đắt hơn vì những lý do khách quan, đặc biệt là lý do công nghệ.

“Tuyệt đại đa số các mỏ đang được khai thác để xuất khẩu nằm ở ngoài khơi. Các giải pháp kỹ thuật phức tạp cần thiết ở đó làm tăng đáng kể chi phí sản xuất nguyên liệu", Pavel Maryshev, thành viên Hội đồng chuyên gia thuộc Hiệp hội Khí đốt Nga, giải thích.

Tuy nhiên, theo ý kiến của ông, điều này chỉ làm tăng giá khoảng 20-25%. Phần còn lại chủ yếu là những “phần thưởng” mà châu Âu tự nhận do chính sách năng lượng thiếu rõ ràng. Ở đây vừa mất nguồn cung rẻ, vừa quay sang phụ thuộc vào Mỹ. Cộng thêm cạnh tranh với châu Á về khí đốt và chi phí hậu cần.

Với ngành công nghiệp châu Âu, đây là thảm họa: thu hẹp công suất hoặc đóng cửa hoàn toàn các cơ sở sản xuất không thể gánh nổi chi phí nhiên liệu đắt đỏ.

Theo Draghi, đã đến lúc hành động. Đặc biệt khi tháng Bảy vừa qua, Mỹ và EU đã ký thỏa thuận thương mại, theo đó EU sẽ mua của Mỹ các loại năng lượng trị giá 750 tỷ USD đến năm 2028. Nhà kinh tế này khuyên Brussels tận dụng thỏa thuận này để cải tổ hệ thống mua khí đốt và yêu cầu nhà cung cấp chính giảm giá.

Những trở ngại khách quan

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này khó khả thi. Phó giáo sư Khoa Phát triển Chiến lược và Đổi mới thuộc Đại học Tài chính Nga Mikhail Khachaturyan nêu ra một số trở ngại then chốt.

Trước hết là chi phí vận chuyển cao, dù nhập từ bên kia Đại Tây Dương hay từ Trung Đông (Qatar, Saudi Arabia, UAE).

Tiếp theo là nhu cầu mở rộng các cảng xuất LNG tại bờ Đông nước Mỹ. Nó đòi hỏi đầu tư từ 4 đến 6 tỷ USD và mất ít nhất 2 đến 3 năm.

Cuối cùng, châu Âu cũng phải chi trả để nâng cấp các cảng tiếp nhận LNG tại châu Âu, khoảng 3-5 tỷ USD, và dĩ nhiên, chi phí này do châu Âu gánh chịu.

Không ai chịu giảm giá

Việc mặc cả cũng rất khó khăn bởi các nhà cung cấp thay thế đều bán LNG theo giá thị trường và không có ý định dành thêm bất kỳ khoản giảm giá nào cho châu Âu. Hơn nữa, Qatar, UAE và Saudi Arabia còn hạn chế khả năng tái xuất lượng khí dư thừa trong nội bộ EU, nghĩa là mỗi tàu chở khí được chỉ định riêng cho từng quốc gia cụ thể.

“Có phương án tăng nhập khẩu từ Na Uy, nhưng vấn đề ở đây là việc khai thác mỏ ngoài khơi đòi hỏi đầu tư tối thiểu 10-15 tỷ euro, và thời gian để đạt công suất thiết kế dao động từ 5 đến 15 năm. Điều này cũng sẽ đẩy giá khí đốt lên cao,” — Khachaturyan chỉ rõ.

Trong mọi trường hợp, chi phí vẫn cao gấp 4 đến 5 lần so với nhập khí đốt Nga qua đường ống.

Về lý thuyết, việc mở rộng nhập khẩu LNG có vẻ tạo cơ hội để đàm phán mức giảm giá tốt. Nhưng ngay cả ở đây cũng không suôn sẻ, thiếu hụt đội tàu chở LNG.

“Phần giảm giá sẽ bị ‘ăn’ hết vào chi phí vận chuyển. Châu Âu có thể sử dụng đòn bẩy chính trị, nhưng chỉ liên quan đến việc nới lỏng trừng phạt và khôi phục hoàn toàn nhập khẩu LNG từ Nga", Dmitry Semenov, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty “Transinvest”, giải thích.

Tiếp theo sẽ ra sao?

Bất chấp tình thế khó khăn, giới chức EU vẫn kiên quyết: đến cuối năm 2027 sẽ chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu năng lượng từ Nga. Kế hoạch này đồng nghĩa với sự phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

“Việc xây dựng kho chứa năng lượng diễn ra chậm chạp, cải cách kinh tế đình trệ. Câu hỏi đặt ra là: đến thời điểm Mỹ bắt đầu triển khai chương trình tăng cường xuất khẩu sang EU, liệu mức giá có thay đổi và chính sách sai lầm của Brussels có khiến EU phải trả giá đắt không?", Semenov phân tích.

Theo các ước tính sơ bộ, khi lượng nhập khẩu giảm xuống còn một nửa đến 1/3 so với hiện tại (sau khi ngừng hoàn toàn nhập từ Nga), giá khí đốt cho hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ tăng vọt gấp 4 đến 6 lần. Hậu quả là rõ ràng: nghèo năng lượng, phi công nghiệp hóa, phá sản doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự di chuyển sản xuất quy mô lớn sang Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Á và Mỹ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Điểm nóng
Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Điểm nóng
Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

"Báo hiệu cho Nga", vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Điểm nóng
'Báo hiệu cho Nga', vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng
Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Đọc thêm

Trên bờ nuôi vịt, dưới ao thả cá, nông dân thế hệ mới TP.HCM thu tiền tỷ
Chuyển động Sài Gòn

Trên bờ nuôi vịt, dưới ao thả cá, nông dân thế hệ mới TP.HCM thu tiền tỷ

Chuyển động Sài Gòn

Ông Đặng Văn Tân ở xã Thái Mỹ là nông dân thế hệ mới TP.HCM đã phát triển mô hình nuôi vịt siêu trứng khép kín kết hợp thả cá nước ngọt thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

'Cơm quê' ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi
Nhà nông

"Cơm quê" ở làng này của Quảng Ngãi sao lại ngon thế này, có cá ngạnh nấu khế chua, rau ráng xào tỏi

Nhà nông

Sau chuyến tham quan rừng dừa nước, chúng tôi thật bất ngờ khi trong bữa cơm trưa tại nhà anh Phạm Văn Phường, ở thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi có toàn những món ăn dân dã của người dân Tịnh Khê như: Rạm rang me, ram tôm đất, bánh xèo tôm, cá ngạnh nấu canh khế chua và lạ nhất là món rau ráng xào tỏi.

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bất ngờ tăng sốc
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bất ngờ tăng sốc

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai bất ngờ tăng rất mạnh trên 1,3 USD/thùng so với phiên giao dịch hôm qua.

Ngân hàng đang 'buôn vàng' thế nào trước thềm thay đổi chính sách?
Kinh tế

Ngân hàng đang "buôn vàng" thế nào trước thềm thay đổi chính sách?

Kinh tế

Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh, kinh doanh vàng đã và đang là một hoạt động giúp các ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu bên cạnh các mảng truyền thống như tín dụng. Tiêu biểu có thể kể đến những cái tên nổi bật trong mảng này như Agribank, VPBank, Eximbank, Sacombank,...

Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi 'nhắm' vào du khách Việt Nam
Xã hội

Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi "nhắm" vào du khách Việt Nam

Xã hội

Bà Liew Chian Jia - Tổng cục Du lịch Hồng Kông chia sẻ với Dân Việt: “Để thu hút thị trường Việt Nam, chúng tôi đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi và các gói tốt để người Việt Nam có thể tận hưởng khi đến Hồng Kông (Trung Quốc)”.

'Những tuyến phòng thủ mềm” và bài học “yên dân”
Tin tức

"Những tuyến phòng thủ mềm” và bài học “yên dân”

Tin tức

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân - Tư tưởng dựa vào dân, lấy dân làm gốc của cụ Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô Đại Cáo” cũng chính là tư tưởng xuyên suốt quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trong phát biểu sáng 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa nhắc lại bài học "yên dân, xã tắc bền" của cha ông ta.

Real Madrid đại thắng Levante, HLV Alonso đề cao ai nhất?
Thể thao

Real Madrid đại thắng Levante, HLV Alonso đề cao ai nhất?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện sức mạnh với chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Levante dù phải làm khách tại Ciutat de Valencia. Sau trận đấu, HLV Alonso đã hết lời khen ngợi Vinicius.

Đây, loại quả ngon ở Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tự dưng tăng giá gấp 3 lần, nhà nào cắt bán là trúng
Nhà nông

Đây, loại quả ngon ở Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang) tự dưng tăng giá gấp 3 lần, nhà nào cắt bán là trúng

Nhà nông

Hiện nay, trái thanh long thương phẩm ở vùng trồng thanh long lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Thuận Bình (trước sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Thuận Bình thuộc tỉnh Tiền Giang) cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh đang được các thương lái thu mua với giá cao gấp 3 lần so với giá thanh long mua cách đây một tháng trước đây.

Những ứng dụng, đổi mới đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất
Tin tức

Những ứng dụng, đổi mới đặc biệt tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất được ứng dụng chuyển đổi số qua nhận dạng khuôn mặt “Face ID”; ứng dụng “phòng họp không giấy”, tích hợp nội dung dự thảo văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội trên các máy tính bảng, quét mã QR.

Thứ gà gì đi lại như cục than di động, nuôi thành công ở Huế, bán cao hơn giá gà ta, dân vẫn 'xuống tiền'?
Nhà nông

Thứ gà gì đi lại như cục than di động, nuôi thành công ở Huế, bán cao hơn giá gà ta, dân vẫn "xuống tiền"?

Nhà nông

Nỗ lực, học hỏi để phát triển kinh tế chăn nuôi vật nuôi mới lạ, chị Phạm Thị Hồng, hội viên Chi hội Vân Dương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Vỹ Dạ (TP Huế) mạnh dạn đưa giống gà đen H’Mông về quê chăn nuôi.

Thoát nghèo trên cát trắng: Câu chuyện của nông dân Khánh Hòa làm giàu từ măng tây, nho và nha đam
Media

Thoát nghèo trên cát trắng: Câu chuyện của nông dân Khánh Hòa làm giàu từ măng tây, nho và nha đam

Media

Nhiều năm qua, vùng đất tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa đã có thế mạnh trong việc trồng nha đam, măng tây và nho. Các loại cây trồng này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm và giúp nhiều nông dân địa phương cải thiện cuộc sống.

Vụ 'phù phép' rau trôi nổi vào trường học: Sở NNMT Hà Nội có động thái cứng rắn với HTX, hộ kinh doanh chợ đầu mối
Bạn đọc

Vụ "phù phép" rau trôi nổi vào trường học: Sở NNMT Hà Nội có động thái cứng rắn với HTX, hộ kinh doanh chợ đầu mối

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tập trung quản lý điều kiện đảm bảo ATTP, truy xuất nguồn gốc của các HTX, hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh tại chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn.

Liverpool thắng Southampton, vì sao HLV Arne Slot gay gắt với Hugo Ekitike?
Thể thao

Liverpool thắng Southampton, vì sao HLV Arne Slot gay gắt với Hugo Ekitike?

Thể thao

Liverpool đã đánh bại Southampton 2-1 tại vòng 3 League Cup với bàn thắng quyết định của tiền đạo Hugo Ekitike, nhưng HLV Arne Slot đã có phát biểu thể hiện sự không hài lòng về pha ăn mừng dẫn đến thẻ đỏ không cần thiết của chính cầu thủ này.

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về xung đột Ukraine
Điểm nóng

Ông Trump bất ngờ đổi giọng về xung đột Ukraine

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine vẫn có thể thắng thế trong cuộc xung đột với Nga sau ba năm giao tranh, ngay cả khi lực lượng Kiev liên tục mất ưu thế trong những tháng gần đây. Tuyên bố này đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh
Nhà nông

Chim hoang dã bay rợp trời nơi này ở Hà Tĩnh, cảnh tượng đẹp như phim, tha hồ chụp ảnh

Nhà nông

Hàng nghìn con chim hoang dã là các con cò trắng cùng các loài chim di cư khác bay rợp trời lòng hồ Ngàn Trươi, thắng cảnh đẹp như phim ở Hà Tĩnh. Cảnh tượng này tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, minh chứng cho môi trường sinh thái trong lành và hoang sơ.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh mới với mái tóc bạc trắng gần như toàn bộ.

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một 'làng sống chậm' khiến người ta tò mò
Nhà nông

Giáp biển Gia Lai có một đầm nước mặn, ngay giữa mênh mông nổi lên một "làng sống chậm" khiến người ta tò mò

Nhà nông

Giữa bốn bề mênh mông đầm Thị Nại-một đầm nước mặn ở xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Định) nổi lên như một “ốc đảo xanh-làng sống chậm”. Không chỉ là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên, nơi đây còn mang trong mình những ký ức hào hùng và đang từng bước chuyển mình theo hướng du lịch sinh thái bền vững.

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Ông Nguyễn Văn Chào, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Thông Bình và xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng tháp trước đây) dùng chất thải chăn nuôi làm thức ăn nuôi trùn quế. Từ phân trùn quế làm ra loại phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ đồng/năm.

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn
Kinh tế

“Ông lớn” vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bị phạt số tiền lớn

Kinh tế

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm cạnh tranh với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng
Nhà đất

Nguồn cung nhà ở 'bùng nổ', Thủ tướng hỏi vì sao giá mãi tăng

Nhà đất

Nguồn cung nhà ở Hà Nội tăng gấp 3 lần với hơn 30.000 căn, song phân khúc cao cấp chiếm áp đảo, trong khi căn hộ giá rẻ và nhà ở xã hội tiếp tục khan hiếm.

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”
Kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Trị gửi kiến nghị tới Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”

Kinh tế

Trước thềm Diễn đàn Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói dự kiến diễn ra đầu tháng 10/2025 tại Hà Nội, ông Trần Tiến Sỹ – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã có những chia sẻ, kiến nghị gửi tới diễn đàn, xoay quanh nhiều vấn đề nóng đang đặt ra cho nông dân địa phương.

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?
Xã hội

Tranh luận Thông tư 19 kỷ luật học sinh, bỏ đuổi học: Nhắc nhở, kiểm điểm là quá nhẹ?

Xã hội

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho rằng: Thông tư 19 không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm "biện pháp giáo dục" và "hình thức kỷ luật".

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam nghi phạm chém mẹ chết, chị ruột trọng thương; phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5m dưới sông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam nghi phạm chém mẹ chết, chị ruột trọng thương; phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5m dưới sông
5

Pháp luật

Nam nghi phạm chém mẹ ruột tử vong, chị ruột trọng thương; phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5m dưới sông; thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm... là những tin nóng 24 giờ qua.

Đang chơi tại nhà, bé gái 5 tuổi bị chó cắn rách toang mặt
Xã hội

Đang chơi tại nhà, bé gái 5 tuổi bị chó cắn rách toang mặt

Xã hội

Bệnh nhi đang chơi tại nhà thì bị con chó cắn vào mặt, gây nhiều vết thương sâu ở vùng mặt, môi và má.

Khu đô thị Nam An Khánh sắp có thêm 6 toà chung cư cao 30 - 40 tầng
Nhà đất

Khu đô thị Nam An Khánh sắp có thêm 6 toà chung cư cao 30 - 40 tầng

Nhà đất

Một ô đất tại Khu đô thị Nam An Khánh được điều chỉnh quy hoạch tăng quy mô dân số từ 2.809 người lên 5.409 người, xây 6 khối công trình cao 31 - 40 tầng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Đất nền ven đô có nơi chạm mốc 200 triệu đồng/m2
Nhà đất

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Đất nền ven đô có nơi chạm mốc 200 triệu đồng/m2

Nhà đất

Giá rao bán đất nền vùng ven Hà Nội và TP. HCM có nơi chạm 200 triệu đồng/m2, trong khi lượng giao dịch toàn thị trường chỉ tăng 1%, phản ánh sức mua yếu trước mặt bằng giá cao.

Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ được lệnh xả lũ, nông dân Nghệ An gặt vội lúa hè thu “chạy” bão số 9
Nhà nông

Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ được lệnh xả lũ, nông dân Nghệ An gặt vội lúa hè thu “chạy” bão số 9

Nhà nông

Hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An vừa nhận được lệnh vận hành hồ chứa, xả nước từ 8h ngày 24/9 trước nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên sông Cả do ảnh hưởng của bão số 9. Tại tỉnh Nghệ An, nông dân cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu “chạy” bão số 9.

Video sau phản ánh của Dân Việt, chủ 'núi' thủy tinh trái phép ở Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng
Video

Video sau phản ánh của Dân Việt, chủ 'núi' thủy tinh trái phép ở Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng

Video

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (Hà Nội) bị biến thành bãi tập kết thủy tinh, bãi xe, nhà xưởng trái phép, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 vẫn đang di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Thổ Dục Hồn - Vương quốc hùng mạnh từng thống trị phía Tây Bắc Trung Hoa, đã biến mất ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Thổ Dục Hồn - Vương quốc hùng mạnh từng thống trị phía Tây Bắc Trung Hoa, đã biến mất ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Thổ Dục Hồn là minh chứng điển hình cho sự thăng trầm của các quốc gia du mục trong lịch sử Á – Âu. Từ một nhóm di cư nhỏ, họ vươn lên xây dựng một vương quốc rộng lớn, kiểm soát tuyến thương mại huyết mạch, định hình cục diện chính trị Tây Bắc Trung Hoa suốt nhiều thế kỷ.

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

2

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

3

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói về chiến thắng của Đức Phúc: “Cảm giác lúc này của tôi rất lẫn lộn”

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?